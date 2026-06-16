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élelmiszer
Magosz
vidékfejlesztési
agrárium
mezőgazdaság
vízgazdálkodás

Tíz pontban foglalták össze, mi döntheti el, lesz-e még magyar élelmiszer a magyar családok asztalán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A fiatal gazdák és gazdasszonyok tízpontos javaslatcsomagban sürgetnek fordulatot a magyar agráriumban. A tét szerintük nemcsak a mezőgazdaság versenyképessége, hanem a családi gazdaságok, a magyar élelmiszer és a vidék jövője is. A Magosz szerint ezen múlik a magyar föld, a hazai élelmiszer-termelés és a vidéki közösségek fennmaradása.
Dénes Zoltán
2026.06.16, 15:19

A magyar mezőgazdaság jövője nem csupán agrárszakmai kérdés, hanem gazdasági, társadalmi és nemzetstratégiai ügy is – erre figyelmeztet a Magosz Ifjú gazda és Gazdasszony tagozatának friss javaslatcsomagja. A szervezet szerint nem csak a mezőgazdaság jövőjéről van szó, hiszen a magyar föld, a hazai élelmiszer-termelés és a vidéki közösségek fennmaradása azon múlik, sikerül-e választ adni az agráriumot egyszerre sújtó kihívásokra: az elöregedő gazdatársadalomra, a dráguló termelésre, az időjárási szélsőségekre, a nemzetközi piaci nyomásra és a túlzott bürokráciára.

mezőgazdaság, Magosz, tíz pont
Tíz pontos javaslatcsomagot mutatott be a Magosz a mezőgazdaság megmentésére Fotó: Magosz

A 10 pontos javaslatcsomag röviden:

  1. Meg kell erősíteni a családi gazdaságokat és meg kell védeni az eddig elért eredményeket és kedvezményeket.
  2. A víz és a talaj még inkább meghatározó stratégiai erőforrás lesz a jövőben.
  3. Családi gazdaságok, kis- és közepes birtokok nélkül nincs a magyar vidéknek jövője.
  4. A magyar termékek piacvédelme alapvető érdeke a hazai mezőgazdaságnak.
  5. Nem csak a termelők, hanem a fogyasztók számára is kiemelten fontos a rövid ellátási láncok (REL) erősítése.
  6. A gazdák olyan ésszerű, rugalmas szabályozást várnak, amely nem büntet, hanem támogat. 
  7. A jövedelmezőség és kiszámítható gazdálkodási feltételek biztosítása érdekében arányosabbá kell tenni a termelő,
    feldolgozó és a kereskedő közti jövedelem-megoszlást. Csökkenteni kell a foglalkoztatást érintő adminisztrációt és
    adóterheket.
  8. A tudatos döntések meghozatalához elsősorban a kisebb gazdaságok számára szakmai segítséget, hatékony
    tudásátadást is kell biztosítani, ebben szerepet játszhatnak az egyetemek, kutatóintézetek és az érdekképviseletek.
  9. Növelni kell az agrárium társadalmi elfogadottságát és javítani annak megítélését. Ezzel erősödhet a város és a
    vidék kapcsolata.
  10. A fogyasztók felé hangsúlyosan kommunikálni kell

Így mentenék meg a mezőgazdaság jövőjét

A tízpontos stratégia egyik legfontosabb üzenete, hogy a magyar mezőgazdaságnak csak akkor lehet hosszú távú jövője, ha a fiatalok számára is vonzó, kiszámítható és megbecsült életpályát kínál. A gazdaszervezet szerint sok gazdaságban továbbra is megoldatlan az utódlás kérdése, ami a következő évtizedekben komoly termelési kapacitásokat sodorhat veszélybe. 

Ezért a családi gazdaságok megerősítését és az eddig elért kedvezmények megvédését tartják az egyik legsürgetőbb feladatnak.

A javaslatcsomag másik központi eleme a víz és a talaj védelme. A fiatal gazdák és gazdasszonyok szerint az időjárás szélsőségessé és kiszámíthatatlanná vált, ezért az öntözésfejlesztés, a vízmegtartás és a talaj vízmegtartó képességének javítása stratégiai kérdéssé lépett elő. Úgy látják, a termelők részéről elengedhetetlen az okszerű vízhasználat, ugyanakkor ehhez biztosítani kell számukra a szükséges vízkészleteket is.

Kiemelt helyen szerepel a földkérdés is. A Magosz szerint családi gazdaságok, kis- és közepes birtokok nélkül nincs jövője a magyar vidéknek. A szervezet azt szorgalmazza, hogy fenn kell tartani az egyensúlyt a családi gazdaságok, a kisebb termelők és a nagygazdasági érdekeltségek földhasználata között, a földtörvénynek pedig ezt a célt kell szolgálnia. A dokumentum világosan fogalmaz: a föld tulajdonjogát magánszemélyeknél kell tartani.

A magyar termékek piacvédelme szintén alapvető követelésként jelenik meg. A Magosz arra figyelmeztet, hogy az Európai Unió által kötött szabadkereskedelmi megállapodások nyomán olcsóbb, sok esetben gyengébb minőségű termékek érkezhetnek az európai piacra. A fiatal gazdák szerint nem lehet azonosként kezelni azokat az élelmiszereket, amelyeket teljesen eltérő termelési feltételek mellett állítottak elő. 

Ezért egyértelmű jelöléseket követelnek az élelmiszer-alapanyag termelési helyének feltüntetésére.

A stratégia szerint a hazai élelmiszer-termelés nemzetstratégiai jelentőségű kérdés, ezért erősíteni kell a rövid ellátási láncokat. Ez nemcsak a gazdáknak, hanem a fogyasztóknak is érdeke: a helyi termelők nagyobb szerepet kaphatnának a közétkeztetésben, miközben csökkenteni kellene a kistermelői tevékenység túlszabályozását. A Magosz emellett a helyi feldolgozó kapacitások növelését is sürgeti, hogy a lokális termelés és a helyi feldolgozás jobban összeérjen.

A gazdák ésszerűbb és rugalmasabb szabályozást várnak. A dokumentum egyik legerősebb mondata szerint 

a törvény ne furkosbot legyen, hanem mankó.

A Magosz szerint egységes jogértelmezésre, kevesebb adminisztrációra és a gazdaságok méretéhez igazodó előírásokra van szükség. Külön problémaként emelik ki a vadkárt is, amely sok gazdálkodó számára jelent súlyos veszteséget, ezért ezen a területen hatékonyabb megoldásokat sürgetnek.

A jövedelmezőség kérdése szintén kulcspont. A fiatal gazdák szerint miközben a termelési költségek jelentősen megemelkedtek, a felvásárlási árak sokszor legfeljebb stagnálnak. 

Ezért arányosabbá kellene tenni a termelő, a feldolgozó és a kereskedő közötti jövedelem-megoszlást.

 Emellett csökkenteni kellene a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adminisztrációt és adóterheket is, mert ezek a terhek közvetlenül rontják a gazdaságok versenyképességét.

A Magosz szerint a kisebb gazdaságoknak több szakmai segítségre és hatékonyabb tudásátadásra van szükségük. Ebben szerepet kaphatnak az egyetemek, kutatóintézetek és érdekképviseletek is. A dokumentum értelmében nemcsak az információ átadása fontos, hanem a gazdálkodói együttműködések megerősítése is: ilyen lehet például a közös inputanyag-beszerzés, a gépek és erőforrások megosztása, valamint az értékesítési lehetőségek bővítése.

Sokat tehetnek a vásárlók is az egészséges magyar élelmiszerért

A stratégia külön fejezetben foglalkozik az agrárium társadalmi megítélésével is. A Magosz szerint a modern társadalom egyre kevésbé ismeri a mezőgazdaság működését, miközben erősödnek az agráriummal szembeni kritikák. A gazdák társadalmi megbecsültségének javítása erősítheti a város és a vidék kapcsolatát, ehhez azonban hatékonyabb kommunikációra van szükség, különösen a városban élő fiatalok és idősebbek megszólításában.

A fogyasztók edukálása szintén kiemelt cél. A javaslatcsomag szerint tudatosítani kell, hogy a magyar termékek rövidebb szállítási idővel és kisebb környezeti lábnyommal kerülnek a boltok polcaira, miközben egészséges választást jelenthetnek a magyar családok számára. A Magosz célzott kampányokat sürget annak érdekében, hogy a fogyasztók lehetőség szerint a helyi termelők terményeit részesítsék előnyben.

A dokumentum hosszabb távú jövőképet is felvázol. Eszerint 2056-ra a sikeres magyar mezőgazdaság alapja a fenntartható, jövedelmező, technológiailag fejlett és versenyképes termelés lehet, amelyben továbbra is meghatározó szerepük van a kis- és közepes gazdaságoknak. A szervezet szerint a víz és a talaj a jövőben még inkább stratégiai erőforrássá válik, a digitalizáció, az autonóm gépek, a mesterséges intelligencia és a precíziós gazdálkodás pedig egyre nagyobb szerepet kap.

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