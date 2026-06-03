Most dől el, szereti-e még Magyarországot Trump: azonnali segítséget kért Amerikától a Mol – az évszázad olajüzlete múlik rajta
A Mol további 30 napos haladékot kért az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) a szerbiai kőolajipari vállalat (NIS) jövőjéről folyó tárgyalások lezárására – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter a szerbiai közszolgálati televíziónak adott szentpétervári nyilatkozatában.
A miniszter elmondta, hogy a Mol és a NIS orosz többségi tulajdonosa, a Gazpromnyeft között továbbra is intenzív tárgyalások zajlanak a tulajdonosi szerkezet átalakításáról. A jelenlegi engedély június 6-án jár le, emiatt a magyar vállalat újabb 30 napot kért a folyamat befejezésére. A hosszabbítási kérelmet a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt is megerősítette a szerb félnek – hangsúlyozta a tárcavezető.
Dubravka Djedovic Handanovic közölte azt is, hogy a NIS külön kérelmet nyújt be a működési engedélyének meghosszabbítására, amely június 16-án jár le. A miniszter szerint a vállalat jelenleg zavartalanul működik, a pancsovai finomító folytatja a feldolgozást, és nincs veszélyben a szerbiai üzemanyag-ellátás.
Az Amerikai Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést.
Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.
Fordulat: áttörés történhetett a Mol-NIS-tárgyalásokon, a szerbek várják a Mol válaszát
A Mol hosszú hónapok óta tárgyalásokat folytat a szerb olajvállalatban (NIS) lévő orosz tulajdonrész felvásárlásáról. A tervezett üzletet bonyolítja, hogy az amerikai szankciók miatt a magyar vállalatnak szimultán kell megegyeznie a szerb állammal, az amerikai kormánnyal, valamint az orosz tulajdonossal, a Gazprommal.
Most megszólalt az ügyben Sinisa Mali, Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere, aki szerint előrelépés történt a tárgyalásokon, a Mol válasza pedig legkésőbb holnapig fut majd be.
Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Mol sajtóosztályát. A vállalat szerint a tárgyalások továbbra is folyamatban vannak, a fejleményeket bővebben nem kívánták kommentálni.