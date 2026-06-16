Deviza
EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,75 -0,54% GBP/HUF403,88 -0,44% CHF/HUF379,36 -0,3% PLN/HUF82,37 -0,11% RON/HUF66,79 -0,25% CZK/HUF14,46 -0,41% EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,75 -0,54% GBP/HUF403,88 -0,44% CHF/HUF379,36 -0,3% PLN/HUF82,37 -0,11% RON/HUF66,79 -0,25% CZK/HUF14,46 -0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41% BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NIS
olajfinomító
Szerbia
Oroszország
Magyarország
Mol

Rendkívüli bejelentés érkezett, most dől el, mit gondol Putyin Magyarországról: a Molé lehet az évszázad olajüzlete – már csak az oroszokon múlik minden

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A következő órák kritikusak lesznek. A Mol hivatalosan is bejelentette a mérföldkőnek számító fejleményt a NIS felvásárlásáról. Ez azonban még nem a vége az évszázad olajüzletének, most ugyanis az oroszokon múlik minden.
Hecker Flórián
2026.06.16, 16:08
Frissítve: 2026.06.16, 16:58

A szerb kormány és a magyar Mol részvényesi szerződést írt alá a NIS irányításáról – a rendkívüli hír néhány perccel ezelőtt jelent meg a szerb sajtóban. Rá nem sokkal a magyar olajtársaság hivatalosan is bejelentette a fejleményt.

Mol, NIS
Mol: renkívüli bejelentés érkezett, most dől el, mit gondol Putyin Magyarországról / Fotó: Marko Djurica / Reuters

A Mol-csoport kedden délután egészen pontosan arról adott ki közleményt, hogy részvényesi megállapodást (shareholders agreement) írt alá a szerb kormánnyal a Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalat jövőbeli irányításáról. A cég kiemelte, 

amennyiben sikeresen többségi tulajdonossá válik,

biztosítani fogja a NIS fejlesztését, a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését. Fontos, hogy a tranzakció lezárásához az adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre van szükség. Ráadásul a lényeg még hátra van: a Mol-csoport folytatja a tárgyalásokat a Gazprom Nefttel a NIS-ban fennálló 56,15 százaléknyi részesedés megvásárlásáról.

A most alárt megállapodás viszont mérföldkő, hiszen lehetőséget biztosít a magyarok számára, hogy többségi részvényesként feleljenek a NIS szakmai irányításáért. A tranzakció sikeres lezárása esetén a Mol biztosítja

  • a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését,
  • valamint tovább erősíti a vállalatcsoporthoz tartozó energetikai létesítmények hálózati és logisztikai kapcsolatait is.

Mol-NIS felvásárlás: megszólalt Hernádi Zsolt

A szerb kormánnyal folytatott konstruktív tárgyalásaink eredményeként megállapodtunk a vállalat majdani irányításáról: a tranzakció sikeres lezárása esetén a Mol többségi részvényesként hatékonyan, szakmai alapon tudja irányítani a NIS-t – fogalmazott a fejlemény kapcsán a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

Hernádi Zsolt szerint egyértelmű felelősségi körökkel és döntéshozatali eljárással indíthatják a közös munkát, amellyel hosszú, bizonytalan időszaknak vethetnek véget. "Bizalommal tekintek a szerb kormánnyal való együttműködés elé. Mindent megteszünk majd, hogy a NIS-t még erősebbé és még jövedelmezőbbé tegyük és Szerbia érezze, jó partnerei vagyunk.

De fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a megállapodással az adásvételi folyamatnak még nincs vége. Meg kell még állapodni az eladóval (ezek az oroszok – a szerk.) és meg kell szerezni az Amerikai Egyesült Államok jóváhagyását is.

Bizakodó vagyok, mert ezzel erősíteni tudjuk az egész régió ellátásbiztonságát és a közép-kelet-európai országok energetikai vállalatainak magasabb szintű együttműködését valósíthatjuk meg."

Arról is beszélt, hogy a részvényesi megállapodás mai aláírása meghatározza az állam és a magyar Mol közötti jövőbeli kapcsolatokat, amennyiben megvásárolják a NIS-t a Gazprom Nefttől. Kihangsúlyozta, hogy a megállapodás csak abban az esetben lép hatályba, ha a Mol és a Gazprom Neft megállapodnak az adásvételi szerződésről, és azt az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) jóváhagyja.

Ez lesz a legnagyobb falat a Mol-NIS üzletben. Most az jelenti az előrelépést, hogy a megállapodás értelmében a szerbek további 5 százalékos részesedést vásárolnak a NIS-ben. A magyarok vállalták, hogy a finomító legalább a következő tíz évben azon a kapacitáson fog működni, amelyen az amerikai szankciók bevezetését megelőző négy évben működött. A megállapodás azt is biztosítja, hogy a leányvállalatok – köztük a Petrohemija – működésében ne legyen fennakadás.

Szerbia örül a Mollal kötött megállapodásnak

A szerb állam megállapodásra jutott a magyar Mollal, mint a NIS potenciális vevőjével, amivel meg tudjuk védeni piacunkat és az ellátásbiztonságot, amennyiben megállapodás születik az orosz féllel – ezt már Dubravka Đedović Handanović, a Szerb Köztársaság bányászati és energiaügyi minisztere nyilatkozta a bejelentés kapcsán.

Ő is kiemelte, hogy a következő feladat a Mol-csoport és a Gazprom Neft közötti, a NIS 56,15 százaléknyi tulajdonrészéről szóló adásvételi szerződés véglegesítése. A tranzakció lezárásának kiemelt feltétele az OFAC jóváhagyása is. Ezzel kapcsolatban érdemi információ, hogy

a Mol megtette a szükséges lépéseket, hogy az OFAC meghosszabbítsa a tárgyalás folytatására vonatkozó engedélyt. 

Azt is kihangsúlyozták a szerbek, hogy a Mollal kötött szerződés csak akkor lép hatályba, ha a Mol és a Gazpromnyefty megállapodik az adásvételi szerződésről, és azt az OFAC is jóváhagyja. A tranzakció sikeres lezárását követően a Mol tehát biztosítani fogja a szerb piac ellátását és a pancsovai finomító működését.

Összességében tehát azt lehet most elmondai, hogy a megállapodás aláírása fontos lépést jelent a Mol-NIS felvásárlásban, azonban a tranzakciós folyamat még nem zárult le. A magyarok és a Gazpromnyefty közötti adásvételi szerződés a NIS-ben lévő 56,15 százalékos részesedés megszerzésére vonatkozóan még mindig véglegesítés alatt áll.

Biztosra vehető, hogy ennek a sorsa az orosz nagypolitika asztalán fog eldőlni. Ebből fakadóan pedig pontosan látszani fog, hogyan vélekedik Magyarországról, az új magyar politikai vezetésről Putyin rendszere. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu