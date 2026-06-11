Belenyúl a kormány a babaváró kamatmoratóriumába, meghosszabbítják a Diákhitel 1-re vonatkozó kamatstopot, haladékot kap a főváros – érkeznek a bejelentések

A kabinet benyújtotta az uniós jogállamisági és korrupcióellenes elvárások teljesítését célzó törvénycsomagot, amely a kormány várakozásai szerint megnyithatja az utat a mintegy 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívása előtt – jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő a kabinet sajtótájékoztatóján, melyen Magyar Péter miniszterelnök is részt vesz.

A kormányszóvivők mellett Magyar Péter miniszterelnök is részt vett a sajtótájékoztatón / Fotó: Magyar Péter / Facebook-oldala

A szóvivő szerint az előző kormány nem teljesítette a mérföldköveket, amelyek elsősorban az átláthatóság növelését és a korrupció visszaszorítását szolgálták. Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során

sem a migráció,

sem Ukrajna,

sem pedig a genderkérdések

nem szerepeltek az Európai Bizottság feltételei között.

Szondi Vanda közlése szerint a benyújtott csomag szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, megerősíti az Integritás Hatóság jogosítványait, átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket, valamint új garanciákat vezet be a közpénzek felhasználásának ellenőrzésére és a pénzügyi átláthatóság erősítésére. Magyar Éva szóvivő elmondta, hogy a kormány a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét is meghosszabbította szeptember 30-ig.

Köböl Anita kormányszóvivő bejelentette, hogy a kabinet felülvizsgálta a kriptoeszközökre vonatkozó szabályozást. Felesleges jogalkotásnak nevezte a korábbi intézkedést, amely a büntetőjogi következmények miatt százezres nagyságrendű felhasználót érintett hátrányosan, ráadásul az Európai Unió kötelezettségszegési eljárását is vonta maga után.

A Tisza Párt a szabályozás enyhítését célzó javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátja.

A kormány 2026 év végéig meghosszabbítja a Diákhitel 1 esetében érvényben lévő kamatstopot. Magyar Péter miniszterelnök, a Diákhitel Központ korábbi vezetője ugyanakkor rámutatott: míg távozásakor a kamat még 1,99 százalék volt, mára a 9 százalékot is meghaladja. A kormányfő kiemelte, hogy a diákhitel kamatszintjét három tényező határozza meg: a működési költségek – amelyeket korábban sikerült történelmi mélypontra szorítani –, a forrásbevonási költségek, valamint a kockázati felár. Magyar Péter bejelentette, hogy

utasították a Magyar Fejlesztési Bankot a forrásbevonási opciók és a működési költségek felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy a kamat mértéke haladéktalanul és jelentősen csökkenthető legyen.

Meghosszabbítják az előző kormány döntését a babaváró hitellel kapcsolatban

A babaváró hitelről is szó esett: az előző kormányzat visszafizetési moratóriumot hirdetett azon ügyfelek számára, akiknél nem teljesültek a szerződésben előírt hitelfeltételek. Most kiderült:

a kabinet egy intervallummal meghosszabbítja ezt a moratóriumot, miközben a Pénzügyminisztérium vállalta egy új, várhatóan enyhébb, de a jogszabályoknak megfelelő feltételrendszer kidolgozását.

Kiemelte: a 24 ezer szerződésről és 182 milliárd forintos hitelállományról van szó.