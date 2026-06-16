Abszolút filmszínház – ez jellemezte eddig a Tisza-kormány működését. Magyar Péter parlamenti performanszait látva ez nem meglepő, az már annál inkább, hogy az új gazdaságpolitikai irányítás működésére is igaz. Május 12-én alakult meg hivatalosan a Tisza-kormány, benne a külön gazdasági és pénzügyi tárcákkal. Azóta eltelt bő egy hónap, és amit eddig láttunk, minden, csak nem biztató a jövőre nézve.

Valóságos ámokfutás, amit eddig Magyar Péterék műveltek a magyar gazdaságban – mérlegen a Tisza-kormány első hónapja / Fotó: AFP

Valóságos ámokfutás, amit eddig a Tisza művelt a magyar gazdaságban – mérlegen a kormány első hónapja

Kezdődött azzal, hogy a kormány szerint naponta hullanak ki csontvázak a szekrényekből, Magyar Péter megfogalmazása szerint pedig egész temetők esnek ki, amire még rátett egy lapáttal a kormányszóvivő, aki szerint szinte minden órában találnak valami titkot az Orbán-kormány múltjából. A hangzatos szavak ellenére idáig csak annyit tudtak felhozni, hogy állítólag a költségvetésben nem szerepelnek bizonyos tételek, illetve a közlekedési tárca nagyobb előleget fizetett ki a mohácsi Duna-híd kivitelezőjének.

Ezek a „fogások” mind a közlekedési és beruházás miniszter, Vitézy Dávid tárcájához kötődnek, aki már mielőtt megkapta volna az uniós források koordinációját, mintha elkezdett volna fölé nőni az összes többi miniszternek.

Hozzá képest Kapitány István vagy Kármán András alig nyilvánul meg, pedig a pénzügyminiszternek is volna miről beszélnie: alig egy hete derült ki, hogy a Tisza-kormány októbertől kivezeti a kamatstopot.

A csütörtökön tartott kétórás Kormányinfón egy szót sem ejtett a kormány döntéséről Magyar Péter, csak késő este, a Kormány.hu-ra feltöltött dokumentum tartalmazta, hogy szeptember 30-ig maradhat érvényben a magyar szabályozás, a folytatást pedig társadalmi vitára bocsátják. Vasárnap délelőtt ugyanez jelent meg Kármán András Facebook-oldalán is, de a lényeg itt is jól el lett kenve.

„A 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított jelzáloghitel referenciakamat-stop a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad szeptember 30-ig, ha a kormány törvényjavaslatát az Országgyűlés elfogadja. Addig pedig fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzuk a tényleges segítséget” – olvasható a tárcavezető bejegyzésében, ami a sorok között olvasva egyet jelent az Orbán-kormány bankok által többször bírált intézkedésének kivezetésével.

A bankok szemét régóta szúrta a kamatstop, májusban az OTP több pénzintézettel együtt fordult miatta az Alkotmánybírósághoz.

A kamatstop kivezetése ugyanakkor azt is jelenti, hogy október elsejétől több mint 200 ezer magyar családnak emelkedhet meg a törlesztőrészlete akár több tízezer forinttal is. Többek között ezért is mondhatta Orbán Viktor a hétvégi, 32. kongresszuson, hogy szerinte a gazdasági káosz felé tart Magyarország, Kármán Andrást pedig nemes egyszerűséggel alkalmatlannak ítélt meg.