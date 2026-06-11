Fordulat történt: kitálalt a 350 milliárdos magyarországi beruházás tulajdonosa – ez a teljes igazság arról, hogy elviszi-e az óriásgyárat
A Master Good csoport szerint nem költségcsökkentés, hanem munkaerőhiány miatt alkalmaznak külföldi dolgozókat egyes betanított fizikai munkakörökben. A vállalat hangsúlyozza, hogy a vendégmunkások foglalkoztatása többletköltséggel jár, de nélkülük nem megvalósítható a következő években több mint 350 milliárd forint értékű magyarországi beruházás, új technológiákkal és magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozásával.
A Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián elhangzott gondolatokkal kapcsolatban az elmúlt 24 órában számos sajtómegjelenés született. Ezek közül több elsősorban egy-egy kiragadott mondatra koncentrált, miközben a teljes összefüggés és a Master Good csoport által képviselt álláspont kevésbé jelent meg. Ezért fontosnak tartjuk, hogy bemutassuk a teljes képet – írta közleményében csütörtökön a csoport.
A Bárány László ügyvezető igazgató aláírásával kelt közleményben a vezető elmondta, hogy a konferencián elhangzott gondolataink semmilyen formában nem a szabályozás létjogosultságát kérdőjelezték meg.
„Meglepve tapasztaltuk, hogy egy olyan kérdésben, amely több tíz- vagy akár több százmilliárd forintnyi magyarországi beruházás, több ezer munkahely és számos exportképes vállalat jövőjét érintheti, nem előzte meg széles körű szakmai egyeztetés a döntést. Úgy véljük, hogy egy ilyen jelentőségű kérdésben fontos a párbeszéd a gazdasági szereplőkkel” – utalt arra, hogy a Tisza-kormány megtiltja a külföldi munkavállalók foglalkoztatását.
A Master Good szerint a vendégmunkások foglalkoztatása drága, de nélkülük magyarok veszíthetik el az állásaikat
„A Master Good csoport jelenleg mintegy 580 külföldi munkavállalót foglalkoztat, akik a teljes létszám hozzávetőleg 15 százalékát teszik ki. Minden külföldi munkavállalónk a Fülöp-szigetekről érkezett. Azért dolgoznak nálunk, mert bizonyos fizikai munkakörök esetében évek óta nem találunk elegendő számú magyar munkavállalót.”
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a külföldi munkavállaló nem olcsóbb, hanem drágább a vállalat számára.
Foglalkoztatásuk többletköltséggel jár, hiszen behozataluk pénzbe kerül és lakhatást is biztosítunk számukra. Nem költségcsökkentési okokból alkalmazzuk őket, hanem azért, mert egyes munkakörök betöltésére egyszerűen nincs elegendő hazai munkaerő – tette hozzá.
A vezérigazgató kiemelte, hogy a vállalat az elmúlt években jelentős automatizációs és technológiai fejlesztéseket hajtott végre, üzemeiben korszerű robotikai és automatizált rendszerek működnek. Ennek ellenére az élelmiszeriparban és az agrártermelésben ma még számos olyan munkafolyamat létezik, amelyhez továbbra is szükség van betanított fizikai munkavállalókra.
Ha nem tudjuk ezeket a munkahelyeket betölteni, azok a munkahelyek is veszélybe kerülnek, amelyeket magasabban kvalifikált magyar honfitársaink töltenek be.
A Master Good csoport azt is kiemelte, hogy a következő években jelentős magyarországi beruházásokat terveznek, amelyek összértéke több mint 350 milliárd forint. Ezek a fejlesztések nem csupán termelésbővítést jelentenek, hanem új technológiák bevezetését, a magyar export további erősítését, valamint számos új, magasabb hozzáadott értékű munkahely létrehozását is.
Nem fenyegetés, hanem tény: külföldi munkavállalók nélkül nincs beruházás
Amikor arról beszélünk, hogy a munkaerőhiány veszélyeztetheti bizonyos beruházások megvalósítását, nem fenyegetést fogalmazunk meg, és nem Magyarország ellen érvelünk. Éppen ellenkezőleg. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a gazdasági növekedéshez, a beruházásokhoz és az új munkahelyek létrejöttéhez megfelelő mennyiségű humán erőforrásra is szükség van – írta Bárány László.
Utolsó gondolatként a vállalatvezető azzal zárta sorait, hogy „mi Magyarországon szeretnénk fejleszteni, Magyarországon szeretnénk beruházni, és Magyarországon szeretnénk új munkahelyeket teremteni. Éppen ezért bízunk abban, hogy a következő időszakban lehetőség nyílik az érintett gazdasági szereplők és a döntéshozók közötti érdemi párbeszédre, amelynek eredményeként olyan megoldások születhetnek, amelyek egyszerre szolgálják a magyar munkavállalók érdekeit, a hazai vállalkozások versenyképességét és Magyarország gazdasági fejlődését”.
Sokkal nagyobb a baj, mint gondoltuk: 350 milliárdos beruházást bukhat Magyarország, már nem csak egy gyárról van szó – a Tisza-kormánynak sürgősen döntenie kell
A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szigorítása után már konkrét nagyberuházások sorsa is kérdésessé vált. A Master Good csoport ügyvezető igazgatója, Bárány László a Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián arról beszélt, hogy külföldi munkaerő nélkül veszélybe kerülhet a vállalat következő évekre tervezett, mintegy 350 milliárd forintos fejlesztési programja – írta meg a Világgazdaság csütörtökön.
A vállalatcsoport a következő öt évben megduplázná termelését, ehhez pedig nemcsak egy új üzemre, hanem több kapcsolódó beruházásra és legalább 3000 új munkavállalóra lenne szüksége. Bárány László szerint ha a cég nem tud külföldről munkaerőt behozni, akkor a tervezett gyár „Magyarországon biztosan nem” épül meg, sőt, a hazai termelés visszafogása is napirendre kerülhet.
A Master Good álláspontja szerint a külföldi munkavállalók alkalmazása nem bérverseny miatt fontos, hanem azért, mert nincs elegendő magyar jelentkező a betöltendő munkakörökre. A cégvezető felidézte: 2008 és 2010 között még száz feletti jelentkező állt sorban egy-egy állásért a kisvárdai üzemben, 2015–2017-re viszont ez a munkaerő-tartalék gyakorlatilag eltűnt. A vállalat jelenleg közel 4000 dolgozót foglalkoztat, közülük mintegy 580-an külföldiek.