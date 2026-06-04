Oszlik a köd, most már tudjuk: ezek a hírhedt magyar milliárdosok pénzelik a Tisza pártot, ebből még botrány lesz – ők állnak Magyar Péter mögött
Feltűnő, ahogy az elmúlt hetekben a magyar milliárdosok közül többen is "önleleplezésre" szánták rá magukat és nyilvánosságra hozták, hogyan támogatták pénzzel és más eszközökkel a Tisza párt választási sikerét. A nevek között biztosra vehető gazdag vállalkozók is vannak, de akad meglepetés is.
Érdekes az a megfigyelés is, hogy amikor az első milliárdos felvállalta a Tisza pénzelését, Magyar Péter még drámaian és látványosan elutasítóan reagált, mostanra viszont már ennek nyoma sincs: a pártelnök-miniszterelnök szó nélkül hagyja a vagyonos üzletemberek utalásait, machinációit és legyeskedését.
Ezúttal viszont olyan információ látott napvilágot, ami túlmutat egy politikai párt szimpla támogatásán és még komoly botrányt okozhat.
Magyar milliárdosok: most már tudjuk, ők pénzelik a Tisza pártot
A Tisza körüli pénzekre most azért nagyobb a rálátás, mert a párt publikálta a 2025-ös pénzügyi elszámolását . Ebből kiderült, hogy 178 olyan magánszemély adományozót tartanak nyilván, aki több mint 500 ezer forint támogatást utalt át 2025-ben, összesen 421,63 millió forint értékben.
A teljes támogatás így 3,11 milliárd forintra rúgott 2025-ben. A legnagyobb összeget a „műtrágyakirályként” is ismert Bige László és felesége, Bige Anikó adták, ők már tavaly 100 millió forintot tettek bele a Tiszába.
Az Index megjegyezte, hogy volt miből adni, hiszen a Nitrogénművek tulajdonosa 92,8 milliárd forintos vagyonával a 36. leggazdagabb magyarnak számít. Bige László támogatása egyébként nem okoz nagy meglepetést, a vállalkozó hosszú ideje kitartóan kritizálja az Orbán-kormányokat, ráadásul meggyűlt a baja a hatóságokkal is, erről részletesen itt írtunk.
Ez tehát a 2025-ös finanszírozás, de a Bige-család 2026-ban még nagyobbra nyitotta a pénztárcát. A családfő arról beszélt az RTL-nek, hogy
több százmillió forinttal támogatta a Tisza pártot a kampányban.
Bige László megjegyezte, hogy ezt most már nem érdemes letagadni. A Tisza láthatóan köszönettel vette a milliárdos adományait, ami azért is különös, mert néhány hete még egészen másképp járt el egy másik milliárdos 100 milliója kapcsán.
Wáberer Györgyről van szó, akit a különböző összesítések a 14. helyre teszik 156 milliárd forintos vagyonával a leggazdagabb magyarok listáján. Ő április végén az ATV-nek adott interjújában vallotta be a semmiből, hogy 100 millió forintot adott Magyar Péteréknek az április 12-i választást megelőzően.
A miniszterelnök egy nappal később közölte, hogy a Tisza párt visszautalja a Wáberer Györgytől kapott százmillió forintos támogatást. Magyar Péter egyértelműen kijelentette, hogy "még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzájuk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy a rájuk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing."
Ezek szerint ez a szabály Bige Lászlóra már nem áll, legalábbis az ő esetében fel sem merült, hogy visszautalják a pénzét. Kérdés, hogy miért nem. De nem ez a legnagyobb furcsaság a Tisza körüli pénzemberek kapcsán.
Botrány lehet abból, amit a magyar milliárdos tett
Csütörtökön ugyanis megjelent egy interjú Holló Gáborral a Hvg.hu-n, aki túlzás nélkül botrányos kijelentéseket tett. Ő a Hírkereső milliárdos tulajdonosa. A Hírkereső egy híragregátor felület, amely összegyűjti a máshol megjelent híreket, hírcímeket és elhelyezni rajtuk a linkeket. Ez egyfelől reklámbevételet termel, másfelől a különböző kiadóvállalatok fizetnek azért, hogy az ő híreik is felkerüljenek a Hírkeresőre.
Komoly bizniszről van szó, évente 500 millió forintos árbevételt termel úgy, hogy lényegében egyedül működteti a felületet. Holló Gábor azt mondta, hogy ő finanszírozott három tiszás egyéni jelöltet is: Hende Mátét, Muhari Gergelyt és Polgár Györgyöt, akik mindhárman mandátumot szereztek Pest vármegyében.
Közölte, hogy összesen valamivel több mint 50 millió forintot költött erre, de elsősorban nem pénzt adott, hanem kifizette például a közvélemény-kutatásokat. "Ez így végül összesen sokkal kisebb összeg lett, mint amit eredetileg gondoltam.
Mert több száz milliós hitelkeretet nyitottam a Tiszának azzal, hogy ha kell, nagyon sok pénzt tudok nekik adni, csak legyen változás.
Végül nem vették igénybe ezt a keretet, mert nem kellett" – fogalmazott. Holló Gábor azonban nem csak a pénzét adta a Tisza választási győzelméért, hanem a Hírkeresőt is.
Nyíltan elismerte, hogy egy pillanatban rájött: valamennyire ő irányíta a hírpiacot és mi lenne, ha belenyúlna abba, hogy a hírek milyen súllyal jelenjenek meg. Ez a kisebb hatás, aminek viszont van egy sokkal nagyobb következménye: ami a Hírkeresőn és a többi felületén jó pozícióban megjelenik, az a Facebookon előnybe kerül, illetve a Google Instant Article által a Google News-ban is. Ezek így együtt már sok mindent eldöntenek.
Vagyis szándékosan hátrasorolt híreket az önhöz kötődő gyűjtőoldalakon azért, hogy azok hatását csökkentse? – tette fel az újságíró a kérdést. "Igen" – hangzott a válasz.
De azt is felismerte, hogy nem elég lesúlyozni a cikkeket, hanem fel is kell húzni más anyagokat. Később már az algoritmust is átírta ennek megfelelően. "Közben azért nagyon féltem, hogy le fogok bukni. Hiszen a kódban ennek nyoma van, és ha erre egy nagyon okos embert ráállítottak volna, akkor rá lehetett volna jönni. Ezért sem lehetett másnaptól nullára levenni a propagandaanyagokat. Kis lépésekben, heti fél százalékot súlyoztam le ezeket, és ezzel párhuzamosan a független média híreit meg húztam felfelé.
Mindezt nagyjából 200 héten keresztül, 2022 óta.
Holló Gábor milliárdos tehát négy éve titokban befolyásolja, milyen hírek jutnak el a magyar olvasókhoz úgy, hogy közben a Hírkeresőn megjelenő tartalomgyártókkal szerződésben áll. Szerinte azonban ezért őt nem tudják beperelni. Könnyen lehet azonban, hogy erről az érintetteknek egészen más véleménye van.
Akárhogy is, az mostanra egyre inkább látszik, hogy a Tisza és Magyar Péter mögött ott áll a magyar milliárdosok egy része, akiknek a pénze nélkül a párt kampánya egészen máshogy nézett volna ki. Az is világos, hogy a dúsgazdag üzletemberek most már akarják tudni, hogy ők százmilliókkal segítették az új kormány felállását, ezért teszik meg az önleleplezést.
Az igazi kérdésre azonban jelenleg még nincs válasz. Ez pedig az, hogy a támogatásokért cserébe, mit várhatnak ezek a milliárdosok a Tiszától és Magyar Pétertől.