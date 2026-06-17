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beruházás
Mohácsi Duna-híd
Tisza-kormány
építkezés
pillér
búvárok

Nem tudták megakadályozni, kint van a vízből a mohácsi Duna-híd: most már a partról is látszik, min dolgoztak a búvárok – fotógaléria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ez mérföldkő, de a gigaépítkezés jövője teljesen bizonytalan. A mohácsi Duna-híd beruházását a Tisza-kormány se akarja teljes egészében félbehagyni, de a műszaki tartalmát jelentősen visszavághatják. Közben azonban a kivitelezés halad és most már olyan szintre ért el a mélyépítés is, amit a partról is látni.
Hecker Flórián
2026.06.17, 06:50
Frissítve: 2026.06.17, 07:04

Nagyon látványos szakaszába ért a mohácsi Duna-híd építése. Magyarország jelenlegi legnagyobb, egyben leghányattatobb sorsú beruházása a kormányzati ellenőrzés mellett is mérföldkőhöz ért.

mohácsi Duna-híd
Mohácsi Duna-híd: nem tudták megakadályozni, kint van a vízből / Fotó: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. / Facebook

A HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. számolt be arról a közösségi oldalán, hogy a napokban elértek egy fontos határvonalat. A Clark Ádám úszódaru sikeresen a helyére emelte a C és D jelű kéregelemeket.

Ezzel a pillér áttörte a vízfelszínt, megjelent az új mederpillér kontúrja.

Kint vagyunk a vízből – kommentálták a fejleményt. Arra is felhívták a figyelmet, hogy aki mostanában a mohácsi Duna-parton jár, végre szabad szemmel is láthatja, min dolgoztak az elmúlt hetekben. 

A látványos daruzás után a víz alatti betonozás következett.

Mohácsi Duna-híd: nem tudták megakadályozni, kint van a vízből

A HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. emlékeztetett rá, hogy eddig a munka nagy része a felszín alatt, a mederfenéken zajlott. A munkálatok folyamatos kiszolgálására

  • TS 80-as bárkákból építettek egy precízen összehangolt bárkahidat,
  • a kiszolgáló uszályokat pedig stabilan behorgonyoztuk folyásirányban.

Ez a vízi bázis garantálta, hogy az anyagellátás folyamatos legyen. A tervezett betonszint elérése és a beépítési minőség biztosítása érdekében kulcsszerep hárult a Búvár Kft. búváraira, akik a víz alatti munkavégzés során felügyelték a beton egyenletes és üregmentes terülését – zárta bejegyzését a cég, amelyhez fotógalériát is csatolt.

 

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a mohácsi Duna-híd azóta vált igazán forró témává, hogy csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a kétszer egy forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

A határozat megállapítja, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kétszer két sávos kialakítása közlekedéspolitikailag nem volt alátámasztva, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter a pénzügyminiszter bevonásával

  • felülvizsgálja a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket,
  • a szerződésmódosítások jogszerűségét
  • és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.

Ezzel összefüggésben Vitézy Dávid javaslatot tesz a korábbi kormánydöntésekhez és a hatályos vállalkozási szerződésben foglaltakhoz képest a műszaki tartalomnak a racionális csökkentésére, ami tekintettel van a beruházás előrehaladására is pénzügyi és műszaki szempontból.

A tárcavezető ebben a körben megvizsgálja a hídon, illetve híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a kétszer egy forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

Ennek augusztus 31-i határidővel kell megtörténnie, majd a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a műszaki tartalom lehetséges csökkentését a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.

De Vitézy Dávid feladata lesz továbbá az is, hogy a felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom miatt a hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről intézkedjen a felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig.

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