Oszlik a köd, most már tudjuk: ezek a hírhedt magyar milliárdosok pénzelik a Tisza pártot, ebből még botrány lesz – ők állnak Magyar Péter mögött

Feltűnő, ahogy az elmúlt hetekben a magyar milliárdosok közül többen is "önleleplezésre" szánták rá magukat és nyilvánosságra hozták, hogyan támogatták pénzzel és más eszközökkel a Tisza párt választási sikerét. A nevek között biztosra vehető gazdag vállalkozók is vannak, de akad meglepetés is.

Magyar milliárdosok: most már tudjuk, ők pénzelik a Tisza pártot – ebből botrány lesz / Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán

Érdekes az a megfigyelés is, hogy amikor az első milliárdos felvállalta a Tisza pénzelését, Magyar Péter még drámaian és látványosan elutasítóan reagált, mostanra viszont már ennek nyoma sincs: a pártelnök-miniszterelnök szó nélkül hagyja a vagyonos üzletemberek utalásait, machinációit és legyeskedését.

Ezúttal viszont olyan információ látott napvilágot, ami túlmutat egy politikai párt szimpla támogatásán és még komoly botrányt okozhat.

Magyar milliárdosok: most már tudjuk, ők pénzelik a Tisza pártot

A Tisza körüli pénzekre most azért nagyobb a rálátás, mert a párt publikálta a 2025-ös pénzügyi elszámolását . Ebből kiderült, hogy 178 olyan magánszemély adományozót tartanak nyilván, aki több mint 500 ezer forint támogatást utalt át 2025-ben, összesen 421,63 millió forint értékben.

A teljes támogatás így 3,11 milliárd forintra rúgott 2025-ben. A legnagyobb összeget a „műtrágyakirályként” is ismert Bige László és felesége, Bige Anikó adták, ők már tavaly 100 millió forintot tettek bele a Tiszába.

Az Index megjegyezte, hogy volt miből adni, hiszen a Nitrogénművek tulajdonosa 92,8 milliárd forintos vagyonával a 36. leggazdagabb magyarnak számít. Bige László támogatása egyébként nem okoz nagy meglepetést, a vállalkozó hosszú ideje kitartóan kritizálja az Orbán-kormányokat, ráadásul meggyűlt a baja a hatóságokkal is, erről részletesen itt írtunk.

Ez tehát a 2025-ös finanszírozás, de a Bige-család 2026-ban még nagyobbra nyitotta a pénztárcát. A családfő arról beszélt az RTL-nek, hogy

több százmillió forinttal támogatta a Tisza pártot a kampányban.

Bige László megjegyezte, hogy ezt most már nem érdemes letagadni. A Tisza láthatóan köszönettel vette a milliárdos adományait, ami azért is különös, mert néhány hete még egészen másképp járt el egy másik milliárdos 100 milliója kapcsán.