OECD: reformok nélkül nehezen gyorsulhat a magyar gazdaság - a vártnál kisebb lehet a növekedés

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerdán friss kiadványt tett közé a világgazdaság és a nemzetgazdaságok, így a magyar gazdaság kilátásairól.

A magyar gazdaság tartósabb növekedéséhez célzottabb támogatásokra, a költségvetési mozgástér újjáépítésére és az üzleti környezet javítására lenne szükség / Fotó: Havran Zoltán

A magánfogyasztás húzta a magyar gazdaságot az elmúlt évben

A gazdasági aktivitás gyenge. A GDP 2025-ben 0,5 százalékkal nőtt. A beruházások 2,8 százalékkal csökkentek az alacsony üzleti bizalom, az alacsony kapacitáskihasználtság és a kereskedelempolitikai bizonytalanság következtében.

A növekedés fő motorja a magánfogyasztás volt, amelyet az erős reálbér-növekedés és a javuló fogyasztói bizalom támogatott. A teljes infláció 2026 áprilisában 2,0 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 4,2 százalékról, de az élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó maginfláció nem süllyedt 3,4 százalék alá. A gyenge növekedés ellenére a munkanélküliség csak mérsékelten, 2026 márciusára 4,4 százalékra emelkedett.

A kiadvány az összefoglalójában kiemeli, hogy Magyarország azon országok közé tartozik, ahol az energiaválság hatására csak olyan intézkedéseket hoztak, amelyek nem differenciáltak, azaz minden háztartásra és vállalatra egységesen érvényesek. A nem célzott intézkedések minden fogyasztónak előnyt jelentenek jövedelemtől vagy mérettől függetlenül. Ilyen például az üzemanyagár-stop vagy a januári energiaszámla-kedvezmény.

A magyar forint 5 százalékkal gyengült az amerikai dollárral szemben a közel-keleti konfliktus kibontakozásának első hónapjában, ami tovább erősítette az importált energiaárak emelkedését, azóta azonban több mint teljesen visszanyerte értékét. Magyarország szorosan függ az euróövezet gazdasági aktivitásától is, amely exportjának 50 százaléka számára célpiac.

A 2026. áprilisi országgyűlési választásokat követő költségvetési kiigazító intézkedések hiányában a költségvetési hiány a 2025-ös GDP-arányos 4,7 százalékról 2026-ban várhatóan 6,1 százalékra emelkedik, majd 2027-ben 5,4 százalékra mérséklődik.

Ezt a személyi jövedelemadó-csökkentések és az egyszeri kifizetések a közszférában ugyanakkor a GDP arányában csökkenő állami beruházások és adósságszolgálati költségek kísérik.