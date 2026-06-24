Még kér az állam a Mol és az orosz olaj hasznából – újabb pofon a kis benzinkutaknak
Benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját azzal, hogy sávossá alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót; a különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is. A Molra kirótt újabb extraadótól a kormány idén mintegy 6,25 milliárd forint bevételt remél.
Nagyobb részt követel az állam a Mol nyereségéből
A parlament honlapján olvasható törvényjavaslat szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok következtében kialakult piaci bizonytalanság indokolttá teszi a kőolajtermék-előállítót terhelő különadó felülvizsgálatát.
A javaslat kiterjeszti a kőolajtermék-előállító különadóját a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027. adóévre is.
- A 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre az adókulcs 50 százalék.
- Az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözethez továbbra is a 95 százalékos adómérték tartozik.
A törvényjavaslat szerinti változást első alkalommal a 2026. augusztusi havi kötelezettségre kell alkalmazni.
Korábbi közlés szerint az előzetes hatásvizsgálat alapján az intézkedés idén 6,25 milliárd forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javítja a költségvetési egyenleget.
Az adó várhatóan a nagykereskedelmi profitot, azaz a finomítói marzsot csökkenti, így a kiskereskedelmi árakra gyakorolt közvetlen nyomás mérsékelt marad. A kieső profit miatt azonban a Mol kénytelen lehet elhalasztani vagy átütemezni a tervezett finomítói korszerűsítéseket és a zöldenergiás átállást segítő beruházásait is.
A kis kutak ihatják meg a különadó emelésének levét
Ráadásul, ha a Mol profitabilitása romlik, az ellátásbiztonság fenntartása érdekében szigoríthatja a független benzinkutaknak nyújtott nagykereskedelmi kedvezményeket, ami közvetve elszórt áremelkedéshez vagy kútbezárásokhoz vezethet a kisebb szereplőknél.
Ez nekik egy újabb pofon lehet, mert mint ahogy azt lapunmk is megírta: tiltakozó bezárást hirdetett péntekre sok magyarországi kisbenzinkút. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfői közleménye szerint a Fidesz-kormány által bevezetett, és a Tisza-kormány kormány által meghosszabbított hatósági ár (korábbi nevén védett ár) a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott.
Ugynakkor a kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a Tisza-kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani.
Ezt fejelheti meg augusztustól a különadó megemelése, így áttételesen megemelheti a beszerzési árat, de a fogyasztói árat a piaci verseny és az állami beavatkozás korlátozza, ennél fogva a kis kutak literenkénti tiszta haszna fenntarthatatlanul alacsony szintre, akár 1-3 forintra is csökkenhet, ami már nyilvánvalóan nem fedezi a működési költségeket.