Nem lesz könnyű dolga a Tisza-kormánynak, és személyesen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek sem, ha futó beruházásokat akar felülvizsgálni. Hargitai János, korábbi fideszes országgyűlési képviselőe a Facebook-ra feltöltött videója alapján a mohácsi Duna-híd építése már olyan stádiumban van, ami szinte lehetetlenné teszi a viszabontását.

Ezt szedje szét Vitézy Dávid: Hargitai János bemutatta, hogy miért lehetetlen visszabontani a mohácsi Duna-hidat, üzent is a miniszternek – "Őrület"

Ezt szedje szét Vitézy Dávid: Hargitai János bemutatta, hogy miért lehetetlen visszabontani a mohácsi Duna-hidat, üzent is a miniszternek – "Őrület"

Az ügy előzménye, hogy múlt héten teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a kormány a mohácsi új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházásával kapcsolatban.

Vitézy Dávid régóta bírálja a 451 milliárd forintba kerülő beruházást, ami szerinte felesleges és pazarlás volt. A tárcavezető ezért jelenleg is vizsgálja a híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a kétszer egy forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

Ugyanakkor a híd építése már előrehaladott állapotban van, nemrég sikeresen a helyére emelték a leendő mederpillér második kéregelemét is, és még csak most kezdődnek az építkezés látványos részei. Ezt mutatja be legújabb videójában Hargitai János is.

"Itt mutatom a hídtest keresztmetszetét és a híd alját, ezt a hatalmas monstrumot, amit itt már összeszereltek. Nem sokára meg fogják mozdítani és elindul a meder irányába a szerkezet tolása. "

Egyesek szerint ezt kellene visszabontani kétszer egy sávra, őrület

– fogalmazott a politikus, aki korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány a mohácsi Duna-híd 35 százalékos készültségi szintje miatt már nem tud teljesen visszalépni, ezért „előjönnek újra a budapesti hidak forgalmával történő értelmetlen összevetésekkel”.

A szakma nem ért egyet Vitézyvel

„A magyar útépítés drágasága mögött valós problémák állnak. A verseny korlátozottsága, a „tőkésítés” után elmaradt konszolidáció miatt kevés a valóban alkalmas kivitelező, az erre a hiányra ráépülő technológiai lemaradás, a termelékenységi deficit, valamint az építőipari és közbeszerzési rendszer torzulásai. Ezek mind drágító tényezők, és összetett oksági láncon keresztül okoznak kárt a nemzetgazdaságnak” – kezdte Stiebel Lőrinc digitálistartalom-készítő a Mohácsi Duna-hídról szóló elemzését, amely megjelent a Kultúrmérnökök klubja facebookos csoportban is.