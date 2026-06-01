Deviza
EUR/HUF353,86 -0,07% USD/HUF303,49 -0,15% GBP/HUF408,83 0% CHF/HUF387,6 -0,31% PLN/HUF83,58 -0,12% RON/HUF67,35 -0,11% CZK/HUF14,57 -0,09% EUR/HUF353,86 -0,07% USD/HUF303,49 -0,15% GBP/HUF408,83 0% CHF/HUF387,6 -0,31% PLN/HUF83,58 -0,12% RON/HUF67,35 -0,11% CZK/HUF14,57 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 415,7 -0,15% MTELEKOM2 628 -0,08% MOL3 876 +0,57% OTP41 430 -0,34% RICHTER12 690 -1,18% OPUS360 +1,67% ANY8 000 +1,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 690 +0,64% BUMIX9 259,27 +0,54% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 876,58 -0,17% BUX134 415,7 -0,15% MTELEKOM2 628 -0,08% MOL3 876 +0,57% OTP41 430 -0,34% RICHTER12 690 -1,18% OPUS360 +1,67% ANY8 000 +1,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 690 +0,64% BUMIX9 259,27 +0,54% CETOP4 565 +0,82% CETOP NTR2 876,58 -0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
jogalkotás
Sulyok Tamás
Magyar Péter

Alkotmánymódosítással mozdítanák el Sulyok Tamást, megnevezték, hogy ki látná el a feladatait

Alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani a pozíciójából Sulyok Tamás köztársasági elnököt a Tisza Párt – jelentette be Magyar Péter a Sándor-palota előtti sajtótájékoztatóján hétfőn. A miniszterelnök május 31-ig adott határidőt az államfőnek a lemondásra, de azonfelül, hogy az alaptörvénybe belenyúlnak, most sem hangzott el sok konkrétum.
Nagy Krisztián
2026.06.01., 09:47

Módosítani fogják az Alaptörvényt, nem személyre szabott jogalkotással járnak majd el Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondatásának ügyében – jelentette be Magyar Péter. A módosítás nagyjából egy hónapot vesz igénybe. 

Magyar Péter megérkezett a Sándor-palotához
Magyar Péter megérkezett a Sándor-palotához / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem a megfosztási eljárást alkalmazza majd a kormány, hanem egy alaptörvény-módosítással távolítanák el a köztársasági elnököt a hivatalából – hangzott el a kormányfő hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján a Sándor-palota előtt. 

Mit jelent ez az eljárás?

A megfosztási eljárás a magyar jogban a köztársasági elnök közjogi felelősségre vonására és tisztségétől való elmozdítására szolgáló speciális jogi folyamat. A Magyarország Alaptörvényének 13. cikke által szabályozott eljárás kizárólag akkor indítható meg, ha az államfő a tisztségének gyakorlása során szándékosan megsérti az Alaptörvényt vagy más törvényt, illetve ha szándékos bűncselekményt követ el.

 

Miután vasárnap lejárt a Sulyok Tamás lemondására Magyar Péter által adott határidő, a miniszterelnök elmondta, hogy ha Sulyok Tamás nem mond le önként, akkor erről tájékoztatja a Tisza politikusait, akik megteszik majd a szükséges lépéseket.

Egyelőre a pontos jogszabály még nem ismert, erről a mai nap folyamán a Tisza Párt politikusai egyeztetni fognak.

Magyar Péter rámutatott: a köztársasági elnök feladatait Sulyok Tamás leváltása esetén átmenetileg a házelnök, Forsthoffer Ágnes látja majd el, ezért Magyar Péter szerint az uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosítások zavartalanul folyhatnak majd.

Ideiglenes vs. rendes eljárás

Újságírók kérdéseire Magyar Péter azt is elmondta, hogy mivel a tervezett alaptörvény-módosítás pontos részletei még nincsenek tisztázva, nem világos, hogy Sulyok Tamás utódja egy ideiglenesen vagy egy rendes eljárással megválasztott államfő lesz.

Kiszemelt még nincs – derült ki a Telex interjújából. „Megnyitjuk ezt, várjuk a javaslatokat. Mindenképpen olyat kell jelölni, aki vissza tudja állítani az intézmény nimbuszát” – mondta. Később váratlanul elismerte, hogy bár gondolkodott ilyen személyen, de nem tud mondani senkit se, aki megfelelne minden kritériumnak.

Mint ismert, a miniszterelnök a választások után többször távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, mivel véleménye szerint az államfő soha nem állt ki az elesettek mellett, és nem védi a jogállamot.

Sulyok Tamás marad, a Velencei Bizottságtól kér állásfoglalást 

A vádakra, valamint a mai látogatásra reagálva a köztársasági elnök május 31-én egy videót posztolt a közösségimédia-felületén, amelyben kijelentette, hogy az alaptörvényben és jogszabályokban meghatározott hatásköreit tovább gyakorolja:

Az államfői megbízatás méltósága helytállást követel meg tőlem. A jogszeretet állhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet. Az alaptörvényre tett esküm egyformán köt az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Fentiek alapján, eskümhöz híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betöltöm köztársasági elnöki tisztségemet, és gyakorlom az alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreimet 

− fogalmazott Sulyok Tamás.

A kialakult helyzetre tekintettel a köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, 

a Velencei Bizottságtól kért állásfoglalást 

és szakértői segítséget az alkotmányos vita rendezéséhez.

3 perc
jogalkotás

Alkotmánymódosítással mozdítanák el Sulyok Tamást, megnevezték, hogy ki látná el a feladatait

Alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani a pozíciójából Sulyok Tamás köztársasági elnököt a Tisza Párt – jelentette be Magyar Péter a Sándor-palota előtti sajtótájékoztatóján hétfőn. A miniszterelnök május 31-ig adott határidőt az államfőnek a lemondásra, de azonfelül, hogy az alaptörvénybe belenyúlnak, most sem hangzott el sok konkrétum.
2 perc
Varsó

Vitézy rajongott a varsói pályaudvarért, de Lázár hasonló tervét már élesen bírálta

Miközben Vitézy Dávid a varsói pályaudvar-fejlesztést követendő példaként mutatta be, korábban élesen bírálta azt a programot, amelyet Lázár János ugyancsak a lengyel modellre hivatkozva próbált megvalósítani.
10 perc
kriptocég

Furcsán viselkedik a bitcoin, hol a csavar a történetben? - ez a három forgatókönyv vázolható fel a jövőről

Amikor Donald Trump Teheránnal tárgyal, a tőzsdék rendre ünnepelnek, ám a legnépszerűbb kriptodeviza az utóbbi időben többnyire kimarad belőle. Kérdés, hogy miért botladozik a bitcoin és mi várható tőle ezen a nyáron.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu