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Európai Bizottság
Magyar Péter
Vitézy Dávid

Újabb fordulat az uniós vitában: Magyar Péter azonnal lezárná a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarország miniszterelnöke csütörtökön Brüsszelben találkozik az Európai Parlament elnökével, és két, évek óta húzódó ügy lezárását kezdeményezi. Magyar Péter arról is beszélt, hogy a kormány jó ütemben halad az uniós helyreállítási források megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésével. Vitézy Dávid szerint Magyarország június 9-én már benyújtotta a módosított helyreállítási tervet az Európai Bizottságnak, a tárgyalások pedig folyamatosak, miközben a kabinetnek augusztus végéig kell hozzáférést szereznie a forrásokhoz.
Zováthi Domokos
2026.06.18, 12:14
Frissítve: 2026.06.18, 12:16

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben találkozik az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsola, akit arra kér majd, hogy vonják vissza a Magyarország ellen folyó, úgynevezett 7-es cikk szerinti eljárást – jelentette be a kormányfő.

Magyar péter
Magyar Péter fontos témáról fog tárgyalni az Európa Parlament elnökével / Fotó: AFP

A Bloomberg beszámolója szerint a magyar kormányfő azt is kezdeményezi, hogy az Európai Parlament ejtse az Európai Bizottság ellen indított keresetét, amely a Magyarországnak korábban felszabadított 10 milliárd eurónyi uniós forrás visszavonását célozza.

Az Európai Parlament még 2018-ban indította el a 7-es cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben az akkori, Orbán Viktor vezette kormány idején. Az eljárás elméletileg akár az ország uniós szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetett volna, a folyamat azonban az elmúlt években a meghallgatási szakaszban rekedt, és nem született döntés a szankciókról.

A Magyarországnak járó RRF-pénzek megszerzése a legfontosabb célok között van

A brüsszeli találkozóval párhuzamosan a kormány az uniós helyreállítási alap, az úgynevezett RRF-források megszerzésén is dolgozik.

A Bloombergnek nyilatkozva Vitézy Dávid közlekedési miniszter arról beszélt Budapesten, hogy Magyarország a terveknek megfelelően halad a tárgyalásokkal és azokkal a jogszabályi változtatásokkal, amelyek az uniós pénzek lehívásához szükségesek.

Elmondása szerint a magyar kormány június 9-én nyújtotta be az Európai Bizottságnak a módosított RRF-tervet, miközben folyamatosak az egyeztetések a mérföldkövekről és a végrehajtás részleteiről.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a kabinet kiemelten fontosnak tartja a helyreállítási alap forrásainak megszerzését, mivel ezek az uniós pénzek augusztus végén lejárnak, így az időfaktor különösen jelentős.

Újabb korrupcióellenes módosítások jöhetnek

Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy a kormány érdemi módosításokat készít elő a korrupcióellenes szabályozásban. A tervezett változtatásokat

  • az igazságügyi szervekkel,
  • civil szervezetekkel,
  • az Integritás Hatóság vezetőivel
  • és az Európai Bizottság szakértőivel

folytatott egyeztetések után terjeszthetik be.

A magyar kormány június 10-én már bemutatott egy új korrupcióellenes törvénycsomagot, amelynek egyik legfontosabb célja éppen az, hogy felgyorsítsa az uniós forrásokhoz való hozzáférést.

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