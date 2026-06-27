Ennek nem csak a budapestiek örülhetnek, korszerűsítik a turistáknak egyik kedvencét

A Zugligeti Libegő Magyarország első személyszállító drótkötélpályája, amely 1970 óta köti össze Zugligetet és a János-hegyet. Az 1040 méter hosszú pálya 262 méteres szintkülönbséget hidal át, miközben az utasok néhány perc alatt a Budai-hegység egyik legkedveltebb kirándulóközpontjába juthatnak fel. A libegő ma is a főváros egyik legismertebb turisztikai attrakciója - írja a Magyar Építők.

Ráncfelvarráson esik át a budapesti libegő Fotó: Vajda János

A biztonságos üzemeltetés érdekében a pálya műszaki elemei rendszeres karbantartást és időszakos felújítást igényelnek. A mostani beruházás a két állomás közötti szakaszon található szerkezeteket és kiszolgáló rendszereket érinti.

Megújul a libegő

A budapesti nyár egyik legnépszerűbb programja egy kellemes libegőzés a János-hegy és Zugliget között. A fák lombkoronái felett haladó kötélpálya évről évre turisták és kirándulók ezreit vonzza, miközben páratlan panorámát kínál a fővárosra. Hamarosan azonban nemcsak az utasok élménye, hanem a háttérben működő műszaki rendszer is új lendületet kap. A Budapesti Közlekedési Zrt. lezárta a Zugligeti Libegő vonali eszközeinek felújítására kiírt közbeszerzést.

A nyertes a Gravitas Bányagépészeti Vizsgáló Állomás Kft. lett, amely nettó 108,06 millió forint értékben végezheti el a korszerűsítési munkákat.

A közbeszerzési dokumentáció szerint a feladat a pálya teljes vonali infrastruktúrájának korszerűsítését foglalja magában.

A kivitelező felújítja a pályán található 17 acél tartóállványt, valamint a 16 vasbeton alaptestet és azok vízelvezető rendszerét. Emellett sor kerül a görgőcsoportok helyszíni felújítására is, amelyek a kötélpálya működésének kulcsfontosságú elemei.

Megújulnak a vezérlő- és jelzőkábel-szekrények, felújítják a kötélhelyzet-érzékelőket, valamint a pályamenti és állomási kezelőegységeket is. A munkák részeként negyven kapcsolóbetét cseréjét végzik el robbanásbiztos kivitelben.

A fejlesztés érinti a hangosító rendszert is, új pályamenti és állomási hangszórókat telepítenek, amelyek időjárásálló kivitelben szolgálják majd az utasok tájékoztatását.