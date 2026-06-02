Megszólalt Vitézy Dávid: így készítené fel a nyári csúcsra a MÁV-ot

A miniszter szerint fel kell készülni a nyári csúcsidőszakra. Vitézy Dávid fontos átmeneti intézkedéseket kért a MÁV-tól.
VG
2026.06.02, 17:34
Frissítve: 2026.06.02, 17:42

„A nyári csúcsidőszakra időben fel kell készülnünk. Ezért több intézkedést is kértem a MÁV-tól: javítani kell az utastájékoztatást, bővíteni kell a pótlóbuszos kapacitásokat, és több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. Az első kölcsönzött InterCity-kocsi már megérkezett Ausztriából, és a nyár folyamán további kocsik is szolgálatba állnak a kényelmesebb utazás érdekében” – mondta el Facebook-oldalára feltöltött keddi videójában Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid szerint fel kell készülni a nyári csúcsidőszakra / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A beruházási és közlekedési miniszter kiemelte, hogy nyilván ezek csak átmeneti intézkedések, azonban a hazahozott európai uniós forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tudnak majd beszerezni, ami valódi megoldást fog nyújtani.

Vitézy a videóban elmondta, hogy a magyar InterCity-flotta megújítására és a HÉV-ek cseréjére sikerült szerezni összesen közel kétmilliárd euró (közel 710 milliárd forint) forrást.

 

A késési biztosítás sorsáról beszélt a MÁV első embere – erre számíthatnak nyáron az utasok

„Már készülünk a nyári szezonra. És azokban az intézkedésekben, amelyek a szolgáltatást érintik, egyelőre nincsen döntés semmiféle változásról” – mondta el a késési biztosítás kapcsán a Világgazdaság érdeklődésére Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója.

„Én személy szerint a késési biztosítást fontos dolognak tartom. Nem elsősorban anyagi vonzatában, hanem amiatt, hogy legyen egy nyilvánvaló felelősségvállalás, egy transzparens rendszer arra vonatkozóan, hogy a késés nem jó dolog, azt a vasútvállalat részéről sem tudjuk elfogadni. Egyfajta kompenzációt, egyfajta felelősségvállalást jelent a vasút részéről, hogy anyagi értelemben is próbálja kárpótolni azt, aki 20 percet meghaladó késéseket szenvedett” – fejette ki Hegyi.

