Rendkívüli bejelentést tett a Mol szombat este: Amerika döntött Magyarország történelmi olajüzletéről – ez a végső dátum, utána vége

Rendkívüli bejelentést tett közzé a BÉT oldalán szombat kora este a magyar olajtársaság, a Mol. Ebben a Mol egy friss amerikai döntésről tájékoztatta a befektetőket.

Mol: rendkívüli bejelentést tett szombat este, Amerika döntött Magyarország történelmi olajüzletéről / Fotó: Marko Djurica / Reuters

A régóta húzódó szerb NIS olajvállalat felvásárlásáról van szó, amely Magyarország szempontjából is történelmi üzelt. A Mol most azt közölte, hogy

megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására.

A közleményben úgy fogalmaztak a tőkepiaci szereplőknek, hogy magyar olajvállalt ma hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy 2026. június 16-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

Nem először történik engedélyhosszabbítás, legutóbb 2026. május 22-én két hétre, ami éppen most, június 6-án jár le. Ezt nyújtotta ki tehát további tíz nappal az OFAC.

A Mol a rövid bejelentést egy sokat sejtető mondattal zárta le. "A megadott engedélyhosszabbítást (ezzel még a májusira utaltak – a szerk.) követően a tárgyalások jelentősen előrehaladtak és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését" – fogalmaztak.

Ebből tehát úgy tűnik, a június 16-i dátum a végső időpont lehet, addigra megállapodás születhet a Mol és a NIS között és ezzel sikerülhet nyélbe ütni az évszázad magyar olajüzletét.

A Mol és a Nis sztorija: ezért az évszázad olajüzlete

A magyar és a szerb fél még 2026 januárjában írt alá szándéknyilatkozat a felvásárlásról. Azóta tart a véglegesítés folyamata az adásvételi szerződésről és a további tranzakciós dokumentumokról. A tranzakció megvalósulásával a Mol páratlan üzletet zárhat:

megvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését,

ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban,

amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.

A tranzakció megkötéséhez ugyanakkor szükség van többek között az OFAC, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására.