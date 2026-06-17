Ezermilliárdos célokkal indul a magyar műanyagipar új összefogása
A magyar műanyagiparban működő vállalatok összefogását tűzte ki célul a Magyar Plasztik Műanyagipari Klaszter, amely a Magyar Műanyagipari Szövetség szakmai hátterére és a Magyar Metál Fémipari Klaszter közel másfél évtizedes tapasztalatára építve kezdte meg működését.
Az induláskor már komoly terveket fogalmaztak meg: másfél-két éven belül olyan vállalati közösséget szeretnének létrehozni, amely összesen mintegy 400 milliárd forintos árbevételt ér el, több mint tízezer embernek ad munkát, hosszabb távon pedig az ezermilliárd forintos összesített forgalom elérése a cél – közölte lapunkkal a klaszter.
A Magyar Metál Fémipari Klaszter jelenleg 134 taggal rendelkezik, amely mintegy 400 milliárd forintnyi összesített árbevételt és több mint tízezer munkavállalót jelent. Ezek azok a számok, amelyeket a Magyar Plasztik Műanyagipari Klaszter esetében másfél-két éven belül tervezünk elérni.
A klasztertagság együttes forgalmát tekintve hosszabb távon az ezer milliárd forintos mérföldkő elérése a célunk
– mondta a Világgazdaságnak Tóth Ádám Ferenc, a klaszter vezetője.
Stratégiai ágazat a műanyagipar, amely szinte mindenhol jelen van
A klaszter létrehozásának egyik legfontosabb indoka, hogy a műanyagipar mára szinte minden jelentős feldolgozóipari ágazatban nélkülözhetetlenné vált.
Az autóipar, az elektronikai gyártás, a csomagolóipar vagy éppen az automatizálás területén egyaránt meghatározó szerepet játszanak a korszerű műanyagipari megoldások.
Magyarországon számos olyan vállalkozás működik, amely technológiai tudásával és gyártási tapasztalatával nemzetközi összevetésben is versenyképes. A klaszter alapítói ugyanakkor úgy látják, hogy a szektor jelenleg sok esetben széttagoltan működik, emiatt számos üzleti és exportlehetőség kihasználatlan marad.
A magyar műanyagiparban óriási potenciál van, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a vállalatok sokszor egymástól elszigetelten működnek. A klaszter célja, hogy olyan platformot hozzunk létre, amely összeköti a piaci szereplőket, támogatja a beszállítói kapcsolatok fejlődését, és segíti a vállalkozásokat abban, hogy nagyobb arányban jelenjenek meg a nemzetközi piacokon – fogalmazott Tóth Ádám Ferenc.
Az autóipartól az ESG-ig
A szervezet kiemelt fókuszterületei közé tartozik az autóipari és elektronikai beszállítói kapcsolatok fejlesztése, a fröccsöntés és a műanyag-feldolgozás, a robotizáció és az Ipar 4.0 megoldások alkalmazása, valamint a fenntarthatóság, az ESG-szempontok és az újrahasznosítás előmozdítása. A klaszter nemcsak szakmai együttműködést, hanem üzleti kapcsolatépítést is kínál tagjainak. A tervek között szerepelnek
- közös külpiaci megjelenések,
- nemzetközi partnerkapcsolatok kialakítása,
- valamint olyan fejlesztési projektek indítása,
amelyek segíthetik a magyar vállalatokat a magasabb hozzáadott értékű termelésben. A kezdeményezés előnye, hogy a Magyar Metál Fémipari Klaszter évek alatt felépített kapcsolatrendszerére is támaszkodhat. Az alapítók szerint ennek köszönhetően már az induláskor rendelkezésre állnak olyan hazai és külföldi üzleti kapcsolatok, amelyek megkönnyíthetik a magyar műanyagipari cégek bekapcsolódását a nemzetközi beszállítói láncokba.
Németország, Ausztria és Japán a célkeresztben
A klaszter különösen a német és osztrák ipari együttműködések bővítésére, a japán kapcsolatok erősítésére, valamint a közép-európai beszállítói hálózatokban való részvételre helyezi a hangsúlyt.
Az európai iparban egyre nagyobb szerepet kapnak a regionális beszállítói rendszerek, ami új lehetőségeket nyithat a magyar vállalatok számára is. A klaszter vezetése szerint azok a cégek lehetnek igazán sikeresek a következő években, amelyek gyorsan reagálnak a piaci változásokra, technológiailag folyamatosan fejlődnek, és nyitottak az együttműködésre.
A következő években azok a vállalatok lehetnek sikeresek, amelyek képesek gyorsan reagálni a piaci változásokra, technológiailag fejlődni és együttműködésben gondolkodni. A klaszter ehhez kíván gyakorlati segítséget nyújtani üzleti kapcsolatokkal, információmegosztással, közös fejlesztési lehetőségekkel és nemzetközi partnerkapcsolatokkal
– tette hozzá Tóth Ádám Ferenc. A klaszter alapítói szerint a magyar műanyagipar következő fejlődési szakaszának egyik kulcsa az lehet, hogy a vállalatok ne kizárólag versenytársként, hanem potenciális együttműködő partnerként tekintsenek egymásra. Az új szervezet ennek a szemléletnek kíván intézményes keretet biztosítani, miközben támogatja a tagvállalatok innovációs, export- és üzletfejlesztési törekvéseit.