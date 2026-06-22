Sorsdöntő pillanathoz ért a mohácsi Duna-híd építése: most már nem lehet visszacsinálni, betolják az ezertonnás szörnyet a folyó fölé – fotók
Látványos szakaszába érkezett a mohácsi Duna-híd építése: a következő napokban megkezdik az első hatalmas hídív betolását a Duna fölé. A több ezer tonnás acélszerkezet mozgatása különleges mérnöki művelet, amely már a város számos pontjáról is jól látható lesz – írta a Mohácsi Hírek.
A Mohácsi Hírek információk szerint a következő napokban megkezdődik az első hídív betolása a mederpillér irányába. A művelet nemcsak a beruházás szempontjából számít mérföldkőnek, hanem a helyiek számára is, hiszen most válik először igazán láthatóvá a készülő átkelő végleges formája.
Óriási lendülettel halad a mohácsi Duna-híd építése
Az elsőként a helyére kerülő acélszerkezet a teljes híd hozzávetőleg egyharmadát teszi ki. Ha a munkálatok a tervek szerint haladnak, néhány napon belül már a Duna fölött magasodik majd a hatalmas ív, amely jelentősen megváltoztatja a folyópart látképét. A szerkezet a város több pontjáról, valamint a Duna-part számos szakaszáról is jól látható lesz.
Sokan azt gondolhatnák, hogy egy ekkora elemet óriásdarukkal emelnek a helyére, a valóság azonban ennél jóval összetettebb. A modern hídépítésben gyakran alkalmazzák az úgynevezett betolásos technológiát. Ennek lényege, hogy a több ezer tonnás acélszerkezetet speciális hidraulikus berendezések segítségével fokozatosan, rendkívül lassan mozgatják előre.
A folyamat során a már elkészült hídrész ideiglenes alátámasztásokon halad, miközben a mérnökök folyamatosan ellenőrzik a szerkezet mozgását, stabilitását és terhelését. A művelet elképesztő pontosságot követel meg.
Egy ilyen méretű acélszerkezet esetében már néhány milliméteres eltérés is komoly műszaki kihívást jelenthet, ezért minden mozzanatot részletes számítások és állandó mérések kísérnek.
A mostani szakasz azért is különösen fontos, mert eddig a beruházás jelentős része a háttérben zajlott. A szerelőtereken folyt az acélelemek összeállítása, a víz alatt pedig a pillérek és alapozások készültek. Ezek a munkák ugyan nélkülözhetetlenek voltak, de a nagyközönség számára kevésbé voltak látványosak.
Most azonban megkezdődik az a folyamat, amely során a híd szó szerint birtokba veszi a Duna fölötti teret. Ahogy az első ív fokozatosan előrehalad, egyre jobban kirajzolódik majd az átkelő végleges alakja. A következő napok ezért nemcsak a kivitelezők számára lesznek izgalmasak, hanem a mohácsiak számára is, akik saját szemükkel követhetik nyomon, miként emelkedik a folyó fölé a térség egyik legjelentősebb infrastrukturális beruházása.
A betolási művelet sikeres végrehajtása újabb fontos lépést jelent a híd elkészülése felé, és egyben azt is jelzi, hogy a projekt elérkezett ahhoz a szakaszhoz, amikor a tervek és a műszaki rajzok helyett már egyre inkább a valóságban is láthatóvá válik a jövő Mohácsi Duna-hídja.
A beruházás körül ugyanakkor továbbra is élénk szakmai és politikai vita zajlik.
A mohácsi Duna-híd ügyében korábban Hargitai János országgyűlési képviselő a közlekedési és beruházási miniszterhez fordult, hangsúlyozva, hogy a projekt a Dél-Dunántúl fejlődésének egyik kulcsfontosságú előfeltétele.
A politikus szerint a hidat nem önmagában kell vizsgálni, hanem egy nagyobb közlekedési folyosó részeként. Érvelése szerint a Fekete-tenger térségétől Nagylakon át Szegedig húzódó, jórészt már megvalósult autópálya-hálózat logikus folytatása lenne a térség további fejlesztése, amely új gazdasági lehetőségeket nyithatna meg a Dél-Dunántúl számára.
Válaszában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter elismerte a vidékfejlesztés fontosságát, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a vidék fejlesztése nem merülhet ki újabb és újabb utak aszfaltozásában. Szerinte korábban több olyan beruházás is indult, amely szakmailag nem volt kellően megalapozott, miközben százmilliárdos közpénzeket emésztett fel.
A miniszter leszögezte, hogy a mohácsi hidat meg kell építeni, ugyanakkor a projekt műszaki tartalmát a lehető legnagyobb mértékben racionalizálni kell.
Hozzátette, hogy felül kell vizsgálni az indokolatlan kifizetéseket, és ahol szükséges, az összegeket vissza kell követelni.
A vita a kapcsolódó úthálózat kérdésében is folytatódik. Hargitai János azt kifogásolta, hogy a hídhoz vezető útvonalak egy részén miért nem épül kétszer kétsávos kapcsolat Szeged irányába. Vitézy Dávid erre reagálva azt hangsúlyozta, hogy jelenleg körforgalmakkal tagolt, városi-regionális út vezet a hídhoz, és szerinte szakmailag nem indokolt a szakasz túlméretezése. A miniszter szerint a fejlesztés méretéről szóló vitában gyakran túlzó elvárások jelennek meg, miközben a tényleges forgalmi igényeket kellene figyelembe venni.
Micsoda ötlet: átépítenék a mohácsi Duna-hidat vasúti híddá, vonatok használhatják autók és kamionok helyett? Vitézy Dávid azonnal válaszolt a parlamentben
Nem ez az első meghökkentő felvetés. A mohácsi Duna-híd sorsa jelenleg az egyik legégetőbb kormányzati kérdés, ennek megfelelően pedig újabb és újabb javaslatok látnak napvilágot, mit lehetne vele kezdeni. Ezúttal az Országgyűlésben hangzott el egy merész kérdés.