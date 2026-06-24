Még kér az állam a Mol és az orosz olaj hasznából – újabb pofon a kis benzinkutaknak

Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját azzal, hogy sávossá alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót; a különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is. A Molra kirótt újabb extraadótól a kormány idén mintegy 6,25 milliárd forint bevételt remél.

A kieső profit miatt a Mol kénytelen lehet elhalasztani vagy átütemezni a tervezett finomítói korszerűsítéseket. / Fotó: Sipeki Péter

Nagyobb részt követel az állam a Mol nyereségéből

A parlament honlapján olvasható törvényjavaslat szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok következtében kialakult piaci bizonytalanság indokolttá teszi a kőolajtermék-előállítót terhelő különadó felülvizsgálatát.

A javaslat kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027. adóévre is.

A 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre az adókulcs 50 százalék.

Az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözethez továbbra is a 95 százalékos adómérték tartozik.

A törvényjavaslat szerinti változást első alkalommal a 2026. augusztusi havi kötelezettségre kell alkalmazni.

Korábbi közlés szerint az előzetes hatásvizsgálat alapján az intézkedés idén 6,25 milliárd forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javítja a költségvetési egyenleget.

Az adó várhatóan a nagykereskedelmi profitot, azaz a finomítói marzsot csökkenti, így a kiskereskedelmi árakra gyakorolt közvetlen nyomás mérsékelt marad. A kieső profit miatt azonban a Mol kénytelen lehet elhalasztani vagy átütemezni a tervezett finomítói korszerűsítéseket és a zöldenergiás átállást segítő beruházásait is.

A kis kutak ihatják meg a különadó emelésének levét

Ráadásul, ha a Mol profitabilitása romlik, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében szigoríthatja a független benzinkutaknak nyújtott nagykereskedelmi kedvezményeket, ami közvetve elszórt áremelkedéshez vagy kútbezárásokhoz vezethet a kisebb szereplőknél.