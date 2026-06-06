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beruházás
Páty
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Lidl

Meglepő bejelentés: óriási pofont kapott a Lidl Magyarországon, nem építhet új boltot – a semmiből jött a plázabizottság döntése

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Akadályba ütközött a Pátyra tervezett Lidl-áruház beruházása, miután a plázastopeljárásban eljáró testület első körben nem támogatta a projektet. A fejlesztés előkészítése már hónapok óta zajlik, és a Lidl korábban komoly érdeklődést mutatott a helyszín iránt. A beruházók ugyanakkor nem mondtak le a tervről, és újabb engedélyezési körre készülnek.
VG
2026.06.06, 07:41
Frissítve: 2026.06.06, 07:49

A Pátyra tervezett Lidl-áruház első körben nem kapta meg a szükséges hozzájárulást az úgynevezett plázastopeljárás során – közölte Székely László polgármester. A projekt előkészítése hónapok óta zajlik, és a helyi önkormányzat korábban arról számolt be, hogy a Lidl komoly érdeklődést mutatott a beruházás iránt. A fejlesztés ugyanakkor egyelőre nem került le véglegesen a napirendről, a beruházók újabb próbálkozásra készülnek.

Meglepő bejelentés: óriási pofont kapott a Lidl Magyarországon, nem építhet új boltot – a semmiből jött a plázabizottság döntése
Meglepő bejelentés: óriási pofont kapott a Lidl Magyarországon, nem építhet új boltot – a semmiből jött a plázabizottság döntése / Fotó: Facebook / Székely László - Páty Község Polgármestere

A polgármester közölte Facebookon, hogy a Páty Kereskedelmi Park Fejlesztő Kft. kérelmét első körben nem támogatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal mellett működő, köznyelvben plázastopbizottságként ismert testület. Ez a szervezet vizsgálja a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi létesítmények építésére vagy bővítésére vonatkozó kérelmeket.

A döntés azért fontos, mert a projekt előkészítése már hónapokkal ezelőtt elindult. A beruházás lebonyolítására létrehozott Páty Kereskedelmi Park Fejlesztő Kft.-ben az önkormányzat mellett az EMEL Építőipari Kft. és az Xpansion Kft. is tulajdonosként vesz részt. 

A társaság már márciusban benyújtotta az építési engedélykérelmet, amelynek egyik legfontosabb feltétele éppen a plázastopszabályok alóli felmentés megszerzése volt.

A helyi vezetés korábbi tájékoztatása szerint több kiskereskedelmi lánccal is folytak egyeztetések az elmúlt években, köztük többször a Lidl Magyarországgal is. A diszkontlánc képviselői elsősorban a közlekedési kapcsolatok és a megközelíthetőség rendezését tekintették kulcsfontosságú feltételnek, de a projekt iránt komoly érdeklődést mutattak.

A mostani döntés ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a beruházás végét. A polgármester szerint a fejlesztők az eljárás ideiglenes felfüggesztését kérik, majd az új kormányzati és hatósági struktúra felállása után ismét benyújthatják a szükséges kérelmeket. A település vezetése egyértelművé tette, hogy továbbra is támogatja a beruházást.

Az elmúlt hónapokban egyre több jel utalt arra, hogy a kormány felülvizsgálhatja a plázastopszabályokat. Májusban például Százhalombatta polgármestere arról beszélt, hogy a Lidl képviselőivel tárgyal, és bízik abban, hogy a szabályozás enyhítése vagy eltörlése új lendületet adhat a nagy áruházláncok beruházásainak. A mintegy 18 ezer lakosú város régóta vár egy új diszkontáruházra, ezért helyben komoly várakozás övezi a fejleményeket. 

A kereskedelmi szereplők szerint a plázastop lazítása több településen is felgyorsíthatná a boltok és bevásárlóközpontok építését, különösen ott, ahol a lakosságszám és a vásárlóerő már indokolná az új beruházásokat. A pátyi helyzet ugyanakkor azt mutatja, hogy egyelőre továbbra sem egyszerű átjutni azon az engedélyezési rendszeren, amelyet eredetileg éppen a nagy nemzetközi láncok terjeszkedésének korlátozására hoztak létre.

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