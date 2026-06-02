Óriási bajban a magyar tejipar: vágóhídra küldhetik a teheneket a zuhanó árak miatt

Az Agrárközgazdasági Kutatóintézet (AKI) friss számai arra utalnak, hogy a tejpiaci árzuhanás már az állománydöntésekben is megjelenhetett: a gazdák egy része a nyomott tejárak mellett inkább vágóhídra küldhette a kevésbé jövedelmező teheneket és üszőket, különösen úgy, hogy a vágómarha ára közben érdemben emelkedett. A magyar tejipar újabb nehéz évvel nézhet szembe.

Az AKI adatai szerint a tehenek adják a szarvasmarhavágás több mint felét / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Magyar tejipar: válság küszöbén a zuhanó árak után

A tejválság kellős közepén az AKI már az első negyedévre is erős növekedést jelzett: a vágások számában. 2026 január–márciusában a szarvasmarhavágás 16,4 százalékkal nőtt, ezen belül a tehenek vágása 26,3 százalékkal, az üszőké 13,6 százalékkal emelkedett. A tehenek adják az összes vágás több mint felét, vagyis a növekedés súlypontja kifejezetten a tejtermeléssel is összekapcsolható állatkategóriákban jelent meg.

Ezzel párhuzamosan a tejpiacon látványos árzuhanás történt. A legfrissebb jelentés szerint 2026 január–áprilisában a szarvasmarhák vágása 8,3 százalékkal nőtt a 2025. január–áprilisi mennyiséghez képest.

Az összes vágás több mint felét adó tehenek vágása 12,8 százalékkal, az üszőké 11,9 százalékkal növekedett.

Közben az AKI szerint a nyers tej országos termelői átlagára 2025 decemberében még 189,6 forint volt kilogrammonként, januárban viszont 163,81 forintra esett, ami havi alapon 14 százalékos, éves alapon 21 százalékos visszaesés. A nyers tej kiviteli ára januárban 117,19 forint volt kilogrammonként, 41 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A Tej Terméktanács oldalán közölt AKI-bulletin szerint pedig 2026 áprilisában a nyers tej kilogrammjának átlagára már 138,37 forint, a kiviteli ára pedig 96,06 forint volt. Ez már olyan árszint, amely sok termelőnél kérdésessé teszi a jövedelmezőséget.

Ezért csökkenthetik az állományt a gazdák

Jellemző reakció ilyenkor, hogy a tejtermelő gazdaságok felülvizsgálják az állományt. Ha a tej ára beesik, miközben a takarmány-, energia-, munkaerő- és finanszírozási költségek magasak maradnak, akkor a gyengébb termelésű, idősebb, egészségi problémás vagy rosszabb szaporodásbiológiai mutatókkal rendelkező tehenek tartása gyorsan veszteségessé válhat. Ezt a tendenciát erősíthette, hogy közben a vágómarha ára emelkedett.