Magyaroroszági vállalatvezető-nagyágyúk az MI-ről: van aki lelkes, többen viszont kétségeiket fejezték ki
A mesterséges intelligencia (MI) szélesebb körű bevezetése 2030-ig 15 milliárd euró (17,42 milliárd dollár) termelékenységnövekedést eredményezhet Magyarországon – jelentette be kedden a McKinsey.
A tanácsadó cég szerint az MI segíthet Magyarországnak abban, hogy csökkentse termelékenységi lemaradását európai szomszédjaival szemben, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy Magyarország további lemaradást szenvedhet el, az MI bevezetése elmarad.
Vegyes a mesterséges intelligencia megítélése
A McKinsey-jelentésről folytatott kerekasztal beszélgetésben a magyar vállalati vezetők a következőket mondták el a témában.
- Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese: a mesterséges intelligencia csökkentheti a személyzeti költségeket, addig növelheti a működési költségeket és a beruházási kiadásokat – ami azt jelenti, hogy az összességében inkább a költségek átalakulását, mintsem csökkenését eredményezheti.
- Nagy Péter, a Magyar Telekom vezérigazgató-helyettese: a mesterséges intelligencia által működtetett ügynökök az ügyfélhívások 20 százalékát kezelik, és ez a szám várhatóan növekedni fog. A mesterséges intelligencia segítségével az új szolgáltatások piacra dobásának ideje 90 napról körülbelül 30 napra csökkent, miközben a vállalat hálózatfelügyeleti személyzetének felét bonyolultabb feladatokra tudta átcsoportosítani.
- Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója: több időre van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, mennyire indokolt a mesterséges intelligencia körüli felhajtás, és hogy valóban kiaknázhatók-e a termelékenységnövekedés lehetőségei. A gyógyszeripar az elmúlt évtizedekben több hasonló átalakuláson ment keresztül, például a genomika vagy a digitalizáció terén, amelyek még nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.
- Bacsó Gergely, az Allianz Hungary vezérigazgatója: a munkaerőköltség csak egy része a problémának – az AI a globális verseny kérdése is. Egy amerikai vállalat számára a költségmegtakarítás többszöröse lehet annak, amit amit egy magyar cég elérhet. A verseny kiélezett lesz, és ha Magyarország nem cselekszik, akkor kockáztatja, hogy alulmarad azokkal a külföldi szereplőkkel szemben, akik számára a mesterséges intelligencia bevezetése jövedelmezőbb.