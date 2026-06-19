Nyomozást rendelt el költségvetési csalás gyanúja miatt a Budapesti Gazdasági Ügyészség a MOL – Új Európa Alapítvány egyes kifizetéseivel kapcsolatban. A 444 információi szerint az ügyészség hatályon kívül helyezte a NAV korábbi elutasító határozatát, és a rendelkezésre álló iratok, valamint a feljelentő panaszának vizsgálata után arra jutott, hogy nem zárható ki egyértelműen a bűncselekmény gyanúja, ezért nyomozásra van szükség.

Nyomozást rendelt el az ügyészség a MOL alapítványának milliárdos támogatásai miatt / Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Az ügy egy február végi feljelentéssel indult. A beadvány szerint a 2021-ben létrehozott alapítvány több milliárd forintnyi támogatást nyújtott hazai és külföldi sportszervezeteknek, illetve különböző rendezvényeknek mecenatúra jogcímen. A feljelentő azonban azt állította, hogy ezek egy része valójában nem ellenszolgáltatás nélküli támogatás volt, hanem reklámszolgáltatás vagy szponzoráció.

Itt csúszhattak el a MOL alapítványának egyes kifizetései

A cikk szerint a támogatásokért cserébe a kedvezményezetteknek előre meghatározott kommunikációs feladatokat kellett vállalniuk: az alapítvány

nevének

és logójának

megjelenítését, illetve többcsatornás reklámtevékenységet. Ez azért lényeges, mert míg a mecenatúra áfamentes lehet, a reklámszolgáltatás után általános forgalmi adót kell fizetni. A feljelentő szerint az államot emiatt akár több százmillió forintos kár is érhette.

A NAV első körben nem indított nyomozást, a feljelentést elutasította. A feljelentő azonban panaszt tett, amelynek az ügyészség helyt adott.

A Budapesti Gazdasági Ügyészség határozata szerint a tényállás tisztázása és a megalapozott döntés érdekében további nyomozási cselekmények szükségesek.

A lap birtokába jutott információk szerint az alapítvány 2024 végéig csak egyedi kérelmek alapján mintegy 300 támogatási döntést hozott. Ezek összértéke megközelítette a 7,5 milliárd forintot, emellett csaknem 30 millió euró támogatásról is döntöttek, ami a jelenlegi árfolyamon több mint 10 milliárd forintnak felel meg.