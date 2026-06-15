Micsoda ötlet: átépítenék a mohácsi Duna-hidat vasúti híddá, vonatok használhatják autók és kamionok helyett? Vitézy Dávid azonnal válaszolt a parlamentben
Meglepő felvetés hangzott el az országgyűlésben hétfőn a mohácsi Duna-hídról az azonnali kérdések során.
A túlárazott gigaberuházások megfékezése érdekében tett kormányzati intézkedésekről kérdezte Rózsahegyi Áron (Tisza) a közlekedési és beruházási minisztert, Vitézy Dávidot. Ekkor hangzott el egy merész ötlet, mi legyen a mostanában sokat kritizált építmény sorsa.
A mohácsi Duna-híd azóta vált igazán forró témává, hogy csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a kétszer egy forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.
A határozat megállapítja, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kétszer két sávos kialakítása közlekedéspolitikailag nem volt alátámasztva, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter a pénzügyminiszter bevonásával
- felülvizsgálja a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket,
- a szerződésmódosítások jogszerűségét
- és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.
Ezzel összefüggésben Vitézy Dávid javaslatot tesz a korábbi kormánydöntésekhez és a hatályos vállalkozási szerződésben foglaltakhoz képest a műszaki tartalomnak a racionális csökkentésére, ami tekintettel van a beruházás előrehaladására is pénzügyi és műszaki szempontból.
A tárcavezető ebben a körben megvizsgálja a hídon, illetve híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a kétszer egy forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.
Ennek augusztus 31-i határidővel kell megtörténnie, majd a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a műszaki tartalom lehetséges csökkentését a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.
De Vitézy Dávid feladata lesz továbbá az is, hogy a felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom miatt a hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről intézkedjen a felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig.
Mohácsi Duna-híd: micsoda ötlet, átépítenék vasúti híddá, vonatok használhatják?
Már a 2x2 sáv helyetti 2x1 sávra való visszaépítés is kétségesnek tűnt, azonban a vasúti híddá való átalakítás ennél is meghökkentőbb javaslat. A tiszás országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy a felelős és átlátható állami gazdálkodás a Tisza-kormány egyik alapelve, a magyar emberek pedig joggal várhatják el, hogy kövessék szigorúan nyomon minden beruházás finanszírozását és vessenek gátat a közpénzből megvalósuló projektek "ipari szintű megcsapolásának".
A képviselő ennek kapcsán tudakozódott a mohácsi Duna-híd beruházás eddig feltárt túlárazásáról és arról, hogyan biztosítható, hogy ne válhasson "érdekcsoportok túlárazott magánakciójává" egyetlen projekt sem. Végül felvetette,
lehet-e vasúti híddá is alakítani az építményt?
Vitézy Dávid, a tárca vezetője válaszában fontosnak nevezve a kérdést és azt hangsúlyozta, hogy szeretnék, hogy "a híd befejezhető legyen, ne maradjanak torzók." De azt is hozzátette, hogy "bármi áron bármit nem lehet hagyni."
A miniszter kérdésesnek nevezte, hogyan emelhették 98 százalékra az addig 20 százalékos előleget a beruházás esetében, úgy, hogy közben biztosítékot se kérnek, ráadásul 97 milliárd forintot már át is utaltak a projektre.
Szerinte ezért döntött a kormány a teljes műszaki tartalom felülvizsgálata és a lehetséges racionalizálások áttekintése mellett. "A vasút kapcsán sajnos nem vagyok bizakodó, a már legyártott pályalemez erre nem alkalmas" – reagált.
A miniszter szerint tehát nem feltétlenül kivitelezhető ötlet a mohácsi Duna-híd vasúti híddá való átalakítása, ugyanakkor kategórikusan nem zárta ki az eshetőséget.