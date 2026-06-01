Le lehet cserélni a 45 év feletti szakembereket, hogy spóroljunk, de aztán arcon üt a valóság: 20 millió forintos veszteség is lehet a vége

A 45 év feletti, 20-30 éves tapasztalattal rendelkező vezetők és szakemberek munkaerőpiaci kiszorítása nem csupán HR-kihívás vagy egyéni probléma, hanem súlyos makrogazdasági és vállalati veszteség – mutat rá hétfői közleményében a The Seniros egyéni és szervezeti szintű senior tehetség-folytonossági szolgáltatásokat nyújtó vállalat, amely a magyar gazdaságban bevett gyakorlatról végzett kutatást.

A kordiszkrimináció a magyar gazdaságban makrogazdasági probléma, amely évente milliárdos tételt jelent a költségvetésnek / Fotó: Laura Beach / Shutterstock

A 45 év feletti szakemberek jelentős része előtt bezárulnak a kapuk, függetlenül attól, hogy korábban pénzügyi, gyártási vagy éppen HR-vezetőként hoztak stratégiai döntéseket. Ezen szakemberek körében végzett kutatást a The Seniors.

A kordiszkrimináció Magyarországon évente 1 400-2 200 milliárd forintos GDP-kiesést okoz, ami a teljes nemzeti össztermék 1,6-2,5 százalékának felel meg. Csillag-Csatlós Csilla executive coach szerint

a "túl drága a senior munkaerő" érvelés egy olyan számviteli illúzió eredménye, amely a negyedéves pénzügyi jelentésekben ugyan megtakarításnak látszik, de 12-18 hónapos időhorizonton drasztikus EBITDA-csökkenést és súlyos hatékonyságveszteséget okoz a vállalatoknak.

A magyar munkaerőpiac súlyos strukturális problémákkal küzd

Az adatokból kiderült: az aktív álláskeresők közel 80 százaléka hetekig semmilyen választ nem kap a jelentkezéseire, 74,4 százalékuk automatikus, indoklás nélküli elutasításban részesül, míg több mint 57 százalékukat az adminisztratív körök után egyszerűen túlképzettnek vagy túl tapasztaltnak minősítik. Mindez nem egyéni balszerencse, hanem rendszerszintű jelenség, amelyet tetéz, hogy a senior álláskeresők 28,6 százaléka több mint egy éve, 11 százaléka pedig már több mint két éve képtelen elhelyezkedni. Ez a kényszerű tétlenség hiányzó munkát, kieső béreket és elmaradt vállalati döntéseket eredményez egy olyan turbulens gazdasági környezetben, ahol a piaci kockázatokra már nem elegendőek az elméleti válaszok – mutat rá a tanácsadó vállalat.

Nemzetközi adatok egyértelműen igazolják, hogy a senior munkaerő megtartása és integrálása mérhető gazdasági előnyökkel jár. Az OECD adatai alapján az 50 év feletti munkavállalók arányának 10 százalékos növelése egy szervezetben átlagosan 4 százalékkal csökkenti a fluktuációt és növeli a termelékenységet.

A magyar gyakorlatban azonban a döntéseket gyakran a rövid távú számviteli logika vezérli: a senior vezető magasabb bére azonnal látszik a havi költségeken, míg az új munkatárs akár 18 hónapos betanulási ideje, a szervezet teljesítményvesztesége vagy a két év múlva drágábban visszavásárolt tudás rejtve marad.

A túl drága a senioritás a magyar üzleti világ legveszteségesebb kijelentése. Egy pénzügyi igazgató, aki ma a senior munkavállalók leépítéséről dönt költségmegtakarítás címen, nem pénzt takarít meg, hanem halasztott költséget vesz a cég nyakába, magasabb kamattal, mint amennyit a jegybank felszámolna.

"Ami most tartalékban áll, az nem egy elavult szakembergeneráció, hanem a magyar gazdaság egyik legértékesebb, mégis kiaknázatlan erőforrása. Egy olyan országban, amely ma minden forintért meg kell, hogy küzdjön, ez a belső tartalék a legnagyobb lehetőség, lényegében talált pénz. Nem új hitel, nem új adónem, nem új uniós forrás, hanem egy már létező, már képzett szakembergeneráció, amelynek tagjait csak vissza kell engedni a gazdaságba” – mutatott rá Csillag-Csatlós Csilla, executive coach, a The Seniors alapítója.