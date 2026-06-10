Erős forint, uniós források és kamatvágások: kedvezőbb pályát vár a magyar gazdaságnak az egyik legnagyobb hazai pénzintézet

A vártnál kedvezőbben alakultak az idei első negyedéves GDP-adatok, azonban az MBH Elemzési Centrum szerint ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a magyar gazdaság tartósan magasabb növekedési pályára állt volna. A pénzintézet legfrissebb Makrogazdasági Kitekintője alapján a növekedés idén visszafogott maradhat, miközben az infláció továbbra is a jegybank toleranciasávján belül mozoghat.

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója és Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője / Fotó: MBH Bank

Az elemzők szerint a gazdasági kilátásokat jelentősen javítja, hogy 2026 második negyedévében megállapodás született mintegy 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról. A források a következő években támogathatják a beruházásokat és a növekedést, bár hatásuk várhatóan csak fokozatosan jelenik meg a gazdaságban.

Idén még csak mérsékelt lehet a bővülés az MBH

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója szerint a közelmúlt növekedési adatai ugyan kedvezőek voltak, de középtávon már árnyaltabb a kép.

A szakértő szerint 2026-ban körülbelül 1,6 százalékos GDP-növekedés várható, amelyet elsősorban a fogyasztás húzhat. A jelenlegi élénkülés fenntarthatóságával kapcsolatban ugyanakkor továbbra is indokolt az óvatosság, mivel a növekedést részben átmeneti tényezők – például költségvetési jövedelemkiegészítések – is támogathatták. A háztartások fogyasztásának alakulása továbbra is elsősorban

a reálbérek növekedésétől

és a fogyasztói bizalom erősödésétől függ.

Az MBH Elemzési Centrum várakozása szerint 2027-ben már 3 százalék körüli gazdasági növekedés valósulhat meg, különösen akkor, ha a külső kereslet is élénkül, és a most felszabadított uniós források egyre nagyobb mértékben jelennek meg a gazdaságban.

Az uniós pénzek lendületet adhatnak a beruházásoknak

A beruházásokat rövid távon továbbra is fékezhetik a költségvetési korlátok, ugyanakkor a már bejelentett ipari kapacitásbővítések – különösen az akkumulátor- és járműiparban – középtávon érdemi támogatást jelenthetnek.

Az elemzők szerint a 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása számottevő pozitív kockázatot jelent a beruházások szempontjából. Ugyanakkor ezek lehívása és a gazdaságban való megjelenése időigényes folyamat, ezért a legmarkánsabb hatások inkább 2027-től jelentkezhetnek.