A Pátyra tervezett Lidl-áruház első körben nem kapta meg a szükséges hozzájárulást az úgynevezett plázastopeljárás során – közölte Székely László polgármester. A projekt előkészítése hónapok óta zajlik, és a helyi önkormányzat korábban arról számolt be, hogy a Lidl komoly érdeklődést mutatott a beruházás iránt. A fejlesztés ugyanakkor egyelőre nem került le véglegesen a napirendről, a beruházók újabb próbálkozásra készülnek.

Meglepő bejelentés: óriási pofont kapott a Lidl Magyarországon, nem építhet új boltot – a semmiből jött a plázabizottság döntése / Fotó: Facebook / Székely László - Páty Község Polgármestere

A polgármester közölte Facebookon, hogy a Páty Kereskedelmi Park Fejlesztő Kft. kérelmét első körben nem támogatta a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal mellett működő, köznyelvben plázastopbizottságként ismert testület. Ez a szervezet vizsgálja a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi létesítmények építésére vagy bővítésére vonatkozó kérelmeket.

A döntés azért fontos, mert a projekt előkészítése már hónapokkal ezelőtt elindult. A beruházás lebonyolítására létrehozott Páty Kereskedelmi Park Fejlesztő Kft.-ben az önkormányzat mellett az EMEL Építőipari Kft. és az Xpansion Kft. is tulajdonosként vesz részt.

A társaság már márciusban benyújtotta az építési engedélykérelmet, amelynek egyik legfontosabb feltétele éppen a plázastopszabályok alóli felmentés megszerzése volt.

A helyi vezetés korábbi tájékoztatása szerint több kiskereskedelmi lánccal is folytak egyeztetések az elmúlt években, köztük többször a Lidl Magyarországgal is. A diszkontlánc képviselői elsősorban a közlekedési kapcsolatok és a megközelíthetőség rendezését tekintették kulcsfontosságú feltételnek, de a projekt iránt komoly érdeklődést mutattak.

A mostani döntés ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a beruházás végét. A polgármester szerint a fejlesztők az eljárás ideiglenes felfüggesztését kérik, majd az új kormányzati és hatósági struktúra felállása után ismét benyújthatják a szükséges kérelmeket. A település vezetése egyértelművé tette, hogy továbbra is támogatja a beruházást.

Az elmúlt hónapokban egyre több jel utalt arra, hogy a kormány felülvizsgálhatja a plázastopszabályokat. Májusban például Százhalombatta polgármestere arról beszélt, hogy a Lidl képviselőivel tárgyal, és bízik abban, hogy a szabályozás enyhítése vagy eltörlése új lendületet adhat a nagy áruházláncok beruházásainak. A mintegy 18 ezer lakosú város régóta vár egy új diszkontáruházra, ezért helyben komoly várakozás övezi a fejleményeket.