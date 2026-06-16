Tíz pontban foglalták össze, mi döntheti el, lesz-e még magyar élelmiszer a magyar családok asztalán

A magyar mezőgazdaság jövője nem csupán agrárszakmai kérdés, hanem gazdasági, társadalmi és nemzetstratégiai ügy is – erre figyelmeztet a Magosz Ifjú gazda és Gazdasszony tagozatának friss javaslatcsomagja. A szervezet szerint nem csak a mezőgazdaság jövőjéről van szó, hiszen a magyar föld, a hazai élelmiszer-termelés és a vidéki közösségek fennmaradása azon múlik, sikerül-e választ adni az agráriumot egyszerre sújtó kihívásokra: az elöregedő gazdatársadalomra, a dráguló termelésre, az időjárási szélsőségekre, a nemzetközi piaci nyomásra és a túlzott bürokráciára.

Tíz pontos javaslatcsomagot mutatott be a Magosz a mezőgazdaság megmentésére Fotó: Magosz

A 10 pontos javaslatcsomag röviden:

Meg kell erősíteni a családi gazdaságokat és meg kell védeni az eddig elért eredményeket és kedvezményeket. A víz és a talaj még inkább meghatározó stratégiai erőforrás lesz a jövőben. Családi gazdaságok, kis- és közepes birtokok nélkül nincs a magyar vidéknek jövője. A magyar termékek piacvédelme alapvető érdeke a hazai mezőgazdaságnak. Nem csak a termelők, hanem a fogyasztók számára is kiemelten fontos a rövid ellátási láncok (REL) erősítése. A gazdák olyan ésszerű, rugalmas szabályozást várnak, amely nem büntet, hanem támogat. A jövedelmezőség és kiszámítható gazdálkodási feltételek biztosítása érdekében arányosabbá kell tenni a termelő,

feldolgozó és a kereskedő közti jövedelem-megoszlást. Csökkenteni kell a foglalkoztatást érintő adminisztrációt és

adóterheket. A tudatos döntések meghozatalához elsősorban a kisebb gazdaságok számára szakmai segítséget, hatékony

tudásátadást is kell biztosítani, ebben szerepet játszhatnak az egyetemek, kutatóintézetek és az érdekképviseletek. Növelni kell az agrárium társadalmi elfogadottságát és javítani annak megítélését. Ezzel erősödhet a város és a

vidék kapcsolata. A fogyasztók felé hangsúlyosan kommunikálni kell

Így mentenék meg a mezőgazdaság jövőjét

A tízpontos stratégia egyik legfontosabb üzenete, hogy a magyar mezőgazdaságnak csak akkor lehet hosszú távú jövője, ha a fiatalok számára is vonzó, kiszámítható és megbecsült életpályát kínál. A gazdaszervezet szerint sok gazdaságban továbbra is megoldatlan az utódlás kérdése, ami a következő évtizedekben komoly termelési kapacitásokat sodorhat veszélybe.

Ezért a családi gazdaságok megerősítését és az eddig elért kedvezmények megvédését tartják az egyik legsürgetőbb feladatnak.

A javaslatcsomag másik központi eleme a víz és a talaj védelme. A fiatal gazdák és gazdasszonyok szerint az időjárás szélsőségessé és kiszámíthatatlanná vált, ezért az öntözésfejlesztés, a vízmegtartás és a talaj vízmegtartó képességének javítása stratégiai kérdéssé lépett elő. Úgy látják, a termelők részéről elengedhetetlen az okszerű vízhasználat, ugyanakkor ehhez biztosítani kell számukra a szükséges vízkészleteket is.