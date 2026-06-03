Közel kétszázmillió forintot mostak össze: mosószermaffiát buktatott le a NAV
A Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói közel 65 helyszínen tartottak összehangolt országos akciót a közelmúltban egy büntetőeljárásban, amely mosószermaffia-tevékenységet buktatott le. Az egyes helyszíneken a bizonyítékok gyűjtését sokan támogatták: egyrészt igazságügyi szakértők, sértetti képviselők és tolmácsok, másrészt pénzkereső, illetve helyszínbiztosító szolgálati kutyák, valamint a digitális adatmentést biztosító kollégák.
Apró eltérések buktatták le a maffiatevékenységet
Az elkövetők az általuk létrehozott gazdasági társaságok által gyártott mosószerekhez népszerű, keresett, eredeti márkás termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A továbbértékesítést végzők pedig már maguk címkézték fel a fogyasztóknak szánt termékeket.
A bűncselekmény sértettjei a boltok polcain fellelhető, közismert márkájú mosó- és tisztítószereket, illetve kozmetikumokat gyártó cégek. A NAV budapesti nyomozói már az elmúlt években is több hamis mosószergyárat lepleztek le, megszüntették a jogsértő gyártást, lehetővé téve a bűnösök felelősségre vonását. A rajtaütéseken a nyomozók számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le. Külön helyszíneken két nagy teljesítményű komplett nyomdaipari gépsort és a hozzájuk tartozó eszközöket találtak:
- digitális formavágó,
- zsugorfóliázó,
- lamináló
- és címkedaraboló gépeket
- és közel 200 000 hamis címkét.
A gépek a napi nyolcórás műszak alatt 27 000 címkét képesek legyártani.
Több, mint százmillió forint nyereséget termeltek
Ezen kívül lefoglaltak még több mint 35,5 millió forint és 7 500 euró készpénzt, az elkövetők bankszámláin lévő 167 millió forintot és 106 000 eurót, továbbá zár alá vettek tíz ingatlant is, hogy a több mint 350 millió forintos vagyoni hátrány megtérülhessen. A gyártókat, vevőket, illetve az előállításban és értékesítésben segítséget nyújtó 12 gyanúsítottat már kihallgatták. A közülük őrizetbe vett
nyolc személyből hét letartóztatását a bíróság elrendelte,
a többi elkövető így szabadlábon védekezhet.
A kutatások során a nyomozók Elf Bar-csomagolásokat és hamis parfümöket is találtak, amelyek kapcsán szintén megtették a szükséges intézkedéseket.
A NAV munkatársai felhívták a figyelmet az üggyel kapcsolatban, hogy a hamis, silány minőségű olcsó termékek megvásárlásával mindenki saját maga, gyermekei, hozzátartozói egészségét is veszélybe sodorhatja, hiszen az átcímkézett termékek tartalma nem azonos a boltok polcain elérhető, mindenki által ismert és megbízható minőségű márkák termékeivel.