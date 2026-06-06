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Rendkívüli bejelentést tett a Mol szombat este: Amerika döntött Magyarország történelmi olajüzletéről – ez a végső dátum, utána vége

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BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NIS
orosz
olajfinomító
Szerbia
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engedély
olaj
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Rendkívüli bejelentést tett a Mol szombat este: Amerika döntött Magyarország történelmi olajüzletéről – ez a végső dátum, utána vége

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Az utolsó pillanatban érkezett meg az amerikaiaktól a válasz. A Molnak ma lejárt az engedélye, hogy tárgyaljon a túlzás nélkül évszázados olajfelvásárlásról. Ahhoz, hogy folytatni tudja és ne essen kútba az üzlet, az Egyesült Államoktól kellett engedélyt kérni.
Hecker Flórián
2026.06.06, 20:59
Frissítve: 2026.06.06, 21:31

Rendkívüli bejelentést tett közzé a BÉT oldalán szombat kora este a magyar olajtársaság, a Mol. Ebben a Mol egy friss amerikai döntésről tájékoztatta a befektetőket.

Mol, NIS, olaj, olajfinomító
Mol: rendkívüli bejelentést tett szombat este, Amerika döntött Magyarország történelmi olajüzletéről / Fotó: Marko Djurica / Reuters

A régóta húzódó szerb NIS olajvállalat felvásárlásáról van szó, amely Magyarország szempontjából is történelmi üzelt. A Mol most azt közölte, hogy

megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására.

A közleményben úgy fogalmaztak a tőkepiaci szereplőknek, hogy magyar olajvállalt ma hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy 2026. június 16-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

Nem először történik engedélyhosszabbítás, legutóbb 2026. május 22-én két hétre, ami éppen most, június 6-án jár le. Ezt nyújtotta ki tehát további tíz nappal az OFAC.

A Mol a rövid bejelentést egy sokat sejtető mondattal zárta le. "A megadott engedélyhosszabbítást (ezzel még a májusira utaltak – a szerk.) követően a tárgyalások jelentősen előrehaladtak és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését" – fogalmaztak.

Ebből tehát úgy tűnik, a június 16-i dátum a végső időpont lehet, addigra megállapodás születhet a Mol és a NIS között és ezzel sikerülhet nyélbe ütni az évszázad magyar olajüzletét.

A Mol és a Nis sztorija: ezért az évszázad olajüzlete

A magyar és a szerb fél még 2026 januárjában írt alá szándéknyilatkozat a felvásárlásról. Azóta tart a véglegesítés folyamata az adásvételi szerződésről és a további tranzakciós dokumentumokról. A tranzakció megvalósulásával a Mol páratlan üzletet zárhat:

  • megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését,
  • ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban,
  • amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.

A tranzakció megkötéséhez ugyanakkor szükség van többek között az OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására.

Ahogy azt a Világgazdaság részletesen megírta, a Mol-NIS ügylet első lépéseként a magyar olajtársaság megállapodott a Gazprom Nyeftyvel a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

A tervek szerint a Mol a későbbiekben egy kisebbségi csomagot továbbértékesíthet az emírségekbeli ADNOC-nak a NIS-ben. Ezenkívül Szerbia a jövőben 5 százalékponttal növelheti részesedését a társaságban.

Jelenleg a vállalat fő tulajdonosa a Gazprom Nyefty (44,85 százalék), további 11,3 százalék pedig az AO Intelligence tulajdona (amelyet az OOO Gazprom Capital kezel). A Gazprom közvetlen tulajdonában egyetlen NIS-részvény van. A szerb állam 29,87 százalékot birtokol, emellett a társaságnak vannak kisebbségi részvényesei is.

Az évszázad olajüzletének a lehetősége lényegében a semmiből állt elő.

Még 2025 elején a NIS-t, mint a Gazprom Nyefty leányvállalatát, felvették az amerikai szankciós listára (SDN List). Aleksandar Vucic szerb elnök akkor kijelentette, hogy az Egyesült Államok az orosz tőke teljes kivonását követeli. Így került képbe a Mol, mint lehetséges vevő.

A NIS az egyetlen olyan vállalat Szerbiában, amely szénhidrogének kutatásával és kitermelésével foglalkozik. Az ő portfóliójába tartozik továbbá

a pancsovai nagy olajfinomító is, amelynek kapacitása évi 4,8 millió tonna.

A vállalat domináns szerepet tölt be Szerbia kőolajtermék-piacán, benzinkúthálózata pedig a szomszédos balkáni államokban is jelen van összesen több mint 400 töltőállomással.

Amennyiben a Mol képes megszerezni a NIS-t, Szlovákiától az Adria-régióig döntő befolyást szerez az olajinfrastuktúrában és az üzemanyagellátásban. A következő tíz nap tétje tehát ez. A tranzakció értékét valahol 1-2 milliárd euróra taksálják a hozzáértők.

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