Rendkívüli, Magyar Péter bejelentette a kormány friss döntéseit: itt a pontos lista, bajban van Magyarország legnagyobb beruházása? – csütörtökön minden részlet kiderül

A nemrég véget ért kormányülésen fontos döntéseket hoztunk – erről írt Magyar Péter néhány perce a közösségi oldalán.

Rendkívüli, Magyar Péter bejelentette a kormány friss döntéseit: itt a pontos listaFotó: Hatlaczki Balázs

A Tisza-kormány miniszterelnöke listát is közölt, milyen határozatokat alkotott meg a kabinet. Ez kilenc pontot tartalmaz összesen, de a részleteket nem ismeretette Magyar Péter.

Ime, a lista:

3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adunk a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására. Megszüntetjük a kriptovaluták kriminalizását. Döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán. Fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán. Az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. Elrendeltük a felkészülést a várható kánikulahelyzetre. Döntést hoztunk a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében. Tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét. Döntöttünk az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.

Ezek közül talán a leginkább közérdeklődést kiváltó a 3-as, a 4-es és a 7. A mohácsi Duna-híd beruházása a jelenelgi legnagyobb, előrehaladott állami beruházás. Az elmúlt napokban sok kritika érte a közlekedéspolitikai kormányzat, Vitézy Dávid részéről. Ezek egyrészt a 2x2 sávon épülő új híd létjogosultágát kifogásolták, másrészt pénzügyi természetűek voltak. Egészen pontosan a 20 százalékos előleg 98-ra való megemelését nehezményezte.

Az, hogy Magyar Péter most azt írta, a projekt 100 milliárd forinttal túlárazott, nem sok jót vetít előre. Igaz, korábban Vitézy Dávid ígéretet tett rá, hogy nem hagynak torzókat, illetve arra utalt, hogy a beruházást befejezik.

A mohácsi Duna-híd egyszerre két funkciót tölthet be. Egyrészt százéves adósságot törleszt, hiszen végre összeköti a Duna két partján fekvő Mohácsot, ahol jelenleg csak komppal lehet közlekedni a folyón. Másrészt fontos eleme lehet egy balkáni-magyar új közlekedési korridornak, amennyiben az teljes egészében kiépülne.