Deviza
EUR/HUF354,99 -0,28% USD/HUF312,6 -0,31% GBP/HUF412,03 -0,21% CHF/HUF385,21 -0,19% PLN/HUF82,81 -0,26% RON/HUF67,87 -0,18% CZK/HUF14,66 -0,23% EUR/HUF354,99 -0,28% USD/HUF312,6 -0,31% GBP/HUF412,03 -0,21% CHF/HUF385,21 -0,19% PLN/HUF82,81 -0,26% RON/HUF67,87 -0,18% CZK/HUF14,66 -0,23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 633,71 -0,16% MTELEKOM2 710 -0,81% MOL3 620 -1,38% OTP45 370 +0,15% RICHTER12 080 +0,66% OPUS354 -1,13% ANY7 900 +0,25% AUTOWALLIS143 -1,4% WABERERS4 660 -6,22% BUMIX9 241,57 -0,55% CETOP4 557,6 -1,44% CETOP NTR2 935,15 +0,69% BUX138 633,71 -0,16% MTELEKOM2 710 -0,81% MOL3 620 -1,38% OTP45 370 +0,15% RICHTER12 080 +0,66% OPUS354 -1,13% ANY7 900 +0,25% AUTOWALLIS143 -1,4% WABERERS4 660 -6,22% BUMIX9 241,57 -0,55% CETOP4 557,6 -1,44% CETOP NTR2 935,15 +0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
hőségriadó
kánikula
időjárás
MÁV

A kánikula miatt tömegek rohamozzák meg a vízpartokat – erre figyelmezteti a MÁV a Balatonra utazókat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elmúlt napok kánikulája a hétvégén tovább fokozódik. A MÁV számos fontos dologra hívta fel a Balatonra utazók figyelmét. A vasúttársaság vizet oszt és párakapukat is felszerelt.
VG
2026.06.25, 09:22

Az elmúlt napokban beköszöntött az igazi kánikula Magyarországon, és ezzel egy időben a balatoni főszezon is magasabb fokozatba kapcsol. Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokúra emelik. A MÁV csütörtöki közleményében kiemelte, hogy a rekkenő hőségben utazni sokaknak kényelmetlenebb, megterhelőbb, de idén is megtesznek mindent azért, hogy enyhítsék az utazással járó nehézségeket.

Vitézy Dávid MÁV vonat vasút közlekedés időjárás hőségriadó
Folytatja a vízosztást a MÁV /Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A vasúttársaság közölte, hogy legmelegebb órákban (általában 10 és 17 óra között) a készlet erejéig ingyenes vízosztással várják utasaikat a legforgalmasabb állomásokon. Kiemelték, hogy ettől függetlenül senki ne induljon el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra.

A MÁV kommünikéje kitért arra is, hogy az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé, onnan vissza a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő, emiatt arra kérik utasaikat, hogy segítsék a munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket.

Minden hadra fogható járművet forgalomba állítunk a hétvégén!

– ígérte a MÁV.

A közlekedési vállalat felsorolta, hogy hol találkozhatunk biztosan a vízosztó munkatársaikkal, diákmunkásaikkal:

  • Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, valamint a Batthyány téri HÉV állomáson.
  • A Balatonnál a legforgalmasabb csomópontokon, mint Siófok, Fonyód, míg Balatonfüreden az autóbusz-állomáson.
  • A nagyobb vidéki vasútállomásokon: többek között Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden, Pécsett, Győrben, Székesfehérváron és Szolnokon.
  • Budapesten a buszállomások közül két helyen, a kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz-állomáson.
  • Ezenkívül a megyeszékhelyeken buszállomásain és Balatonfüreden is osztanak ásványvizet.

A MÁV tanácsai a nyári szezonra

A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a tartós, extrém hőség az emberi szervezeten kívül a vasúti járműveket is próbára teszi. Akik biztosan a legkellemesebb hőmérsékleten szeretnének utazni a Balatonhoz, érdemes a legkorszerűbb járműveiket keresni a menetrendben. Azt tanácsolják az utasoknak, hogy válasszák a megbízhatóbb, nagy teljesítményű klímaberendezéssel felszerelt motorvonataikat: a déli parton a Balaton IC-ket, Tópart Expressz és Déli -> Parti InterRégiókat, az északi partra a Kék Hullám InterCityt és a Katica InterRégiót. Azt javasolják az utasoknak, hogy a lehetőségekhez képest mindenképp a klímás járatokat válasszák.

Hozzátették, hogy több forgalmas vasútállomáson párakapuk is működnek: Budapesten a Nyugati és Déli pályaudvaron, vidéki állomások közül Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsen, Kaposváron, Dombóváron, Szekszárdon; a Balatonnál pedig Siófokon, Balatonlellén, Balatonbogláron, Fonyódon és Balatonszentgyörgyön. A helyszíneket tovább bővítik.

A nagyobb forgalmú buszállomásokon az alábbi helyszíneken helyeztek ki párakapukat: Budapest Népliget, Székesfehérvár, Pécs, Békéscsaba, Eger, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Paks, Szekszárd, Tapolca, Tamási, Bonyhád, Dombóvár.

Érdemes felkészülten útnak indulni

A MÁV kiemelte, hogy a útnak indulás előtt mindig töltsük fel a kulacsokat, és mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz. A forgalmasabb állomásokon a MÁV is oszt ásványvizet.

Peronszektorálás rendszer segíti az eligazodást immár 41 balatoni állomáson, valamint Székesfehérváron és Kelenföldön. Így a peronon várakozók pontosan tudják, hova érkezik a kerékpárszállító vagy az első osztályú kocsi.

A főszezoni járatokról minden fontos információ, térképes segítség egy helyen elérhető a MÁV-csoport honlapján: mavcsoport.hu/balaton. A hőséghelyzettel kapcsolatos aktuális információk, valamint az időjárás okozta esetleges menetrendi változások folyamatosan frissülnek a MÁVinform hivatalos felületein.

Időjárás

Időjárás
959 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu