Ilyen nincs: magyar luxushotelt választottak a világ egyik legjobbjának, legendás épületben működik – eláraszthatják a külföldi turisták

Magyar szálloda került a világ legjobb hoteljei közé: a Hotel Moments Budapest a 9. helyen végzett a Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best Hotels 2026 globális rangsorában, Európában pedig a 3. legjobb szállodaként szerepel a listán.

Hatalmas magyar siker a szállodaiparban / Fotó: Hotel Moments Budapest / Facebook

A világ legjobbjai között a magyar hotel

A Tripadvisor Travelers’ Choice Best of the Best díja a világ legnagyobb utazási értékelő platformjának vendégvéleményein alapul. A rangsor készítésekor a platform az értékelések minőségét és mennyiségét veszi figyelembe, vagyis nem szakmai zsűri dönt, hanem azoknak az utazóknak a tapasztalata, akik ténylegesen megszálltak az adott szálláshelyeken. A 2026-os listán a Hotel Moments Budapest

a világ 9. legjobb szállodájaként szerepel.

A budapesti hotel számára nem ez az első nemzetközi siker a Spabook szerint. A Hotel Moments Budapest 2024-ben Európa 5. legjobb szállodája lett a Tripadvisor rangsorában, 2025-ben pedig a világ legjobb állatbarát szállodája különdíjat nyerte el. A mostani helyezés azonban új szintet jelent, mert a globális top 10-es mezőnybe kerülés a nemzetközi szállodapiacon is kiemelkedő eredmény.

Art Deco ékszerdoboz a belvárosban

A 99 szobás, négycsillagos Hotel Moments Budapest az Andrássy úton működik, néhány perc sétára a Magyar Állami Operaháztól, a Szent István-bazilikától és Budapest több fontos belvárosi látványosságától. A szálloda saját bemutatása szerint a világörökségi környezetben álló épületben art deco stílusú, megújított belső terek és három kategóriában kialakított szobák várják a vendégeket.

A szálloda épülete önmagában is külön történet. Az Andrássy út egyik történelmi palotáját 1882-ben adták át Scholossberger Henrik dohánykereskedő megbízásából, Feszty Adolf tervei alapján. Az épület az elmúlt másfél évszázadban több funkciót is betöltött:

működött benne bank,

biztosítótársaság,

és Budapest első mozijának is otthont adott.

A műemléki házból 2013 után alakítottak ki szállodát.

A nemzetközi turisztikai rangsorok hatása ugyan nem mérhető kizárólag azonnali foglalásszámokban, de a Tripadvisor-listák erős döntéstámogató szerepet játszanak az utazóknál. A vendégek értékelésein alapuló elismerés különösen értékes a szállodaiparban, mert nem csupán a látványos belső terekre vagy az elhelyezkedésre reagál, hanem a kiszolgálásra, a tisztaságra, a reggelire, a személyzet munkájára és az általános vendégélményre is.