Kedvezően alakulnak a gazdasági mutatók, de az MNB-t nem tévesztik meg – fontos részletet árult el az euróbevezetésről a jegybank alelnöke

A magyarországi infláció és a kockázati prémiumok csökkenése valószínűleg mérsékelte azt a kamatszintet, amely az árstabilitás fenntartásához szükséges, ugyanakkor a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) óvatosan kell eljárnia a hosszú lejáratú hozamok és az energiaárak volatilitása miatt – nyilatkozta a Reutersnek a monetáris politika egyik vezető döntéshozója.

Az MNB felül fogja vizsgálni az inflációs célt / Fotó: Ladóczki Balázs

A jegybank múlt hónapban először tárgyalt kamatcsökkentés lehetőségéről azóta, hogy februárban 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot, amely korábban az Európai Unió legmagasabbja volt. A lépést az tette lehetővé, hogy az infláció az év elején a 3 százalékos cél alá csökkent.

Az iráni háború és a globális piacokon tapasztalható volatilitás azonban óvatosságra inti a döntéshozókat, annak ellenére, hogy az április 12-i választásokat követően a nagyot erősödő forint potenciálisan dezinflációs hatást gyakorolhat a gazdaságra.

A fogyasztói árak 2026 első négy hónapjában 1,8 százalékkal emelkedtek, szemben a MNB márciusi előrejelzésével, amely az egész évre átlagosan 3,8 százalékos inflációval számolt. A Reuters által megkérdezett közgazdászok májusra 2,3 százalékos inflációt prognosztizálnak, ami szintén a cél alatt van.