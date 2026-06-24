Évek óta nem történt ilyen, most viszont drágul a lottózás és a számjátékok – de van két kivétel is
Három éve volt utoljára emelés a számsorsjátékok alapárában, akkor 50 forinttal lettek drágábbak a népszerű játékok. Az akkori változással párhuzamosan pedig átlagosan 17 százalékkal nőttek a nyeremények. Most ismét drágul a lottó és a többi játék, de az emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg ugyancsak növekszik, ám nyerőosztályonként differenciált módon. Az átlagos nyereménynövekedés 25 százalék körül alakul, a legnagyobb emelkedés a középső nyerőosztályokban várható, egyes esetekben megközelíti, sőt meg is haladhatja a 60 százalékot is – közölte szerdán a Szerencsejáték Zrt.
Lépcsőzetesen érvényesítik az emelést a lottó játékok esetében
A magasabb ár az egyes játékok augusztus 2-át követő első sorsolásától érvényes. Az első, már új áron megvásárolt szelvények sorsolása a Puttó játékkal indul, ezt követi a többi érintett termék is a szokásos sorsolási napokon és időpontokban. Ennek megfelelően az, aki többsorsolásra érvényes játékot indít, már annyival korábban tapasztalni fogja az árváltozást.
- Az első módosított alapdíjjal a július 1-jén 21:30-tól értékesített 5 hetes Skandináv lottó vásárlásakor találkozhatnak a játékosok. Ebben az esetben ugyanis az utolsó hétre (augusztus 5.) érvényes játék már 100 forinttal magasabb áron kerül elszámolásra, így a végösszeg 2.000 forint helyett 2.100 forint lesz.
- Ezt követi időrendben a július 2-án 22 óra után feladott 10 alkalomra érvényes Hatoslottó (amely díja szintén 100 forinttal emelkedik meg, 4.100 forintra), és az ezzel együtt játékba küldött Joker, mely 6 sorsoláson vesz részt és díja 2.400 forint helyett 2.500 forint lesz
- Az 5 hetes Ötöslottónál a változás a július 4. 20 óra után játékba küldött szelvények esetében érvényesül először. Ennél a játéknál az 5 hetes szelvények utolsó hétre érvényes játékának alapdíja szintén 100 forinttal kerül majd többe, így összességében 2.100 forintot kell majd fizetni érte.
Az Eurojackpotot és a Lutrit a jelenlegi módosítás nem érinti. Előbbi ára az euró-forint árfolyamától függ, utóbbira az alapjáték ára jelenleg is 500 forint.