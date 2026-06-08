Kasszás Erzsi helyét átveszi az AI – a sorban állás csökkentésére hoz innovációt a Lidl
A rendszer egyelőre csak kijelölt Lidl boltokban érhető el, de a tesztidőszak tapasztalatai alapján később országosan is megjelenhet.
Applikáción keresztül fizethetünk a Lidl-ben
A Lidl Magyarország június 4-től három hazai üzletében teszteli a Scan & Go szolgáltatást, amely a Lidl Plus alkalmazáson keresztül teszi lehetővé a termékek önálló beolvasását. A fejlesztés célja, hogy a vásárlók gyorsabban fizethessenek, kevesebbet kelljen sorban állniuk, és már vásárlás közben lássák a kosaruk aktuális értékét.
A Lidl új, önkiszolgáló fizetési megoldást tesztel Magyarországon. A Scan & Go funkció június 4-től három üzletben érhető el tesztjelleggel: Budapesten a III. kerületi Huszti úti, Budaörsön a Károly király úti, valamint Monoron a Gém utcai Lidlben. A szolgáltatás a Lidl Plus mobilalkalmazásba épül be, vagyis külön applikáció letöltésére nincs szükség. A vásárlók a telefonjuk kamerájával olvashatják be a megvásárolni kívánt termékek vonalkódját, miközben az áruk egy virtuális kosárba kerülnek. A termékeket ezután akár azonnal a saját táskájukba is betehetik.
Lassan az önkiszolgáló kasszákra sem lesz szükség
A vásárlás végén nem kell a hagyományos kasszához menni, és a termékeket sem kell kipakolni a kasszaszalagra. A fizetés az önkiszolgáló pénztáraknál történik: a vásárlónak az alkalmazásban létrejövő QR-kódot kell beolvastatnia, majd rendeznie kell a számlát. A távozásnál a blokk beolvasása után nyílik ki a kiengedőkapu. Az alkalmazás vásárlás
közben mutatja a kosár értékét.
Emellett megjeleníti a termékek árát, az aktuális akciós árakat, valamint a Lidl Plus kuponokkal elérhető kedvezményeket is. A tájékoztatás szerint az alkalmazás arra is figyelmeztethet, ha egy további termék megvásárlásával kedvezőbb ajánlat válik elérhetővé. A Scan & Go bevezetése azonban nem jelenti a hagyományos kasszák megszüntetését. A Lidl közlése szerint a normál pénztárak továbbra is elérhetők maradnak, így a vásárlók választhatnak, hogy a megszokott módon vagy az új digitális megoldással fizetnek.
Nem ez az első high-tech próbálkozás
A tesztidőszak alatt az érintett üzletek önkiszolgáló zónáiban a Lidl munkatársai segítenek a vásárlóknak a rendszer használatában. A vállalat azt is jelezte, hogy a Scan & Go automatikus, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket alkalmazhat. Az életkorhoz kötött termékeknél, például alkoholtartalmú italok vásárlásakor továbbra is az áruházi személyzet végzi az életkor-ellenőrzést.
Budapesten hasonló bolt tavaly áprilisban nyílt a Bikás parknál. Az Auchan GO-ban a vásárlás pedig teljesen egyedül, személyzet nélkül és digitális fizetési rendszerrel történik. Az Auchan GO 18 négyzetméteres, könnyűszerkezetes kivitelben készült egység, amelyet szinte bárhol fel lehetne állítani. Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy ez lett az áruházláncuk legkisebb kereskedelmi egysége, a legnagyobb boltjuk, a 15 ezer négyzetméteres Dunakeszi Auchan területe 833-szor nagyobb.