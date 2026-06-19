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budapesti gazdasági ügyészség

Megszólalt a MOL alapítványa a nyomozásról: „Nem tudjuk, de feltételezhető, hogy a feljelentő és az ismeretlen tettes egy és ugyanaz”

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Nem maradt válasz nélkül az ügyészség nyomozásának híre. A MOL Új Európa Alapítvány szerint hivatalosan még nem érkezett hozzájuk értesítés az eljárásról, ugyanakkor azt állítják, hogy mindenben együttműködnek majd a hatóságokkal.
Zováthi Domokos
2026.06.19, 12:29
Frissítve: 2026.06.19, 13:22

Reagált a Világgazdaságnak közleményben a MOL Új Európa Alapítvány arra a sajtóhírre, miszerint a Budapesti Gazdasági Ügyészség nyomozást rendelt el az alapítvány egyes támogatási ügyei miatt.

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A Mol Új Európa Alapítvány mindenben együttműködik a hatóságokkal / Fotó: Garun .Prdt

Az alapítvány közölte, hogy hivatalosan egyelőre nem kapott értesítést az eljárásról.

Amennyiben az ügyben az illetékes hatóságok megkeresik az Alapítványt, mindenben együttműködünk annak érdekében, hogy a vizsgálat valamennyi körülményét tisztázzuk

– írták. Az alapítvány hangsúlyozta, hogy tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, működéséről pedig évente teljes körű könyvvizsgálói jelentés készül. Közleményükben azt is részletezték, hogy az alapítvány feladatai közé tartozik

  • a gyermekek egészségügyi ellátásának támogatása,
  • a tehetséggondozási programok működtetése,
  • kulturális és művészeti kezdeményezések finanszírozása,
  • sporttámogatások nyújtása,
  • valamint oktatási és közösségépítő programok megvalósítása.

Zsarolás miatt tettek feljelentés a Mol alapítványa

Az alapítvány egy korábbi, eddig kevésbé ismert ügyre is felhívta a figyelmet. Azt írták, hogy 2024 októberében ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tettek zsarolás miatt. Tájékoztatásuk szerint az ezzel kapcsolatos eljárás már gyanúsítotti szakaszban van.

„Nem tudjuk, de feltételezhető, hogy a feljelentő és az ismeretlen tettes egy és ugyanaz a személy” – fogalmazott az alapítvány.

Korábban a sajtóban megjelent információk szerint a Budapesti Gazdasági Ügyészség hatályon kívül helyezte a NAV elutasító határozatát, és nyomozást rendelt el annak tisztázására, hogy az alapítvány egyes, mecenatúraként elszámolt támogatásai valóban ellenszolgáltatás nélkül történtek-e, vagy azok mögött reklám- és szponzorációs szolgáltatások álltak. Az alapítvány most kiadott közleménye alapján azonban hivatalos hatósági megkeresés egyelőre nem érkezett hozzájuk.

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