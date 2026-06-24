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beruházás
McDonald’s
Paks
Hajdúböszörmény

Nem verte nagy dobra a McDonald’s: átfogó terjeszkedésbe kezdett Magyarországon, ezekben a városokban épülnek az új éttermek – meglepőek a helyszínek

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Hosszú várakozás után Paksra is megérkezik a McDonald's. Az építkezés már elindult, az új étterem pedig modern kialakítással, McDrive-val és mobilrendelési lehetőségekkel várhatja majd a vendégeket. A fejlesztés része annak a vidéki terjeszkedésnek, amelynek keretében a McDonald's egyre több magyar városban jelenik meg.
VG
2026.06.24, 21:24
Frissítve: 2026.06.24, 21:35

A McDonald’s újabb magyarországi városban jelenik meg: megkezdődtek a paksi étterem építési munkálatai, így a tervek szerint már az idei év végén megnyithatja kapuit a gyorsétteremlánc első helyi egysége. Az új étterem a Tesco áruház parkolójában kap helyet, és a vállalat szerint modern kiszolgálási megoldásokkal, családbarát szolgáltatásokkal, valamint többféle rendelési lehetőséggel várja majd a vendégeket.

Nem verte nagy dobra a McDonald’s: átfogó terjeszkedésbe kezdett Magyarországon, ezekben a városokban épülnek az új éttermek – meglepőek a helyszínek
Nem verte nagy dobra a McDonald’s: átfogó terjeszkedésbe kezdett Magyarországon, ezekben a városokban épülnek az új éttermek / Fotó: JAKUB PORZYCKI

A beruházásról Szántó András, a kivitelezésben részt vevő Noguchi cég képviseletében adott tájékoztatást. A közlemény szerint a McDonald’s célja, hogy minél több magyarországi helyszínen elérhetővé tegye szolgáltatásait, ennek részeként érkezik most Paksra is az új étterem.

Az egység kialakítása a vállalat „Essential Ingredients 2.0” elnevezésű dizájnkoncepciója alapján történik. 

A tervek szerint közel 70 férőhelyes belső vendégtér épül, amelyet egy 20 ülőhelyes terasz egészít ki. 

A családos vendégekre is külön figyelmet fordítanak: az étterem mellett játszótér is helyet kap.

A kiszolgálás több csatornán keresztül történhet majd. Az ételeket hagyományosan a pultnál lehet átvenni, de rendelkezésre áll majd a McDrive autós kiszolgáló rendszer is. Emellett mobiltelefonos rendelés esetén az asztalhoz vagy akár a parkoló kijelölt pontjaira is kérhető az étel kiszállítása. A kerékpárral érkezők számára külön BringaMánia kerékpártárolót alakítanak ki.

A kivitelezésben részt vevő Noguchi számára a McDonald’s-projektek külön jelentőséggel bírnak. 

A vállalat közlése szerint jelenleg egyszerre három helyszínen – Hajdúböszörményben, Sátoraljaújhelyen és Szentesen – dolgoznak új McDonald’s éttermek építésén, 

miközben most már a paksi beruházás is csatlakozott a projektek sorához.

A cég szerint a McDonald’s-szal való együttműködés három évtizedes múltra tekint vissza. Kiemelték, hogy a gyorsétteremlánc számára végzett munkák már harminc évvel ezelőtt is az első projektjeik között szerepeltek, így a mostani beruházások egyszerre építenek a korábbi tapasztalatokra és a legújabb fejlesztési megoldásokra.

A paksi étterem megnyitása nemcsak a város kínálatát bővítheti, hanem jól illeszkedik a McDonald’s hazai terjeszkedési stratégiájába is. Az elmúlt években a vállalat egyre több közepes méretű vidéki városban jelent meg, miközben a meglévő egységek korszerűsítését is folyamatosan végzi.

Most már tényleg riválist kap a McDonald’s és a Burger King

A McDonald’s és a Burger King számára ugyanakkor egyre erősebb hazai kihívó is megjelent a piacon. A Tóth testvérek által alapított Simon’s Burger június közepén megnyitotta első autós kiszolgálással működő éttermét Mohácson, amellyel az első magyar gyorsétteremlánccá vált, amely drive-thru rendszert kínál. A vállalat nemcsak új éttermeket nyit, hanem a Travis’ Tenders csirkés márkával is terjeszkedik, sőt olyan multibrand egységeket hoz létre, ahol a két koncepció egy helyen működik. 

A Simon’s Burger ráadásul már nem kizárólag a magyar piacra koncentrál: Kassán és Parndorfban is megjelent, a következő időszakban pedig Romániában építene országos hálózatot. A lánc célja, hogy mintegy húsz kettős koncepciójú éttermet hozzon létre, miközben a Travis’ Tenders önálló növekedési pályára állhat. Mindez azt jelzi, hogy a magyar gyorséttermi piacon hosszú idő után először tűnt fel egy olyan hazai szereplő, amely méretben és terjeszkedési ambíciókban is képes lehet versenyre kelni a nemzetközi láncokkal.

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