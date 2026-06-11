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Master Good
baromfi
vendégmunkás

Sokkal nagyobb a baj, mint gondoltuk: 350 milliárdos beruházást bukhat Magyarország, már nem csak egy gyárról van szó - a Tisza-kormánynak sürgősen döntenie kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Már nemcsak egy 120 milliárd forintos gyár sorsa a kérdés: a Master Good szerint vendégmunkások nélkül a vállalat teljes, 350 milliárd forintos fejlesztési programja is veszélybe kerülhet. A magyar élelmiszeripar egyik meghatározó szereplője, a Master Good most 3000 új dolgozót keresne a bővítéshez, de a cégvezetés szerint ekkora munkaerő-tartalék ma nincs a hazai piacon.
VG
2026.06.11, 08:13
Frissítve: 2026.06.11, 08:42

A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szigorítása után már konkrét nagyberuházások sorsa is kérdésessé vált. A Master Good csoport ügyvezető igazgatója, Bárány László a Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián arról beszélt, hogy külföldi munkaerő nélkül veszélybe kerülhet a vállalat következő évekre tervezett, mintegy 350 milliárd forintos fejlesztési programja.

Chiken farm in Brazil csirke Master Good vendég csirkemell Mercosur
Csupa veszteség lenne a vendégmunkások nélkül a Master Good feldolgozóüzeme / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Hatalmas tervek dőlnek romba a szemünk előtt

A vállalatcsoport a következő öt évben megduplázná termelését, ehhez pedig nemcsak egy új üzemre, hanem több kapcsolódó beruházásra és legalább 3000 új munkavállalóra lenne szüksége. Bárány László szerint ha a cég nem tud külföldről munkaerőt behozni, akkor a tervezett gyár „Magyarországon biztosan nem” épül meg, sőt, 

a hazai termelés visszafogása is napirendre kerülhet.

A Master Good álláspontja szerint a külföldi munkavállalók alkalmazása nem bérverseny miatt fontos, hanem azért, mert nincs elegendő magyar jelentkező a betöltendő munkakörökre. A cégvezető felidézte: 2008 és 2010 között még száz feletti jelentkező állt sorban egy-egy állásért a kisvárdai üzemben, 2015–2017-re viszont ez a munkaerő-tartalék gyakorlatilag eltűnt. A vállalat jelenleg közel 4000 dolgozót foglalkoztat, közülük mintegy 580-an külföldiek.

A legnagyobb magyar vállalkozás

A helyzet azért különösen érzékeny, mert a Master Gooda HR-portál szerint az egyik legnagyobb magyar családi vállalkozás és a hazai baromfiipar meghatározó szereplője. A Forbes összesítése szerint a vállalat 2025-ben 291 milliárd forintos árbevételt és 29,7 milliárd forintos adózott eredményt ért el, vagyis egy esetleges beruházáselmaradás

  • nemcsak vállalati, 
  • hanem ágazati szinten is érezhető lenne.

A cégvezetés szerint az automatizáció sem oldja meg teljesen a problémát. Bár az élelmiszeripari üzemekben egyre több robot és automata berendezés működik, a fizikai és betanított munka egy része továbbra sem váltható ki. A Master Good számításai szerint a tervezett 3000 új dolgozó mintegy 15 százalékára olyan fizikai munkakörökben lenne szükség, amelyekre jelenleg nem látnak elég hazai jelentkezőt.

A Tisza-kormány problémája a Master Good

A vendégmunkások körüli vita a Tisza-kormány első gazdasági korlátozó intézkedése után éleződött ki. A kabinet június elején leállította azt a gyorsított eljárást, amelyen keresztül a munkaerő-kölcsönző cégek szervezetten hozhattak Magyarországra munkavállalókat többek között a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból. Az intézkedést azzal indokolták, hogy a külföldi munkaerő jelenléte nyomást gyakorolhat a magyar bérekre, és a szabályozás célja a hazai foglalkoztatás védelme.

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