Ezt szedje szét Vitézy Dávid: Hargitai János bemutatta, hogy miért lehetetlen visszabontani a mohácsi Duna-hidat, üzent is a miniszternek – "Őrület"
Nem lesz könnyű dolga a Tisza-kormánynak, és személyesen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek sem, ha futó beruházásokat akar felülvizsgálni. Hargitai János, korábbi fideszes országgyűlési képviselőe a Facebook-ra feltöltött videója alapján a mohácsi Duna-híd építése már olyan stádiumban van, ami szinte lehetetlenné teszi a viszabontását.
Ezt szedje szét Vitézy Dávid: Hargitai János bemutatta, hogy miért lehetetlen visszabontani a mohácsi Duna-hidat, üzent is a miniszternek – "Őrület"
Az ügy előzménye, hogy múlt héten teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a kormány a mohácsi új Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat beruházásával kapcsolatban.
Vitézy Dávid régóta bírálja a 451 milliárd forintba kerülő beruházást, ami szerinte felesleges és pazarlás volt. A tárcavezető ezért jelenleg is vizsgálja a híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a kétszer egy forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.
Ugyanakkor a híd építése már előrehaladott állapotban van, nemrég sikeresen a helyére emelték a leendő mederpillér második kéregelemét is, és még csak most kezdődnek az építkezés látványos részei. Ezt mutatja be legújabb videójában Hargitai János is.
"Itt mutatom a hídtest keresztmetszetét és a híd alját, ezt a hatalmas monstrumot, amit itt már összeszereltek. Nem sokára meg fogják mozdítani és elindul a meder irányába a szerkezet tolása. "
Egyesek szerint ezt kellene visszabontani kétszer egy sávra, őrület
– fogalmazott a politikus, aki korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány a mohácsi Duna-híd 35 százalékos készültségi szintje miatt már nem tud teljesen visszalépni, ezért „előjönnek újra a budapesti hidak forgalmával történő értelmetlen összevetésekkel”.
A szakma nem ért egyet Vitézyvel
„A magyar útépítés drágasága mögött valós problémák állnak. A verseny korlátozottsága, a „tőkésítés” után elmaradt konszolidáció miatt kevés a valóban alkalmas kivitelező, az erre a hiányra ráépülő technológiai lemaradás, a termelékenységi deficit, valamint az építőipari és közbeszerzési rendszer torzulásai. Ezek mind drágító tényezők, és összetett oksági láncon keresztül okoznak kárt a nemzetgazdaságnak” – kezdte Stiebel Lőrinc digitálistartalom-készítő a Mohácsi Duna-hídról szóló elemzését, amely megjelent a Kultúrmérnökök klubja facebookos csoportban is.
Stiebel szerint hiba minden kérdést egyetlen mondattal elintézni azzal, hogy „lopnak”, a gyenge verseny, az alacsonyabb termelékenység, a technológiai lemaradás és a kevés szereplős piac önmagában is képes tartósan magas árakat előállítani.
Rámutatott, hogy a mohácsi híd esetében különösen fontos szempont, hogy egy ilyen infrastruktúra hosszú távra, akár száz évre épül. Ezért önmagában az a kérdés, hogy húsz év múlva pontosan mekkora lesz rajta a forgalom, nem feltétlenül elégséges mérce.
A teljes kétszer két sávos kiépítés helyett az első ütemben egy szerényebb, kétsávos megoldás rövid távon akár jelentős, százmilliárdos nagyságrendű megtakarítást is jelenthetett volna. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy egy híd későbbi bővítése bonyolult: új tervezés, engedélyezés, kivitelezés, forgalomkorlátozás, műtárgyak, hídfők, csomópontok és szerkezeti beavatkozások jelenhetnek meg.
Leállhat a beruházás
Bár Vitézy szerint nem akarnak torzókat hagyni az országban, erre mégis esély van. A felülvizsgálat idejére ugyanis a kormány azonnali hatállyal felfüggesztette azokat a kivitelezési munkákat, amelyek a későbbiekben esetlegesen csökkentendő műszaki tartalomhoz kapcsolódnak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a projekt egyes elemeinél átmenetileg leállhatnak vagy lassulhatnak a munkálatok addig, amíg meg nem születik a végleges döntés.
A határozatból az is kiderül, hogy a kormány nem egyszerű költségellenőrzést szeretne végrehajtani. A miniszternek előterjesztést kell készítenie a kabinet számára a vállalkozási szerződés módosításáról, a pontos műszaki tartalomról és a felülvizsgálat során feltárt megtakarítási lehetőségekről is. Emellett az eddigi kormányzati döntések áttekintése is a vizsgálat részét képezi.
A mohácsi Duna-híd régóta kiemelt jelentőségű fejlesztésnek számít, mivel a térség közlekedési kapcsolatait alapvetően alakíthatná át. A beruházás célja, hogy új átkelési lehetőséget teremtsen a Duna déli szakaszán, javítva a térség gazdasági elérhetőségét és tehermentesítve a meglévő közúti kapcsolatokat.
A következő hónapokban eldőlhet, hogy a kormány milyen mértékben nyúl hozzá a beruházás terveihez. Az augusztus végi határidőre elkészülő felülvizsgálat után újabb kormánydöntések várhatók, amelyek meghatározhatják, hogy az ország egyik legnagyobb infrastruktúra-fejlesztése milyen műszaki tartalommal és milyen költségszinten folytatódhat.