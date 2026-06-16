Rendkívüli bejelentés érkezett, most dől el, mit gondol Putyin Magyarországról: a Molé lehet az évszázad olajüzlete – már csak az oroszokon múlik minden

A szerb kormány és a magyar Mol részvényesi szerződést írt alá a NIS irányításáról – a rendkívüli hír néhány perccel ezelőtt jelent meg a szerb sajtóban. Rá nem sokkal a magyar olajtársaság hivatalosan is bejelentette a fejleményt.

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A Mol-csoport kedden délután egészen pontosan arról adott ki közleményt, hogy részvényesi megállapodást (shareholders agreement) írt alá a szerb kormánnyal a Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalat jövőbeli irányításáról. A cég kiemelte,

amennyiben sikeresen többségi tulajdonossá válik,

biztosítani fogja a NIS fejlesztését, a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését. Fontos, hogy a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. Ráadásul a lényeg még hátra van: a Mol-csoport folytatja a tárgyalásokat a Gazprom Nefttel a NIS-ban fennálló 56,15 százaléknyi részesedés megvásárlásáról.

A most alárt megállapodás viszont mérföldkő, hiszen lehetőséget biztosít a magyarok számára, hogy többségi részvényesként feleljenek a NIS szakmai irányításáért. A tranzakció sikeres lezárása esetén a Mol biztosítja

a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését,

valamint tovább erősíti a vállalatcsoporthoz tartozó energetikai létesítmények hálózati és logisztikai kapcsolatait is.

Mol-NIS felvásárlás: megszólalt Hernádi Zsolt

A szerb kormánnyal folytatott konstruktív tárgyalásaink eredményeként megállapodtunk a vállalat majdani irányításáról: a tranzakció sikeres lezárása esetén a Mol többségi részvényesként hatékonyan, szakmai alapon tudja irányítani a NIS-t – fogalmazott a fejlemény kapcsán a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

Hernádi Zsolt szerint egyértelmű felelősségi körökkel és döntéshozatali eljárással indíthatják a közös munkát, amellyel hosszú, bizonytalan időszaknak vethetnek véget. "Bizalommal tekintek a szerb kormánnyal való együttműködés elé. Mindent megteszünk majd, hogy a NIS-t még erősebbé és még jövedelmezőbbé tegyük és Szerbia érezze, jó partnerei vagyunk.

De fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a megállapodással az adásvételi folyamatnak még nincs vége. Meg kell még állapodni az eladóval (ezek az oroszok – a szerk.) és meg kell szerezni az Amerikai Egyesült Államok jóváhagyását is.

Bizakodó vagyok, mert ezzel erősíteni tudjuk az egész régió ellátásbiztonságát és a közép-kelet-európai országok energetikai vállalatainak magasabb szintű együttműködését valósíthatjuk meg."