Azonnali hatállyal kirúgta Vitézy Dávid a MÁV szolgáltatási igazgatóját

A 444 minisztériumi forrásai szerint azonnali hatállyal elbocsátották Bada Jánost, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatóját.

Bada János, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatója, akit elbocsáthattak pozíciójából / Fotó: K-monitor

Bada János minden MÁV-beszerzésre rálátott

Azonnali hatállyal távoznia kellett Bada Jánosnak, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatójának. A vállalat az elmúlt években a vasúti és közúti közösségi közlekedési rendszer egyik fontos háttérintézményévé vált, amiért idekerült a MÁV csoport beszerzési feladatainak jelentős része, így a cég működése közvetlenül érinti a közlekedési nagyvállalat napi üzemét is.

Bada János 2023-ban került a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. élére. A társaság a MÁV csoport belső szolgáltatócégeként többek között beszerzési, informatikai, humánerőforrás-, gazdasági és más háttérfeladatokat lát el. A MÁV csoport hivatalos vezetői oldalán a cikk írásakor még Bada János neve szerepelt vezérigazgatóként.

Lázár János ismeretsége miatt került rivaldafénybe

Bada személye korábban azért került a figyelem középpontjába, mert Lázár János volt közlekedési miniszter gimnáziumi évfolyamtársaként emlegették, és több korábbi üzleti, illetve helyi médiapiaci kötődése is ismertté vált. Sajtóbeszámolók szerint Bada korábban érintett volt a hódmezővásárhelyi Zafír Média Kft.-ben, valamint a Lázár Jánoshoz köthető batidai vadászkastélyt működtető cégben is. Ezek a kapcsolatok a MÁV csoporton belüli beszerzési átalakítás után kaptak nagyobb nyilvánosságot.

A legfontosabb változás 2024-ben történt, amikor a MÁV csoporthoz tartozó több vállalat beszerzési feladatait a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-hez szervezték. A korábbi beszámolók szerint ez azt jelentette, hogy a cégcsoporton belül a mozdonyalkatrészektől a gumiabroncsokon át az üzemanyagig számos beszerzési igényt ezen a szervezeten keresztül kellett intézni. Az átszervezéssel mintegy 700-800 munkavállaló is átkerült a Bada által vezetett társasághoz.

Minden a beszerzésen múlik

Egy egész országot átívelő közlekedési csoportnál a beszerzési folyamatok határozzák meg, hogy milyen gyorsan jutnak alkatrészhez a járművek, milyen feltételekkel vásárolnak energiát, üzemanyagot vagy szolgáltatásokat, és mennyire átlátható a költések útja. A központosítás mellett általában az szól, hogy nagyobb mennyiségnél jobb árakat és egységesebb kontrollt lehet elérni. A kockázat viszont az, hogy ha a rendszer

lassúvá,

túlzottan centralizálttá

vagy személyi függésektől terheltté válik,

az a teljes vasúti működésre hatással lehet.