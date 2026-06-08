Kasszás Erzsi helyét átveszi az AI – a sorban állás csökkentésére hoz innovációt a Lidl

A rendszer egyelőre csak kijelölt Lidl boltokban érhető el, de a tesztidőszak tapasztalatai alapján később országosan is megjelenhet.

Robot végzi a fizetést helyettünk a Lidl új projektjében / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Applikáción keresztül fizethetünk a Lidl-ben

A Lidl Magyarország június 4-től három hazai üzletében teszteli a Scan & Go szolgáltatást, amely a Lidl Plus alkalmazáson keresztül teszi lehetővé a termékek önálló beolvasását. A fejlesztés célja, hogy a vásárlók gyorsabban fizethessenek, kevesebbet kelljen sorban állniuk, és már vásárlás közben lássák a kosaruk aktuális értékét.

A Lidl új, önkiszolgáló fizetési megoldást tesztel Magyarországon. A Scan & Go funkció június 4-től három üzletben érhető el tesztjelleggel: Budapesten a III. kerületi Huszti úti, Budaörsön a Károly király úti, valamint Monoron a Gém utcai Lidlben. A szolgáltatás a Lidl Plus mobilalkalmazásba épül be, vagyis külön applikáció letöltésére nincs szükség. A vásárlók a telefonjuk kamerájával olvashatják be a megvásárolni kívánt termékek vonalkódját, miközben az áruk egy virtuális kosárba kerülnek. A termékeket ezután akár azonnal a saját táskájukba is betehetik.

Lassan az önkiszolgáló kasszákra sem lesz szükség

A vásárlás végén nem kell a hagyományos kasszához menni, és a termékeket sem kell kipakolni a kasszaszalagra. A fizetés az önkiszolgáló pénztáraknál történik: a vásárlónak az alkalmazásban létrejövő QR-kódot kell beolvastatnia, majd rendeznie kell a számlát. A távozásnál a blokk beolvasása után nyílik ki a kiengedőkapu. Az alkalmazás vásárlás

közben mutatja a kosár értékét.

Emellett megjeleníti a termékek árát, az aktuális akciós árakat, valamint a Lidl Plus kuponokkal elérhető kedvezményeket is. A tájékoztatás szerint az alkalmazás arra is figyelmeztethet, ha egy további termék megvásárlásával kedvezőbb ajánlat válik elérhetővé. A Scan & Go bevezetése azonban nem jelenti a hagyományos kasszák megszüntetését. A Lidl közlése szerint a normál pénztárak továbbra is elérhetők maradnak, így a vásárlók választhatnak, hogy a megszokott módon vagy az új digitális megoldással fizetnek.