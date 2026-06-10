Deviza
EUR/HUF356,38 +0,14% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,05 +0,12% CHF/HUF386,4 +0,12% PLN/HUF83,86 -0,03% RON/HUF68,05 +0,17% CZK/HUF14,74 +0,08% EUR/HUF356,38 +0,14% USD/HUF308,55 0% GBP/HUF413,05 +0,12% CHF/HUF386,4 +0,12% PLN/HUF83,86 -0,03% RON/HUF68,05 +0,17% CZK/HUF14,74 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 231,01 -0,86% MTELEKOM2 708 -1,02% MOL3 800 -2,36% OTP40 150 -0,45% RICHTER11 820 -0,17% OPUS398 0% ANY7 810 0% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS4 810 -2,43% BUMIX9 312,31 -0,94% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 840,29 -0,91% BUX132 231,01 -0,86% MTELEKOM2 708 -1,02% MOL3 800 -2,36% OTP40 150 -0,45% RICHTER11 820 -0,17% OPUS398 0% ANY7 810 0% AUTOWALLIS148 -0,34% WABERERS4 810 -2,43% BUMIX9 312,31 -0,94% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 840,29 -0,91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Master Good
Tisza-kormány
beruházás
vendégmunkás

A Tisza vendégmunkásterve tízezrével törli ki a munkahelyeket, ahelyett hogy hozná – megszólalt a Fidesz a Master Good-ügyben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Master Good 120 milliárd forintos beruházásának sorsa után már politikai fronton is kirobbant a vita a vendégmunkásstop körül. A Fidesz szerint a vendégmunkásstop nemcsak a munkaerőhiánnyal küzdő vállalatokat hozhatja nehéz helyzetbe, hanem beruházások elmaradását és munkahelyek elvesztését is okozhatja. Panyi Miklós úgy látja, a bizonytalanság már most befolyásolja a befektetői döntéseket.
VG
2026.06.10, 17:28
Frissítve: 2026.06.10, 17:29

A Tisza-kormány vendégmunkásokat érintő szigorítása újabb politikai vitát váltott ki, miután a Master Good vezetése arról beszélt: akár egy 120 milliárd forintos magyarországi beruházás is veszélybe kerülhet, ha a vállalat nem tud külföldi munkaerőt alkalmazni. Az ügyre most Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője is reagált, aki szerint a kormány intézkedései bizonytalanságot okoznak a beruházók körében, és hosszabb távon munkahelyek ezreit sodorhatják veszélybe.

Megszólalt a Fidesz a Master Good-ügyben: több tízezer munkahely kerülhet veszélybe a vendégmunkásstop miatt
Megszólalt a Fidesz a Master Good-ügyben: több tízezer munkahely kerülhet veszélybe a vendégmunkásstop miatt / Fotó: diningguide.hu

Az ügy előzménye, hogy ifjabb Bárány László, a Master Good csoport ügyvezető igazgatója egy szakmai rendezvényen kijelentette: ha nem lesz lehetőség külföldi munkaerő bevonására, akkor a társaság nem építi meg a tervezett, 120 milliárd forintos üzemét Magyarországon. A cégvezető hangsúlyozta, hogy nem az alacsonyabb bérek miatt alkalmaznak vendégmunkásokat, hanem azért, mert egyes fizikai munkakörökben egyszerűen nem találnak elegendő magyar munkavállalót.

A vita középpontjában a Tisza-kormány június elején bejelentett intézkedése áll, amely megszüntette a munkaerő-kölcsönző cégek által alkalmazott gyorsított eljárást a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból érkező munkavállalók esetében. A kormány indoklása szerint a cél a hazai foglalkoztatás védelme és annak megakadályozása, hogy a külföldi munkaerő lefelé nyomja a béreket.

Panyi Miklós szerint azonban a döntés éppen az ellenkező hatást válthatja ki. A fideszes politikus közösségi oldalán azt írta

jelenleg több tízezer ázsiai vendégmunkás dolgozik Magyarországon, döntően a Fülöp-szigetekről érkezve, akikre azért van szükség, mert bizonyos ágazatokban nincs elegendő munkaerő.

A képviselő azt állítja, hogy a Tisza korábban a vendégmunkások teljes és azonnali kitiltását ígérte, ami szerinte komoly gazdasági zavarokat okozhat. Úgy véli, a bizonytalanság már most hatással van a beruházói döntésekre, és emiatt egyes cégek más országokat választhatnak Magyarország helyett.

Panyi emellett azt is kifogásolta, hogy a mostani szabályozás következtében a vállalatok a korábban nagy számban alkalmazott fülöp-szigeteki munkavállalók helyett olcsóbb munkaerőt kereshetnek más ázsiai országokból. A politikus szerint a kabinet lépései kiszámíthatatlanná tették a munkaerőpiaci környezetet.

A Master Good figyelmeztetése az első olyan nyilvános vállalati megszólalás, amely egy konkrét, már előkészített nagyberuházás elhalasztásának vagy elmaradásának lehetőségét vetette fel a vendégmunkás-szabályozás miatt. A vállalat vezetése szerint a demográfiai folyamatok miatt a magyar munkaerőhiány a következő években várhatóan tovább erősödik, ezért a külföldi munkavállalók alkalmazása számos ágazatban gazdasági szükségszerűség.

Hasonló álláspontra helyezkedett korábban a Pensum Group munkaerő-kölcsönző társaság is. A vállalat szerint a vendégmunkások alkalmazásának korlátozása rövid távon elsősorban a mezőgazdaságot és a vendéglátást érintheti, középtávon pedig a gazdaság egészének növekedési kilátásait ronthatja. A cég úgy látja, hogy a kieső munkaerő jelenleg nem pótolható sem a hazai tartalékok mozgósításával, sem a külföldön dolgozó magyarok hazacsábításával.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu