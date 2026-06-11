Deviza
EUR/HUF355,24 -0,28% USD/HUF307,88 -0,31% GBP/HUF411,52 -0,29% CHF/HUF385,36 -0,19% PLN/HUF83,54 -0,28% RON/HUF67,81 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,3% EUR/HUF355,24 -0,28% USD/HUF307,88 -0,31% GBP/HUF411,52 -0,29% CHF/HUF385,36 -0,19% PLN/HUF83,54 -0,28% RON/HUF67,81 -0,37% CZK/HUF14,68 -0,3%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 790,8 +1,18% MTELEKOM2 700 -0,3% MOL3 914 +2,91% OTP41 020 +2,12% RICHTER11 700 -1,03% OPUS367,5 -8,3% ANY7 750 -0,77% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 880 +1,43% BUMIX9 231,3 -0,87% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 870,86 +1,08% BUX133 790,8 +1,18% MTELEKOM2 700 -0,3% MOL3 914 +2,91% OTP41 020 +2,12% RICHTER11 700 -1,03% OPUS367,5 -8,3% ANY7 750 -0,77% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 880 +1,43% BUMIX9 231,3 -0,87% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 870,86 +1,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Master Good
kormány
Magyar Péter

Magyar Péter nekiment a Master Goodnak: „Nem kétszázezres fizetést kellene adni a magyaroknak, ne fenyegessenek!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem hátrál meg a kormány a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorítása ügyében, sőt a miniszterelnök nyíltan bírálta a Master Goodot, miután a baromfiipari vállalat jelezte: külföldi munkaerő nélkül akár leállíthatja a tervezett, 120 milliárd forintos beruházását. Magyar Péter szerint a cég az elmúlt években jelentős állami támogatásokat kapott, miközben a bérek emelése helyett vendégmunkások alkalmazására építené a növekedését.
Zováthi Domokos
2026.06.11, 13:19
Frissítve: 2026.06.11, 13:43

A kormány nem enged a vendégmunkások foglalkoztatásának szigorításából, még akkor sem, ha egyes vállalatok emiatt beruházások elhalasztásával fenyegetőznek – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Peter Magyar And Micheal Martin Hold A Joint Press Conference After Bilateral Talks
Magyar Péter élesen bírálta a Master Goodot / Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő újságírói kérdésre reagált arra, hogy a Master Good vezetése a napokban arról beszélt: amennyiben nem tudnak külföldi munkavállalókat alkalmazni, leállíthatják a tervezett, 120 milliárd forintos gyárépítést.

Magyar Péter: Nem szeretném, ha a kormányt fenyegetnék

Magyar Péter élesen bírálta a vállalat álláspontját. „Olvastam a véleményeket és a fizetett cikkeket is, akár az Indexen jelentek meg, akár máshol. Az Index jó felület erre, ott korábban a kormány fizetett hazug cikkeket, most esetleg más” – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint különösen visszás, hogy éppen egy olyan cégcsoport kritizálja a kormány intézkedését, amely az elmúlt években jelentős állami támogatásokban részesült.

„Az a cégcsoport panaszkodik, amelynél össze sem tudom adni hirtelen, mennyi állami támogatást kapott” – mondta Magyar Péter.

A kormányfő arra is kitért, hogy álláspontja szerint a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatása mögött sok esetben nem valós munkaerőhiány, hanem bérverseny áll. Szerinte a vállalatoknak először a magyar dolgozók megtartására kellene koncentrálniuk, és például nem kétszázezer forintot kéne fizetni a hazai munkaerőnek.

„Ha a tavalyi 25 milliárd forintos profit 1,5 milliárddal kevesebb lett volna, akkor tudtak volna annyi fizetést adni a magyar dolgozóknak, hogy azok ne menjenek külföldre dolgozni egy hasonló gyárba” – fogalmazott. Hozzátette: a kelet-magyarországi térségből érkező visszajelzések alapján sokan nem azt tapasztalják, hogy ne lenne elérhető magyar munkaerő.

„Nem szeretném, ha a kormányt fenyegetnék, és a magyar embereket” – üzente a vállalatnak.

Fordulat történt: kitálalt a 350 milliárdos magyarországi beruházás tulajdonosa – ez a teljes igazság arról, hogy elviszi-e az óriásgyárat

A Master Good Csoport szerint a külföldi dolgozókra nem az alacsonyabb költségek , hanem a hazai munkaerőhiány miatt van szükség egyes fizikai munkakörökben. A Master Good szerint a vendégmunkások foglalkoztatása drágább, azonban a megfelelő munkaerő hiánya a tervezett beruházásokat, az export bővítését és a magyar munkahelyek megőrzését is veszélyeztetheti.

A Master Good szerint nincs elég magyar munkavállaló

A vita előzménye, hogy ifjabb Bárány László, a Master Good ügyvezető igazgatója egy interjúban arról beszélt: a társaság hosszú távú fejlesztési tervei veszélybe kerülhetnek, ha a kormány jelentősen korlátozza a külföldi munkavállalók alkalmazását.

A vállalatvezető szerint a probléma nem az alacsony bérekből fakad, hanem abból, hogy bizonyos munkakörökbe egyszerűen nem találnak elegendő magyar jelentkezőt. A cég jelenleg több száz külföldi munkavállalót foglalkoztat, elsősorban a Fülöp-szigetekről.

A Master Good korábban azt is jelezte, hogy a következő években több százmilliárd forintos fejlesztési programot tervez. Ennek része egy új, mintegy 120 milliárd forintos üzem megépítése, amelynek sorsa a vállalat szerint a munkaerőpiaci szabályozás alakulásától is függhet.

Egyre élesebb a vita a vendégmunkások körül

A kérdés az elmúlt hetekben a kormány egyik kiemelt gazdaságpolitikai témájává vált. Szondi Vanda kormányszóvivő korábban bejelentette, hogy a kabinet felülvizsgálja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait, mert az előző rendszer átláthatóságával kapcsolatban komoly problémákat lát.

A kormány álláspontja szerint a külföldi munkaerő bizonyos esetekben lefelé nyomhatja a béreket, ezért olyan új szabályozást kíván kialakítani, amely elsődlegesen a magyar munkavállalók érdekeit védi. A Master Good és a kormány közötti nyilvános vita ugyanakkor arra is rámutat, hogy több exportorientált magyar vállalat szerint

  • a demográfiai folyamatok
  • és a tartós munkaerőhiány

miatt egyes ágazatokban a külföldi munkavállalók nélkül nehezen tartható fenn a termelés vagy a tervezett kapacitásbővítés.

A következő hetek egyik fontos kérdése lehet, hogy a kabinet milyen konkrét korlátozásokat vezet be, és azok milyen hatással lesznek a nagy munkaerő-igényű iparágak – köztük az élelmiszeripar – beruházásaira.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu