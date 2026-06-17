Ezermilliárdos célokkal indul a magyar műanyagipar új összefogása

A magyar műanyagiparban működő vállalatok összefogását tűzte ki célul a Magyar Plasztik Műanyagipari Klaszter, amely a Magyar Műanyagipari Szövetség szakmai hátterére és a Magyar Metál Fémipari Klaszter közel másfél évtizedes tapasztalatára építve kezdte meg működését.

A műanyagipar mára szinte minden jelentős feldolgozóipari ágazatban nélkülözhetetlenné vált / Forrás: Magyar Plasztik Műanyagipari Klaszter

Az induláskor már komoly terveket fogalmaztak meg: másfél-két éven belül olyan vállalati közösséget szeretnének létrehozni, amely összesen mintegy 400 milliárd forintos árbevételt ér el, több mint tízezer embernek ad munkát, hosszabb távon pedig az ezermilliárd forintos összesített forgalom elérése a cél – közölte lapunkkal a klaszter.

A Magyar Metál Fémipari Klaszter jelenleg 134 taggal rendelkezik, amely mintegy 400 milliárd forintnyi összesített árbevételt és több mint tízezer munkavállalót jelent. Ezek azok a számok, amelyeket a Magyar Plasztik Műanyagipari Klaszter esetében másfél-két éven belül tervezünk elérni.

A klasztertagság együttes forgalmát tekintve hosszabb távon az ezer milliárd forintos mérföldkő elérése a célunk

– mondta a Világgazdaságnak Tóth Ádám Ferenc, a klaszter vezetője.

Stratégiai ágazat a műanyagipar, amely szinte mindenhol jelen van

A klaszter létrehozásának egyik legfontosabb indoka, hogy a műanyagipar mára szinte minden jelentős feldolgozóipari ágazatban nélkülözhetetlenné vált.

Az autóipar, az elektronikai gyártás, a csomagolóipar vagy éppen az automatizálás területén egyaránt meghatározó szerepet játszanak a korszerű műanyagipari megoldások.

Magyarországon számos olyan vállalkozás működik, amely technológiai tudásával és gyártási tapasztalatával nemzetközi összevetésben is versenyképes. A klaszter alapítói ugyanakkor úgy látják, hogy a szektor jelenleg sok esetben széttagoltan működik, emiatt számos üzleti és exportlehetőség kihasználatlan marad.

A magyar műanyagiparban óriási potenciál van, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a vállalatok sokszor egymástól elszigetelten működnek. A klaszter célja, hogy olyan platformot hozzunk létre, amely összeköti a piaci szereplőket, támogatja a beszállítói kapcsolatok fejlődését, és segíti a vállalkozásokat abban, hogy nagyobb arányban jelenjenek meg a nemzetközi piacokon – fogalmazott Tóth Ádám Ferenc.