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MÁV
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MÁV: elindult a nyári főszezoni menetrend, részleteket árult el Hegyi Zsolt a Balatonnál várható változásokról

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Mai naptól, azaz június 20-tól indul a nyári főszezoni menetrend a magyar vasúttársaságnál, ami leginkább a Balatonnál hoz érzékelhető változásokat. A MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt azt ígéri, hogy idén is főszerepet játszanak FLIRT és KISS motorvonatok a Balatonnál.
Járdi Roland
2026.06.20, 11:12

Indul a nyári főszezoni menetrend június 20-tól – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebook oldalán.

MÁV
MÁV: elindult a nyári főszezoni menetrend, részleteket árult el Hegyi Zsolt a Balatonnál várható változásokról / Fotó: MÁV

A legtöbb változás a Balatonnál lesz, oda a főszezonban mintegy kétszer annyi vonat és közel háromszoros ülőhelykapacitás közlekedik. Emellett sűrűbben járnak az autóbuszok is a Balatonhoz és a tó környékén.

Hegyi azt ígéri, hogy idén is főszerepet játszanak FLIRT és KISS motorvonatok a Balatonnál. 

A Tópart expressz, a Katica InterRégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár expresszvonat is korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezek szerinte járművek nemcsak kényelmesek és akadálymentesen használhatók, hanem kiemelkedő rendelkezésre állásuknak köszönhetően a legmegbízhatóbb eljutást is biztosítják a tóhoz. A tó körül idén is közlekednek az éjszakai bagolyvonatok. Ezen felül folgoznak a legkorszerűbb mozdonyaik is: a Vectron-flotta a Balaton InterCity-n, a Traxxok a KékHullámokon vágnak neki a nyárnak.

A vonatok túlnyomó részére a balatoni első állomásig kötelező a helyjegy váltása. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot, és garantált ülőhelyet biztosít utasainknak

figyelmeztetett a MÁV vezérigazgatója, hozzátéve, hogy számos helyszínen tartalék mozdonyok állnak szolgálatba, forgalomirányító kollégáik pedig fokozott figyelemmel követik a Balaton környéki vonatok közlekedését. Szükség esetén klimatizált, nagyrészt alacsonypadlós tartalék autóbuszok is azonnal mozgósíthatók, ha valahol operatív vonatpótlás válik szükségessé. A vonatokon biztosított lezs a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánljuk a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpár-kapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását.

A Balatonhoz a MÁV rendelt az osztrákoktól 10 db használt IC kocsit is, ám sok köszönet nem volt benne. Több közülük botrányos állapotban, összegraffitizve érkezett Magyarországra.

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