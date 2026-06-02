Azonnali hatállyal kirúgta Vitézy Dávid a MÁV szolgáltatási igazgatóját
A 444 minisztériumi forrásai szerint azonnali hatállyal elbocsátották Bada Jánost, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját.
Bada János minden MÁV-beszerzésre rálátott
Azonnali hatállyal távoznia kellett Bada Jánosnak, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatójának. A vállalat az elmúlt években a vasúti és közúti közösségi közlekedési rendszer egyik fontos háttérintézményévé vált, amiért idekerült a MÁV csoport beszerzési feladatainak jelentős része, így a cég működése közvetlenül érinti a közlekedési nagyvállalat napi üzemét is.
Bada János 2023-ban került a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. élére. A társaság a MÁV csoport belső szolgáltatócégeként többek között beszerzési, informatikai, humánerőforrás-, gazdasági és más háttérfeladatokat lát el. A MÁV csoport hivatalos vezetői oldalán a cikk írásakor még Bada János neve szerepelt vezérigazgatóként.
Lázár János ismeretsége miatt került rivaldafénybe
Bada személye korábban azért került a figyelem középpontjába, mert Lázár János volt közlekedési miniszter gimnáziumi évfolyamtársaként emlegették, és több korábbi üzleti, illetve helyi médiapiaci kötődése is ismertté vált. Sajtóbeszámolók szerint Bada korábban érintett volt a hódmezővásárhelyi Zafír Média Kft.-ben, valamint a Lázár Jánoshoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is. Ezek a kapcsolatok a MÁV csoporton belüli beszerzési átalakítás után kaptak nagyobb nyilvánosságot.
A legfontosabb változás 2024-ben történt, amikor a MÁV csoporthoz tartozó több vállalat beszerzési feladatait a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-hez szervezték. A korábbi beszámolók szerint ez azt jelentette, hogy a cégcsoporton belül a mozdonyalkatrészektől a gumiabroncsokon át az üzemanyagig számos beszerzési igényt ezen a szervezeten keresztül kellett intézni. Az átszervezéssel mintegy 700-800 munkavállaló is átkerült a Bada által vezetett társasághoz.
Minden a beszerzésen múlik
Egy egész országot átívelő közlekedési csoportnál a beszerzési folyamatok határozzák meg, hogy milyen gyorsan jutnak alkatrészhez a járművek, milyen feltételekkel vásárolnak energiát, üzemanyagot vagy szolgáltatásokat, és mennyire átlátható a költések útja. A központosítás mellett általában az szól, hogy nagyobb mennyiségnél jobb árakat és egységesebb kontrollt lehet elérni. A kockázat viszont az, hogy ha a rendszer
- lassúvá,
- túlzottan centralizálttá
- vagy személyi függésektől terheltté válik,
az a teljes vasúti működésre hatással lehet.
Gazdasági okokból történhetett változás
A legfőbb gazdasági kérdés az, hogy a MÁV új irányítása mit kezd a korábban kialakított beszerzési rendszerrel. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszteri kinevezését májusban támogatta az Országgyűlés illetékes bizottsága, a tárca élén pedig kiemelt feladatként jelenik meg a vasút működésének rendbetétele.
A vezérigazgató esetleges azonnali menesztése ezért túlmutat egy vezetőváltáson. A MÁV csoportnál a beszerzési, karbantartási és háttérszolgáltatási folyamatok állapota közvetlenül befolyásolja a vasúti szolgáltatás minőségét, a költségek alakulását és a közpénzek felhasználásának átláthatóságát. Ha a távozás hivatalosan is megerősítést kap, az annak a jele lehet, hogy az új minisztériumi vezetés felülvizsgálja a korábbi években létrehozott központosított működési modellt.