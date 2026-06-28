Uniós pénzek, kirobbanó forint, a V4-ek újraindítása: így értékelte Magyar Péter az első 50 nap gazdasági eredményeit
A Tisza-kormány első 50 napjában több, a magyar gazdaságot jelentősen érintő döntést hozott – többek között ezekről írt Magyar Péter miniszterelnök legújabb Facebook-bejegyzésében. Az elmúlt szűk két hónap egyik legjelentősebb gazdasági történése az volt, hogy megkezdődtek a tárgyalások az uniós pénzekről, továbbá a kormánytagok fizetéséhez is hozzányúltak és több fejlesztési és támogatási program is indult.
Az első, és talán legjelentősebb történés a mintegy 6000 milliárd forint értékű uniós pénzeket érintette. A Tisza-kormány kommunikációja szerint megtörtént a megállapodás Magyarország és az Európai Unió között, melynek következtében felszabadulnak az eddig befagyasztott EU-s források, melyeket hazánknak szántak. A pénzek nem érkeznek meg azonnal. A kormány számításai szerint a költségvetés számára rövid távon inkább finanszírozási kihívást jelent, hogy a beruházások elindulhatnak, miközben az uniós kifizetések nagy része csak 2026 végétől kerülhet ténylegesen az államkasszába.
Még június elején egy kormányzati háttérbeszélgetésen Kapitány István, Kármán András és Vitézy Dávid miniszterek ismertették, hogy
tervek szerint az uniós források jelentős része közlekedési fejlesztésekre, energiahálózati beruházásokra, lakhatási programokra és a vállalkozások támogatására mehet,
miközben az egyetemi kutatás-fejlesztés is jelentős forrásokhoz jut. Ez a bejelentés jelentős hatással volt a forint árfolyamának alakulására: az infláció jelentősen mérséklődött és a forint is 5 éve nem volt olyan erős, mint az elmúlt hetekben.
A jegybank júniusi inflációs jelentésében gyakorlatilag megfelezte az idei átlagos inflációs várakozását 1,8 százalékra , amit az alacsonyabb energiaárakkal, az erős forinttal, valamint az élelmiszer-, iparcikk- és üzemanyagárak mérséklődésével indokolt. Az MNB szerint az üzemanyagok ára – változatlan jövedéki adó mellett – tartósan a korábbi védett árszint alatt maradhat, ami tovább fékezheti az inflációt az év hátralévő részében. A kedvező inflációs kilátásokra építve a jegybank már megkezdte a kamatcsökkentési ciklust is, és jelezte, hogy a nyári hónapokban további lazításra is lehetőség nyílhat.
Magyar Péter azt is kiemelte a posztban, hogy jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését is, így minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével.
A felsoroltak között volt a V4-ekkel való együttműködés újragondolása is. A gödöllői V4-csúcson a felek nemcsak a politikai párbeszéd újraindításáról állapodtak meg, hanem közös infrastruktúra- és energetikai fejlesztésekről, valamint a régió versenyképességének erősítéséről is tárgyaltak. Napirendre került
- a Budapest–Pozsony–Prága–Varsó nagysebességű vasút terve,
- a közlekedési és energetikai összeköttetések fejlesztése,
- valamint az uniós csúcsok előtti egységesebb fellépés is.
A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy Ukrajnával sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogainak helyreállításáról, ami a kormány szerint új alapokra helyezheti a kétoldalú kapcsolatokat.
Valamint a miniszterelnök azt is felsorolta, hogy megkezdődtek a több milliárdos kórházi klímafejlesztési program fejlesztései, valamint a vagyonadó és az iskolakezdési támogatás bevezetetésének előkészítése is.