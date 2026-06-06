Egész Európa a magyar geotermikus kútra figyel: 2400 méteres mélységből hozza fel a földhőt, megkezdődött a fúrás – 25 ezres városnak ad energiát

Kivételes technológiát működik az MVM Zöld Generáció Zrt. és leányvállalata, a Komm Hull Villamosenergia Kereskedő Kft. geotermikus projektjénél. Egészen pontosan az eddigi egyetlen magyar geotermikus kútról van szó.

Magyar geotermikus kút: egész Európa most erre figyel, megkezdődött a fúrás 2400 méterre / Forrás: Karsai-Juhász Katalin

Márcsak azért is különleges, mert

Európában ez a második ilyen működő berendezés.

Karsai-Juhász Katalin, Bács-Kiskun megye 05. számú választókerületének egyéni országgyűlési képviselője a napokban hívta fel arra a figyelmet, hogy mindez nagy lehetőség Kiskunhalas és térsége számára.

A kutatási terület kiemelt fontosságú, hiszen az európai klímavédelmi törekvések mentén közös érdek a rendkívül gazdag magyar megújuló energiapotenciál minél nagyobb mértékű hasznosítása hosszú távon is fenntartható módon.

Márpedig a földhő az egyik legkevésbé kihasznált energiaforrás, pedig Magyarország geológiai adottságai kiválóak. Csakhogy ez a potenciál még nincs kellőképp kiaknázva.

Magyar geotermikus kút: egész Európa most erre figyel, megkezdődött a fúrás

Az MVM Zöld Generáció Zrt. és leányvállalata, a Komm Hull Villamosenergia Kereskedő Kft. geotermikus projektje ithhon egyedülálló módon lesz képes villamos energiatermelésre és a közvetlen hőenergia biztosítására a kiskunhalasi távhőrendszer részére. Ezzel csökkenti majd

az ország fosszilis energia igényét,

a külső energiaforrásoknak való kitettséget

és az energiahordozók égetéséből származó szén-dioxid emissziót.

A projekt fejlesztői számos potenciális helyszín közül választották ki a Zsana-Balotaszállás-Kiskunhalas települések által érintett területet egy komplex területértékelés során. A szempontok között jelentős hangsúllyal vették figyelembe a szakértők a geológiai viszonyokat, valamint az érintett fogyasztói oldal „rendszerzöldítési” elköteleződését.

Fontos hangsúlyozni, hogy a beruházás során kitermelt termálvizet teljes mennyiségében visszasajtolják az eredeti vízadó rétegbe, kizárva a felette elhelyezkedő vízadó rétegek érintkezéést és bármiféle környezetszennyezést. Ennek érdekében a geotermikus rendszer egy termelő és egy visszasajtoló kúttal fog üzemelni.