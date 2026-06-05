Pénzt adnak Magyarországnak, ha Magyar Péter lemond az orosz energiáról – bejelentkezett az uniós bank

Az Európai Beruházási Bank (EBB) jelentős mozgásteret lát magyarországi hitelezésének bővítésére, miután Magyar Péter miniszterelnök meggyőzte az Európai Uniót a befagyasztott források felszabadításáról – közölte az EBB alelnöke a Bloomberggel pénteken, a budapesti látogatása alkalmával.

Jelentősen bővítheti magyarországi hitelezését az Európai Beruházási Bank. A Szegedi úti felüljáró tervezett látképe a Rákosrendező vasútállomáson / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A múlt heti uniós megállapodás, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy hozzáférjen a korábban zárolt 16,4 milliárd euróhoz, lehetőséget teremt nagyberuházások társfinanszírozására, többek között az energetika, az infrastruktúra és a lakhatás területén. Át tudjuk formálni a gazdaságot – magyarázta Marko Primorac.

Hozzátette, hogy van tér a luxembourgi székhelyű bank magyarországi hitelezésének növelésére. Az EBB honlapja szerint a bank tavaly 759 millió eurót hitelezett Magyarországnak.

Magyarország a jövő héten tervezi benyújtani az Európai Parlamentnek azt a jogszabálycsomagot, amely a jogállamiság megerősítését célzó 27 úgynevezett uniós szupermérföldkő teljesítéséhez szükséges, és lehetővé tenné a források lehívását – mondta pénteken Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Azt is közölte, hogy a kormány a jövő héten mutatja be azokat a projekteket is, amelyek a blokk 10,4 milliárd eurónyi, augusztus végén lejáró pandémiás helyreállítási forrásaihoz kapcsolódnak.

Primorac szerint Magyarországnak egyensúlyt kell találnia a költségvetési konszolidáció követelményei és a gyenge gazdasági növekedés élénkítéséhez szükséges okos beruházások között. Példaként azokat a projekteket említette, amelyek lehetővé teszik Magyarország számára az orosz energiáról való leválást.

Magyarországnak szüksége van az uniós pénzre, hogy lendületet adjon a forráshiányos gazdaságnak, ráadásul a költségvetés várhatóan jelentősen túllépi a hivatalos hiánycélokat az előző kormányzat választások előtti költekezése miatt.

Megjönnek az uniós milliárdok, de nem úgy, ahogy sokan gondolják: a költségvetés lehet az egyik legnagyobb nyertes – az elemzők elmondták, mi lehet a legnagyobb kihívás.

Az EBB alelnökének ambícióját illetően van egy bökkenő: Magyar Péter épp most jelentette ki, hogy nem akarja teljesen leválasztani hazánkat az orosz energiáról. A miniszterelnök erről már többször beszélt hazai és külföldi lapoknak. Legutóbb a franciaországi látogatásán mondta el, hogy milyen koncepció szerint képzeli el Magyarország energiaellátását.