Magyar óriásgyárra figyel most egész Ázsia: minden pénzt megér, még nagyobbra építik – ez menti meg őket az EU haragjától Kína ellen

Kulcsszerep jut egy magyar óriásgyárnak az Európai Unió vámpolitikája miatt. Az ázsiai befektetési sajtóban arra hívták fel a figyelmet, hogy a hazai üzem egyfajta mentőövet jelenthet a brüsszeli politikai lépésekkel szemben.

Magyar óriásgyár menti meg Ázsia egyik legnagyobb cégét az EU haragjától: most még nagyobbra építik / Fotó: Grabarics Építőipari Kft.

Arról van szó, hogy miután az Európai Unió jelezte, hogy kifejezetten drasztikus, akár 52 százalékos vámtarifát is kivethet a kínai gumiabroncsokra, a Kínában gyárakat üzemeltető koreai gumiabroncs-iparágat elöntötte az aggodalom.

A Kumho Tire, amely az Európába irányuló volumenének felét Kínában állítja elő, teljes készültségben van, közben viszont a Hankook Tire & Technology (Hankook Tire) viszonylag nyugodt.

Az utóbbinak egyetlen magyarázata van: rendelkezik Európában gyárral, méghozzá Magyarországon. A helyzet azonban egyre feszültebb.

Friss értesülések szerint az Európai Bizottság a közelmúltban lezárta a tavaly májusban indított dömpingellenes vizsgálatát a kínai személygépkocsi- és kisteherautó-gumiabroncsok ügyében, és értesítette az egyes vállalatokat az ideiglenes vámtételekről. Úgy tudni, az EU a vállalatok véleményének összegyűjtése után, már júniusban tervezi is alkalmazni a vámokat.

Magyar óriásgyár menti meg Ázsia egyik legnagyobb cégét az EU haragjától

A Kumho Tire-re és a Nexen Tire-re a hírek szerint 29,9 százalékos vámbombát dobnak le, ám a Hankook Tire a legalacsonyabb sarcra számíthat, mindössze 3,4 százalékra.

Ez pedig nem véletlen.

A dömpingellenes vámtételek meghatározásánál olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a Kínában gyártott termékek aránya az Európába irányuló értékesítésben, valamint a helyi, európai termelés részaránya.

A Kumho Tire nem gyárt gumiabroncsokat Európában, és viszonylag magas a kínai termelésének aránya. Három gyárat is működtet Kínában, a teljes globális kibocsátásának körülbelül 30 százalékát állítja itt elő. Az Európában értékesített volumenének pedig mintegy 50 százaléka a kínai gyáraiban készül.

Most persze kapkodva próbálnak ezen a helyzeten változtatni, például egy új lengyelországi gyárral. Ennek befejezését 2028-ra tervezik. Csakhogy, ha az EU kiveti a magas vámokat, a vállalat eredményei két éven keresztül minden bizonnyal jelentősen romlani fognak. Ezt azzal kívánja megelőzni, hogy a kínai termelést a vietnámi, valamint a koreai gyáraiba csoportosítja át.