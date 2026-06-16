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Bemutatták az új Stadler-mozdonyt, nagyon jól jönne a MÁV-nak: Lázár János ezt már nem tudta Magyarországra hozni – Vitézy Dávid most megpróbálhatja

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A Stadler bemutatta az új, négytengelyes villamosmozdonyt. Vitézy Dávid korábban arról számolt be, hogy a MÁV is vonatbeszerzéseket tervez.
VG
2026.06.16, 20:40
Frissítve: 2026.06.16, 20:44

Megérkezett az Euro DuFour, a Stadler négytengelyes villamosmozdonya. A típus első megrendelője, az SBB Cargo Switzerland a napokban mutatta be az első elkészült példányt. A svájci nemzeti árufuvarozó vasúttársaság alig két éve rendelt a hazai Stadlertől 36 fővonali, négytengelyes, Bo’Bo’ hajtásképletű villamos mozdonyt, amik közül huszonkettőt akkumulátorokkal is ellátnak.

MÁV, vonat, vasút
A MÁV-nak egyelőre még nincs az új Stadler-mozdonyból / Fotó: MÁV-csoport Facebook-oldala (képünk illusztráció)

Az Iho.hu vasúti hírportál értesülései szerint a megállapodás opcionálisan további 93 mozdony vásárlását is lehetővé teszi. A gépeket a Stadler spanyolországi, valenciai gyártóegysége építi meg, ott is rántották le hivatalosan a leplet a sorozat végső kinézetéről. A SBB Cargo tervei szerint ezek a mozdonyok lesznek a vállalat jövőbeli zászlóshajói.

Felidézték, hogy a 494-es sorozatú mozdony az SBB ikonikus piros színét viseli magán, kiemelve a vasúttársaság egyértelmű elkötelezettségét a vasúti árufuvarozás további erősítése és korszerűsítése iránt, egyben a szélesebb körű SBB-flotta színvilágát is tükrözve.

Az SBB-től elmondták, elkötelezettek a versenyképes, jövőbiztos áruszállítási szolgáltatások iránt, az új mozdonysorozatot is ennek érdekében állítják csatasorba. A legmodernebb technológiákat képviselő Euro DuFour energiatakarékos, nagyteljesítményű, ráadásul nagyon hatékony, üzemeltetési hatékonyságot kínál, a fejlett digitális képességeivel pedig kész a jövőbeli innovációkra is a fenntartható vasúti áruszállítás érdekében.

Az Iho szerint a mozdonyplatform első megrendelőjeként az SBB Cargo Switzerland használhatja ki először az Euro DuFour előnyeit. A típussal a Stadler is belép a négytengelyes fővonali villamosmozdonyok stratégiailag fontos piacára, ami az európai vasúti áruszállítás szempontjából a leginkább keresett szegmens.

Ezt tudni az új Stadler-mozdonyról

A Stadler hivatalos közleménye szerint az általa kifejlesztett Euro DuFour a legkorszerűbb, négytengelyes mozdonyplatform, amelyet európai árufuvarozási és személyszállítási feladatokra alakítottak ki. Úgy tervezték, hogy minimalizálja a pályahasználati költségeket:

  • nagyszilárdságú acélból készült,
  • könnyű szerkezete révén a mozdony valamennyi vasútvonaltípuson – beleértve a mellékvonalakat is – üzemeltethető.
  • Elérhető 25 kilovolt és 50 hertz, 15 kilovolt és 16,7 hertz, 3 kilovolt egyenáramú, és 1,5 kilovolt egyenáramú villamos kivitelben, váltakozó áramú (AC) villamosítás esetén 7 megawatt névleges teljesítménnyel.

Kiemelték, hogy a felsővezetékkel nem rendelkező szakaszokon történő hatékony üzemelés érdekében hibrid változatok is rendelkezésre állnak belső égésű motorral és/vagy akkumulátoros energiatárolással. Ezek a megoldások nemcsak az úgynevezett utolsó mérföldes kapcsolatok biztosítására alkalmasak, hanem széles körű, rugalmas üzemeltetést is lehetővé tesznek a nem villamosított vasúti hálózatokon.

Érkeznek Lázár János utolsó ajándékai Magyarországnak: az osztrák-magyar határnál fotózták le őket pénteken – megjöttek a MÁV legújabb mozdonyai

Két vadiúj, hófehér Siemens Vectron: 7193 893, 7193 895 – számolt be a RailMoments a Facebook-oldal pénteken. Hegyeshalom vasútállomáson kapta lencsevégre a legújabb mozdonyokat. „A MÁV flottája új szintre lépett: megérkezett 5, azaz öt darab vakítóan hófehér Siemens Vectron mozdony” – olvasható a Blue Train – vasút kicsiben és nagyban című Facebook-oldalon.

Lapunk korábbi cikkében beszámoltunk arról, hogy a MÁV-Start tavaly év végén ünnepélyes keretek között átvette flottája 50. korszerű Siemens Vectron villamos mozdonyát a European Locomotive Leasing (ELL) csoporttól. Az esemény nemcsak a hazai mozdonyflotta történetének egyik fontos állomása volt, hanem nemzetközi figyelmet is kapott, miután személyesen megjelent Christian Kern, az ELL Austria vezérigazgatója, Ausztria korábbi szövetségi kancellárja is.

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