A kánikula miatt tömegek rohamozzák meg a vízpartokat – erre figyelmezteti a MÁV a Balatonra utazókat

Az elmúlt napokban beköszöntött az igazi kánikula Magyarországon, és ezzel egy időben a balatoni főszezon is magasabb fokozatba kapcsol. Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzései alapján a másodfokú hőségriasztást péntekig hosszabbította meg, hétvégétől pedig már harmadfokúra emelik. A MÁV csütörtöki közleményében kiemelte, hogy a rekkenő hőségben utazni sokaknak kényelmetlenebb, megterhelőbb, de idén is megtesznek mindent azért, hogy enyhítsék az utazással járó nehézségeket.

Folytatja a vízosztást a MÁV /Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A vasúttársaság közölte, hogy legmelegebb órákban (általában 10 és 17 óra között) a készlet erejéig ingyenes vízosztással várják utasaikat a legforgalmasabb állomásokon. Kiemelték, hogy ettől függetlenül senki ne induljon el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűző napon való tartózkodást, és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra.

A MÁV kommünikéje kitért arra is, hogy az utóbbi évek tapasztalatai alapján már csütörtökön is kiemelkedően erős utasforgalom várható a Balaton felé, onnan vissza a főváros és a vidéki városok felé pedig vasárnap lesz a csúcsidő, emiatt arra kérik utasaikat, hogy segítsék a munkájukat azzal, hogy előre megváltják jegyeiket.

Minden hadra fogható járművet forgalomba állítunk a hétvégén!

– ígérte a MÁV.

A közlekedési vállalat felsorolta, hogy hol találkozhatunk biztosan a vízosztó munkatársaikkal, diákmunkásaikkal:

Budapesten a Keleti, a Nyugati és a Déli pályaudvaron, valamint a Batthyány téri HÉV állomáson.

A Balatonnál a legforgalmasabb csomópontokon, mint Siófok, Fonyód, míg Balatonfüreden az autóbusz-állomáson.

A nagyobb vidéki vasútállomásokon: többek között Miskolcon, Debrecenben, Nyíregyházán, Szegeden, Pécsett, Győrben, Székesfehérváron és Szolnokon.

Budapesten a buszállomások közül két helyen, a kelenföldi, valamint a Népliget autóbusz-állomáson.

Ezenkívül a megyeszékhelyeken buszállomásain és Balatonfüreden is osztanak ásványvizet.

A MÁV tanácsai a nyári szezonra

A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a tartós, extrém hőség az emberi szervezeten kívül a vasúti járműveket is próbára teszi. Akik biztosan a legkellemesebb hőmérsékleten szeretnének utazni a Balatonhoz, érdemes a legkorszerűbb járműveiket keresni a menetrendben. Azt tanácsolják az utasoknak, hogy válasszák a megbízhatóbb, nagy teljesítményű klímaberendezéssel felszerelt motorvonataikat: a déli parton a Balaton IC-ket, Tópart Expressz és Déli -> Parti InterRégiókat, az északi partra a Kék Hullám InterCityt és a Katica InterRégiót. Azt javasolják az utasoknak, hogy a lehetőségekhez képest mindenképp a klímás járatokat válasszák.