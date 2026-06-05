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Pénzt adnak Magyarországnak, ha Magyar Péter lemond az orosz energiáról – bejelentkezett az uniós bank

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Jelentősen bővítheti magyarországi hitelezését az Európai Beruházási Bank, miután az uniós források felszabadítása új lehetőséget teremt energetikai, infrastrukturális és lakhatási beruházások társfinanszírozására. A bank alelnöke szerint ehhez Magyarországnak egyszerre kell rendeznie költségvetési helyzetét és olyan fejlesztéseket indítania, amelyek élénkítik a gazdaságot, valamint csökkentik az orosz energiától való függőséget.
Németh Anita
2026.06.05, 15:11
Frissítve: 2026.06.05, 15:29

Az Európai Beruházási Bank (EBB) jelentős mozgásteret lát magyarországi hitelezésének bővítésére, miután Magyar Péter miniszterelnök meggyőzte az Európai Uniót a befagyasztott források felszabadításáról – közölte az EBB alelnöke a Bloomberggel pénteken, a budapesti látogatása alkalmával.

Jelentősen bővítheti magyarországi hitelezését az Európai Beruházási Bank.
Jelentősen bővítheti magyarországi hitelezését az Európai Beruházási Bank. A Szegedi úti felüljáró tervezett látképe a Rákosrendező vasútállomáson / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A múlt heti uniós megállapodás, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy hozzáférjen a korábban zárolt 16,4 milliárd euróhoz, lehetőséget teremt nagyberuházások társfinanszírozására, többek között az energetika, az infrastruktúra és a lakhatás területén. Át tudjuk formálni a gazdaságot – magyarázta Marko Primorac.

Hozzátette, hogy van tér a luxembourgi székhelyű bank magyarországi hitelezésének növelésére. Az EBB honlapja szerint a bank tavaly 759 millió eurót hitelezett Magyarországnak.

Magyarország a jövő héten tervezi benyújtani az Európai Parlamentnek azt a jogszabálycsomagot, amely a jogállamiság megerősítését célzó 27 úgynevezett uniós szupermérföldkő teljesítéséhez szükséges, és lehetővé tenné a források lehívását – mondta pénteken Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Azt is közölte, hogy a kormány a jövő héten mutatja be azokat a projekteket is, amelyek a blokk 10,4 milliárd eurónyi, augusztus végén lejáró pandémiás helyreállítási forrásaihoz kapcsolódnak.

Primorac szerint Magyarországnak egyensúlyt kell találnia a költségvetési konszolidáció követelményei és a gyenge gazdasági növekedés élénkítéséhez szükséges okos beruházások között. Példaként azokat a projekteket említette, amelyek lehetővé teszik Magyarország számára az orosz energiáról való leválást.

Magyarországnak szüksége van az uniós pénzre, hogy lendületet adjon a forráshiányos gazdaságnak, ráadásul a költségvetés várhatóan jelentősen túllépi a hivatalos hiánycélokat az előző kormányzat választások előtti költekezése miatt.

Megjönnek az uniós milliárdok, de nem úgy, ahogy sokan gondolják: a költségvetés lehet az egyik legnagyobb nyertes – az elemzők elmondták, mi lehet a legnagyobb kihívás.

Az EBB alelnökének ambícióját illetően van egy bökkenő: Magyar Péter épp most jelentette ki, hogy nem akarja teljesen leválasztani hazánkat az orosz energiáról. A miniszterelnök erről már többször beszélt hazai és külföldi lapoknak. Legutóbb a franciaországi látogatásán mondta el, hogy milyen koncepció szerint képzeli el Magyarország energiaellátását.

Magyar Péter: Nem lehet leválni az orosz energiáról, vissza kell térni a húsz évvel ezelőtti állapotokhoz

„Oroszország jelenleg biztonsági fenyegetést jelent Európa számára. De hosszú távon fontos megpróbálni visszatérni ahhoz a helyzethez, amelyet húsz évvel ezelőtt ismertünk, amikor gazdaságilag nagyon jól együtt lehetett működni vele” – jelentette ki Magyar Péter a Le Monde-nak, amikor szerdán a franciaországi látogatása alkalmával interjút adott a lapnak.

„Nagyon nehéz megváltoztatni a földrajzot. Megpróbálunk diverzifikálni, de nem lehet teljesen leválni az orosz energiáról. És amikor eljön a béke, senkinek sem lesz érdeke egy új hidegháború, különösen nem energetikai téren. Ez sem Európának, sem Moszkvának nem érdeke” – magyarázta a miniszterelnök. Arra kérdésre viszont, hogy normalizálódhatnak-e a kapcsolatok Oroszországgal, úgy válaszolt, elképzelhető, hogy akkorra lehet, amikor már sem ő, sem Vlagyimir Putyin orosz elnök nem lesznek hivatalban.

Magyar Péter a francia lapnak kijelentette, hogy a kormány célja Magyarország energiafüggetlenségének elérése. 

A miniszterelnök korábban a Rzeczpospolita lengyel napilapnak még érthetőbben fogalmazott: „A háború befejezése után az egész EU visszatér az orosz gáz beszerzéséhez, mivel ez olcsóbb, és mivel erre int a versenyképesség, a földrajz.” Az interjújában kitért arra, hogy az energiapolitikában pragmatikus álláspontot képvisel: nemcsak biztonságos szállítmányokra, hanem alacsonyabb árakra is törekszik.

Uniós pénzek

Uniós pénzek
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