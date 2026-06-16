Magyaroroszági vállalatvezető-nagyágyúk az MI-ről: van aki lelkes, többen viszont kétségeiket fejezték ki

A mesterséges intelligencia (MI) szélesebb körű bevezetése 2030-ig 15 milliárd euró (17,42 milliárd dollár) termelékenységnövekedést eredményezhet Magyarországon – jelentette be kedden a McKinsey.

A mesterséges intelligencia hozhat termelékenységnövekedést, de nem mindegy, hogy milyen módon / Fotó: Panya_photo / Shutterstock

A tanácsadó cég szerint az MI segíthet Magyarországnak abban, hogy csökkentse termelékenységi lemaradását európai szomszédjaival szemben, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy Magyarország további lemaradást szenvedhet el, az MI bevezetése elmarad.

Vegyes a mesterséges intelligencia megítélése

A McKinsey-jelentésről folytatott kerekasztal beszélgetésben a magyar vállalati vezetők a következőket mondták el a témában.