Rendkívüli: súlyos gazdasági büntetésről döntött Magyarország Oroszország ellen – Putyinnak nagyon nem fog tetszeni, de az EU boldog

Rendkívüli fontosságú döntésről számolt be a Bloomberg saját értesüléseire hivatkozva. A hírügynökség szerint Magyarország beleegyezett az Oroszország elleni uniós szankciók 6 helyett 12 hónappal történő meghosszabbításába.

Magyarország súlyos gazdasági büntetésről döntött Oroszország ellen: Putyinnak nem fog tetszeni / Fotó: APA-Images via AFP

Ez szokatlan lépés, a szankciókat ugyanis jellemzően rendre 6 hónappal hosszabbítja meg az EU. Ezúttal azonban ennek a duplájáról van szó. Legalábbis a Bloomberg határozottan arról tudósított, hogy Magyarország beleegyezett az Oroszország elleni európai uniós szankciók teljes egy évvel történő meghosszabbításába.

Külön kiemelték, hogy ez

jelentős fordulatot jelent a korábbi álláspontjához képest,

mivel korábban Magyarország szankcióellens politikát vitt és ellenezte a szankciós politikát. Igaz, minden szankció csomagot megszavazott végül. A valóban rendkívüli fejleményt a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva írta meg, de nem nevestítette őket.

Magyarország súlyos gazdasági büntetésről döntött Oroszország ellen

Mindenesetre a cikk kommentárja szerint ez a lépés a legújabb példája annak, hogy az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter és kormánya szakít elődje, Orbán Viktor politikájával.

Magyarország ugyanis a fideszes kormányok idején csak a szankciók hathónapos meghosszabbításához járult hozzá, amelyeket először Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű inváziójára válaszul vezetett be az Európai Unió.

A szankciók meghosszabbításának jóváhagyásához a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, ami minden országnak vétójogot biztosít. Most az történt, hogy az EU-nagykövetek szerdai ülésén Magyarország csatlakozott azon országok csoportjához, amelyek támogatják a 12 hónapos meghosszabbításra vonatkozó javaslatot.

Ezt a változtatást Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke a hónap folyamán később terjeszt majd elő – közölték a névtelenséget kérő források. A Bloomberg az értesüléssel megkereste a magyar felet, de a magyar kormány szóvivője csak annyit reagált, hogy nem tudja megerősíteni az információkat.

A Bloomberg a cikkben azt is taglalja, hogy Magyar Péter az elsöprő győzelmét részben azon ígéreteinek köszönheti, hogy helyreállítja Magyarország kapcsolatait az EU-val. Ezek a viszonyok egyre inkább feszültté váltak amiatt, hogy Orbán Viktor ellenezte Brüsszel háborús és ukrán politikját.