A Tisza vendégmunkásterve tízezrével törli ki a munkahelyeket, ahelyett hogy hozná – megszólalt a Fidesz a Master Good-ügyben

A Tisza-kormány vendégmunkásokat érintő szigorítása újabb politikai vitát váltott ki, miután a Master Good vezetése arról beszélt: akár egy 120 milliárd forintos magyarországi beruházás is veszélybe kerülhet, ha a vállalat nem tud külföldi munkaerőt alkalmazni. Az ügyre most Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője is reagált, aki szerint a kormány intézkedései bizonytalanságot okoznak a beruházók körében, és hosszabb távon munkahelyek ezreit sodorhatják veszélybe.

Megszólalt a Fidesz a Master Good-ügyben: több tízezer munkahely kerülhet veszélybe a vendégmunkásstop miatt / Fotó: diningguide.hu

Az ügy előzménye, hogy ifjabb Bárány László, a Master Good csoport ügyvezető igazgatója egy szakmai rendezvényen kijelentette: ha nem lesz lehetőség külföldi munkaerő bevonására, akkor a társaság nem építi meg a tervezett, 120 milliárd forintos üzemét Magyarországon. A cégvezető hangsúlyozta, hogy nem az alacsonyabb bérek miatt alkalmaznak vendégmunkásokat, hanem azért, mert egyes fizikai munkakörökben egyszerűen nem találnak elegendő magyar munkavállalót.

A vita középpontjában a Tisza-kormány június elején bejelentett intézkedése áll, amely megszüntette a munkaerő-kölcsönző cégek által alkalmazott gyorsított eljárást a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból érkező munkavállalók esetében. A kormány indoklása szerint a cél a hazai foglalkoztatás védelme és annak megakadályozása, hogy a külföldi munkaerő lefelé nyomja a béreket.

Panyi Miklós szerint azonban a döntés éppen az ellenkező hatást válthatja ki. A fideszes politikus közösségi oldalán azt írta:

jelenleg több tízezer ázsiai vendégmunkás dolgozik Magyarországon, döntően a Fülöp-szigetekről érkezve, akikre azért van szükség, mert bizonyos ágazatokban nincs elegendő munkaerő.

A képviselő azt állítja, hogy a Tisza korábban a vendégmunkások teljes és azonnali kitiltását ígérte, ami szerinte komoly gazdasági zavarokat okozhat. Úgy véli, a bizonytalanság már most hatással van a beruházói döntésekre, és emiatt egyes cégek más országokat választhatnak Magyarország helyett.

Panyi emellett azt is kifogásolta, hogy a mostani szabályozás következtében a vállalatok a korábban nagy számban alkalmazott fülöp-szigeteki munkavállalók helyett olcsóbb munkaerőt kereshetnek más ázsiai országokból. A politikus szerint a kabinet lépései kiszámíthatatlanná tették a munkaerőpiaci környezetet.