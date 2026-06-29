Magyar Péter: Minden órának ára van, katasztrofális a helyzet - cikkünk frissül

Magyar Péter napirend előtti felszólalását a kuláküldözések áldozataira emlékezett, felidézte a kommunista hatalom listázását és a parasztság elleni bűnöket. Majd rátért arra, hogy 50 nap telt el a kormányzása óta. Minden órának ára van, minden órában döntéseket kellett hozni. Azt mondta: az ország katasztrofális állapotban van.

Magyar Péter összefoglalta kormányzása első 50 napját/ Fotó: Hatlaczki Balázs

Felsorolta az önálló minisztériumok létrehozását, az ágazati intézkedéseket, kiemelte, elindították a kórházi klímafejlesztési programokat, kiemelte, az egészségügyi miniszternek vétójoga van a döntéseket illetően. Felsorolta a gyermekvédelmi intézkedéseket, beszélt a felülvizsgálatok elindításáról, ismertte az újonnan hozott törvényeket, beleértve a képviselők jövedelmének csökkentését is, a kekvák visszaállamosítását, az uniós pénzek hazahozatalát és a médiatörvényt is.

Kiszámítható gazdaságpolitika miatt erősödött a forint, a piac bizalommal tekint a magyar kormány intézkedéseire – jelezte. A miniszterelnök felsorolta nemzetközi találkozóit és tárgyalásait, kiemelte a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatára vonatkozó megállapodást. Beszédét azzal folytatta, hogy 50 nap alatt elindították a Tisztítűz műveletet, majd beszélt a megkezdett a kiemelt beruházásokat érintő átvilágításokról.

A miniszterelnök összefoglalta a hőhullám idején hozott intézkedéseket, felhívta a munkáltatók figyelmét, hogy biztosítsák a megfelelő munkakörülményeket a dolgozók számára, kérte, hogy nyissák meg országszerte a hűtött helyiségeket.

A kormány nem lassít

A miniszterelnök elmondta, a kérések ellenére sem lassít, mert az előző kormány elrabolt az országtól 16 évet. "Tartozunk nekik azzal, hogy ne vesztegessünk el egyetlen órát sem" – így fogalmazott. Több ponton kritikát fogalmazott meg az Orbán-kormány működésével kapcsolatban, a korábbi maffia-hasonlat után most a tatárjáráshoz hasonlította ez elmúlt 16 évet. Úgy fogalmazott: a hétvégi kihelyezett kormányülésen felmérték a kárt, és a helyreállításról tanácskoztak. Arról is beszélt, hogy az előző kormány többezer milliárdforintos kötelezettségvállalást hagyott. Utalt arra, hogy az előző kormány által korábban kommunikált hiányadatok nem egyeznek az általuk kalkulált hiánnyal, ami szerintük a GDP 8,3 százaléka lenne. Majd közölte, az előző kormány a színfalak mögött kiárusította az állam stratégiai cégeit, mert állami hitelgaranciát nyújtottak a haveri cégeknek. Kritizálta a közutak állapotát, megemlítve, hogy a kihelyezett kormányülésen Vitézy Dávid bemutatta, milyen állapotban vannak az ország útjai. 91 magyar hír van kritikus állapotban, ezeket meg kellett volna javítani a miniszterelnök szerint.