Forint, háború együtt ütik a magyar exportot – a remény, hogy új gyárakat segített épülni Orbán Viktor kormánya

A KSH friss adatai szerint javult a magyar külkereskedelmi mérleg májusban, a számokból azonban sajnos kiderül, hogy nem a külkereskedelemből keresik meg a magyarok a külföldi nyaralás vagy az új autó árát. Az egyik gazdaságvisszafogó tényező pont az, aminek a nyaralók örülnek: az erős forint. A másik, ami miatt egész Európa aggódik, az az iráni háború: ha a békéről tárgyal is Washington és Teherán, káros hatásai még a legjobb esetben sem távoznak el gyorsan, a béke tartósulása pedig egyáltalán nem garantált. A magyar export jelen állás szerint nem áll jól.

A magyar export számára nem kedvező az erős forint, a külföldre utazónak igen, a hazai üzletekben azonban a külföldi áruk megjelenésének esélyét javítja Fotó: AFP

A nyitott gazdaságú Magyarország hagyományosan jelentős mértékben a külkereskedelemből "él", ami nehéz ügy egy botladozó-vánszorgó európai gazdaságban. Az amúgy is sanyarú külső környezethez még új ellenszelek is társultak az idén, és ha a javuló bérek nem hoznak növekvő fogyasztást, aligha jutott volna előre a magyar gazdaság az idén. A növekvő fogyasztás alapját márpedig meg kell teremteni termelésben, beruházásban.

A KSH friss adataiból az elemzők azt olvassák ki:

a külkereskedelem oldaláról továbbra sem kap támogatást a magyar gazdaság növekedése.

Változás attól várható, ha valóban elkezdenek érkezni az EU-pénzek, illetve termelni kezd néhány nagy üzem, amelyeknek kiépülése az előző kormány támogatásával kezdődött (és egyébként az azóta kormányra került Tisza Párt kritikája mellett).

A májusi összesítés szerint a magyar külkereskedelem 502 millió euró többletet produkált májusban, ami 160 millió euróval több, mint egy évvel ezelőtt. Első ránézésére ez szép, csakhogy a korábbi kedvezőtlen folyamatok folytatódása van mögötte: a magyar kivitel volumene 5,1 százalékkalal, a behozatalé 2 százalékkal volt alacsonyabb a tavaly májusinál.

Már ebből látható, hogy valami nincs rendben, valójában a helyzet ennél rosszabb: az import csökkenése "kakukktojás", amelyet ebben a hónapban egyedi tényezők okoztak. Ha az év első öt hónapját egyben nézzük, a magyar kivitel volumene 4,5 százalékkal csökkent,

a behozatalé azonban 6,4 százalékkal – nőtt.

Ez egyértelmű romlás, amelyet első ránézésre kiszúrhatunk grafikonunk jobb szélére pillantva.