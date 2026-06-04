Magyar Péter: Nem lehet leválni az orosz energiáról, vissza kell térni a 20 évvel ezelőtti állapotokhoz

„Oroszország jelenleg biztonsági fenyegetést jelent Európa számára. De hosszú távon fontos megpróbálni visszatérni ahhoz a helyzethez, amelyet húsz évvel ezelőtt ismertünk, amikor gazdaságilag nagyon jól együtt lehetett működni vele” – jelentette ki Magyar Péter a Le Monde-nak, amikor szerdán a franciaországi látogatása alkalmával interjút adott a lapnak.

Magyar Péter szerint Magyarország energiafüggetlenségre törekszik, amihez Oroszország is fontos / Fotó: Hegedüs Róbert

Habár Oroszország ma fenyegetés, Magyarország energiafüggetlenségének olcsó megteremtéséhez kulcsfontosságú tényező lehet

„Nagyon nehéz megváltoztatni a földrajzot. Megpróbálunk diverzifikálni, de nem lehet teljesen leválni az orosz energiáról. És amikor eljön a béke, senkinek sem lesz érdeke egy új hidegháború, különösen nem energetikai téren. Ez sem Európának, sem Moszkvának nem érdeke” – magyarázta a miniszterelnök. Arra kérdésre viszont, hogy normalizálódhatnak-e a kapcsolatok Oroszországgal, úgy válaszolt, elképzelhető, hogy akkorra lehet, amikor már sem ő, sem Vlagyimir Putyin orosz elnök nem lesznek hivatalban.

Magyar Péter kijelentette, hogy a kormány célja Magyarország energiafüggetlenségének elérése.

„Ezért tudunk együttműködni Franciaországgal a nukleáris energia terén, és jelenleg egy új erőművet fejlesztünk, amelyben Franciaországnak szerepe van. Az új külügyminiszterünk könyvet írt arról, hogyan használja Oroszország fegyverként az energiát.”

Franciaország és Magyarország kapcsolatára térve a miniszterelnök kijelentette, hogy Orbán Viktor tizenhat évnyi hatalma után ideje új fejezetet nyitni, az együttműködés számos helyen fejleszthető, legyen szó a gazdaság, a védelem vagy az európai politika területéről. Mint kifejtette, a NATO döntése alapján 2035-ig el kell érnünk, hogy a bruttó hazai termékünk (GDP) 5 százalékát védelemre fordítsuk. Ezen a területen is számít Franciaország, Németország és más európai országok együttműködésére.

Magyar Péter arra a kérdésre, hogy kabinetje milyen politikai irányvonalat képvisel, azt válaszolta, hogy nem szereti a címkéket, de ha mégis választani kell egyet, akkor azt mondaná, hogy centrista kormányt vezet, mivel minden oldalról vannak benne emberek, sokan közülük korábban nem politizáltak. „Elkötelezem magam amellett, hogy megvédem mindenkinek a gyülekezéshez való jogát, a gyűlés és a tüntetés alapvető jogát, valamint azt a jogot, hogy arra szavazzon, akire akar. Az én kormányom alatt senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés azért, mert másra szavaz, más meggyőződése van, vagy mást, illetve más módon szeret valakit” – fejtette ki a francia olvasóknak.