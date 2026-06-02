Óriási bajban a magyar tejipar: vágóhídra küldhetik a teheneket a zuhanó árak miatt

A tejpiaci árzuhanás már a szarvasmarha-állományban is nyomot hagyhat: az AKI adatai szerint 2026 első négy hónapjában jelentősen nőtt a tehenek és üszők vágása. A gazdák számára tejválság és az emelkedő vágómarhaár együtt olyan piaci jelzést adhat, amelyben sokan inkább a kevésbé jövedelmező állatok selejtezése mellett döntöttek. Egyre nehezebb helyzetbe sodródik a magyar tejipar.
Dénes Zoltán
2026.06.02, 16:42
Frissítve: 2026.06.02, 16:49

Az Agrárközgazdasági Kutatóintézet (AKI) friss számai arra utalnak, hogy a tejpiaci árzuhanás már az állománydöntésekben is megjelenhetett: a gazdák egy része a nyomott tejárak mellett inkább vágóhídra küldhette a kevésbé jövedelmező teheneket és üszőket, különösen úgy, hogy a vágómarha ára közben érdemben emelkedett. A magyar tejipar újabb nehéz évvel nézhet szembe.

Az AKI adatai szerint a tehenek adják a szarvasmarhavágás több mint felét / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Magyar tejipar: válság küszöbén a zuhanó árak után

A tejválság kellős közepén az AKI már az első negyedévre is erős növekedést jelzett: a vágások számában. 2026 január–márciusában a szarvasmarhavágás 16,4 százalékkal nőtt, ezen belül a tehenek vágása 26,3 százalékkal, az üszőké 13,6 százalékkal emelkedett. A tehenek adják az összes vágás több mint felét, vagyis a növekedés súlypontja kifejezetten a tejtermeléssel is összekapcsolható állatkategóriákban jelent meg.

Ezzel párhuzamosan a tejpiacon látványos árzuhanás történt. A legfrissebb jelentés szerint 2026 január–áprilisában a szarvasmarhák vágása 8,3 százalékkal nőtt a 2025. január–áprilisi mennyiséghez képest.

Az összes vágás több mint felét adó tehenek vágása 12,8 százalékkal, az üszőké 11,9 százalékkal növekedett. 

Közben az AKI szerint a nyers tej országos termelői átlagára 2025 decemberében még 189,6 forint volt kilogrammonként, januárban viszont 163,81 forintra esett, ami havi alapon 14 százalékos, éves alapon 21 százalékos visszaesés. A nyers tej kiviteli ára januárban 117,19 forint volt kilogrammonként, 41 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A Tej Terméktanács oldalán közölt AKI-bulletin szerint pedig 2026 áprilisában a nyers tej kilogrammjának átlagára már 138,37 forint, a kiviteli ára pedig 96,06 forint volt. Ez már olyan árszint, amely sok termelőnél kérdésessé teszi a jövedelmezőséget. 

Ezért csökkenthetik az állományt a gazdák

Jellemző reakció ilyenkor, hogy a tejtermelő gazdaságok felülvizsgálják az állományt. Ha a tej ára beesik, miközben a takarmány-, energia-, munkaerő- és finanszírozási költségek magasak maradnak, akkor a gyengébb termelésű, idősebb, egészségi problémás vagy rosszabb szaporodásbiológiai mutatókkal rendelkező tehenek tartása gyorsan veszteségessé válhat. Ezt a tendenciát erősíthette, hogy közben a vágómarha ára emelkedett. 

Az AKI szerint a fiatal bika kilogrammjának termelői ára 2294 forint hasított meleg súly volt 2026 1–21. hetében, 29,6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A vágóüsző ára 26 százalékkal, a vágótehéné 25 százalékkal volt magasabb a vizsgált időszakban. Vagyis a gazdáknak kettős jelzést adott a piac: a tejből kevesebb bevétel jött, a selejtezett tehénért viszont többet lehetett kapni. Ez pedig logikusan növelhette a vágóhídra kerülő tehenek és üszők számát.

A szakminisztériumhoz fordultak a tejtermelők

A Világgazdaság beszámolt arról is, hogy a Tej Terméktanács a napokban a szakminisztériumhoz fordult konkrét intézkedéseket kérve a tárcától a válság csillapítására. A terméktanács tájékoztatása szerint a nyers tej felvásárlási ára december óta közel 30 százalékkal esett vissza, miközben az exportár már 100 forint alá süllyedt kilogrammonként. Mint írták, a helyzet tartós veszteségeket okoz a termelőknek és a feldolgozóknak, ezért gyors kormányzati és piaci beavatkozásra lenne szükség.

A Tej Terméktanács szerint a jelenlegi árszint sem a hazai feldolgozásra értékesített nyers tej, sem az exportra kerülő tej esetében nem éri el az átlagos termelői önköltséget. A gazdaságok jelentős része veszteséggel termelhet, miközben a költségoldalon továbbra is magas energia-, munkaerő- és egyéb működési költségek hárulnak rájuk.

A mostani helyzet nem előzmény nélküli, máskor is előfordultak ilyen áringadozások. A mostani áresés azonban különösen veszélyes a Tej Terméktanács szerint, mert az ágazat minden szereplőjénél jelentős és elhúzódó veszteségekről lehet beszélni. A közleményben hangsúlyozzák, hogy ennek már látható következményei vannak, hiszen egyre több tejtermelő telep szűnik meg. Az agrárminiszternek írt konkrét kéréseket a korábbi cikkünkben részleteztük.
 

