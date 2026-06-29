Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter a vízhiányról: pontosan elmondta a magyaroknak az új szabályokat – "A következő két napra határozott kérésem van"

Hétfő este Magyar Péter rendkívüli bejelentkezést tett a Magyarországon tapasztalható vízhiány miatt. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, hétfőn az első településről már a szolgáltatás teljes megszűnéséről érkeztek hírek.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter a vízhiányról: pontosan elmondta a magyaroknak az új szabályokat / Fotó: NurPhoto via AFP

A Tisza-kormány miniszterelnöke azzal kezdte videóüzenetét, hogy rendkívüli kéréssel fordul minden magyar emberhez. Emlékeztetett rá, hogy szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztás, továbbra is 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülnünk.

A helyzet rendkívüli, és most egy dologra különösen figyelnünk kell, az ivóvízre

– húzta alá. Országszerte nincs csapadék, a hőség pedig egyszerre terheli

az embereket,

a vízi közműrendszert,

a közlekedést,

az egészségügyet

és az energetikai infrastruktúrát.

A legkritikusabb helyzet jelenleg a vízellátásban alakult ki. A Dunamenti Regionális Vízmű szolgáltatási területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. Szadán, Erdőkertesen, Sojmáron, Ürömön, Pomázon, valamint a Gödöllői és a Nyugat-Nógrádi térségben több helyen kritikus a helyzet. Tabajdon vízhiány alakult ki.

Ez összesen 6797 embert érint.

Ma Szadán a hálózat túlterhelése miatt először elfogyott a vezetékes ivóvíz. A nemzeti vízművek, a katasztrófavédelem és a honvédség azonnal megkezdte a beavatkozást. A helyszínen hat vízszállító jármű dolgozik, további honvédségi tartálykocsik pedig úton vannak, hogy a lakosság vízenlátását biztosítsák.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter a vízhiányról

A vízellátórendszer maximális kapacitással működnek. Csakhogy a hétvégén 55 százalékkal magasabb volt a vízigény az átlagosnál, egyes helyeken a fogyasztás a megszokott mennyiség kétszeresét is meghaladta. Ez azt jelenti, hogy a rendszer több helyen nem tudja visszapótolni a tároló medencékből hiányzó vízmennyiséget.

Ha most nem csökkentjük a fogyasztást, további településeken alakulhat ki súlyos vízhiány. Ezért a következő két napra nagyon világos és határozott kérésem van mindenki felé

– jelentette ki Magyar Péter.

Csak a valóban fontos vízhasználatra korlátozzuk az ivóvíz felhasználást. Ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, ne mossanak autót, ne töltsenek medencét, ne használjanak ivóvizet olyan célra, amely elhalasztható. Most az a feladat, hogy legyen elég víz ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházaknak, az idős otthonoknak, a kritikus intézményeknek és a tűzoltásra. A következő két napban minden ellenpazarolt liter víz számít. Minden egyes ember döntése számít.

Ha most fegyelmezettek vagyunk, ha odafigyelünk egymásra, és ha csak arra használjuk az ivóvizet, amire valóban szükség van, akkor meg tudjuk védeni az alapellátást – zártba bejelentkezését a miniszterelnök, aki egyúttal köszönetet mondott a probléma kezelésében dolgozóknak is.