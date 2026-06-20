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M7-es autópálya: fontos hírt kaptak a Balatonra és Horvátországba tartó autósok, ez várható a nyári csúcsforgalomban

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Befejeződtek a felújítási munkálatok az M7-es autópályán, a szünidő alatt már nem lesznek előre tervezett munkálatok a sztrádán – közölte szombaton az MKIF. Június 12. után korlátozás nélkül használható az M7-es autópálya az M0 és Balatonvilágos között mindkét irányba.
Járdi Roland
2026.06.20, 10:10
Frissítve: 2026.06.20, 10:11

Nem lesznek előre tervezett nagykarbantartási munkák az M7-es autópályán a nyári szünidőben – ezt ígéri az üzemeltető MKIF Zrt, vette észre a Magyar Építők.

M7-es autópálya
M7-es autópálya: fontos hírt kaptak a Balatonra és Horvátországba tartó autósok, ez várható a nyári csúcsforgalomban Fotó: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Az MKIF legfrissebb Facebook bejegyzésében és videóban számolt be arról, hogy a változatos időjárás ellenére a tervezettnél 4 nappal korábban végeztek a felújítási munkálatokkal Székesfehérvár térségében, 

így június 12. óta korlátozások nélkül lehet használni az M7-et az M0 és Balatonvilágos között mindkét irányba. És ez így marad a vakáció ideje alatt is – ígéri az MKIF.

Az elmúlt három év gyakorlatához hasonlóan, az M7-en az M0 és Balatonvilágos közötti szakaszon a szünidő alatt, azaz 2026.06.20. - 2026.08.31. között egyik irányban, tehát sem a Balaton, sem a főváros felé nem lesznek előre tervezett burkolatmegújítási munkálatok.

Ezt a társaság évek óta önként vállalja, hogy a nyári időszakban a tó könnyebben megközelíthető legyen.

Fontos, hogy az M7 autópálya teljes szakaszán az üzemeltetési és fenntartási feladatokat (ez praktikusan a karbantartási feladatokat jelenti) a nyári időszak alatt is folyamatosan elvégzik. Ám ezek tervezésekor is figyelembe veszik a forgalmi adatokat.

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